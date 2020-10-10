"Не вписывалось в интерьер". В Киеве демонтировали уникальное панно

Керамическое панно под названием "Город на семи холмах", работа известной украинской художницы Галины Севрук, было для гостиницы "Турист" своеобразным "знаком отличия" с 1987 года. Над его созданием художница работала 7 лет, плюс 2 месяца ушло на монтаж. И всего за один день, по решению руководства отеля, панно было демонтировано, сообщает страница сообщества Ukrainian modernism в Facebook.

Как объяснили в гостинице, причина демонтажа уникальной работы — "не вписывалось в новый интерьер", уточняет автор поста, киевский искусствовед Евгения Моляр.

"Город на семи холмах" — это панорама Киевской Руси, с него на гостей отеля смотрели Ярослав Мудрый, княгиня Ольга, Агапит Печерский, Клим Смолятич. Гостиницу "Турист" панно украшало со дня открытия в 1987 году.

"Куски демонтированного панно отвезли на склад", — говорится в сообщении, и эта новость вызвала "бурный резонанс". После того, как о демонтаже стало известно, в отель прибыли журналисты, искусствоведы, а также автор "Города на семи холмах" художник-монументалист Галина Севрук.

Фрагмент демонтированного панно. Фото: facebook.com/kovsprava/

Директор отеля Виталий Драган пообещал художнице "сохранить панно и распорядиться им так, как решит Галина Севрук". Художница, в свою очередь, настойчиво попросила оставить панно в публичном пространстве: поэтому теперь перед столичными властями и общественностью стоит задача найти музей или иное общественное место, где можно будет разместить уникальное произведение монументального искусства.

На вопрос о том, связывались ли с ней по поводу демонтажа панно, художница ответила: "Мы живем в такое время, когда никто никого не спрашивает".

До и после демонтажа. Фото: Дмитрий Соловьев / Ukrainian modernism

"Мы живем в стране, где произведения монументального искусства юридически не существуют и никак не учтены. Из-за этого с 1991 года сотни мозаик и барельефов перестали существовать... В отличие от Литвы, где каждая скульптура находится на балансе города, а тех, кто увечит монументальные произведения, разыскивает полиция", — прокомментировала ситуацию автор поста в сообществе, киевский искусствовед Евгения Моляр.

Одним из вариантов, по мнению искусствоведа, может стать размещение панно Галины Севрук в экспозиции будущего музея керамической лаборатории Нины Федоровой, который планируется открыть на территории заповедника "София Киевская". До этого времени фрагменты демонтированной работы будут храниться на складе.

Фото: Facebook Евгении Моляр