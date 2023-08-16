Юбилей Мадонны: звезда после болезни снова в строю и объявила о новой дате мирового тура

16 августа исполняется 65 года американской поп-звезде, продавшей 300 миллионов дисков и на сегодня являющейся самой коммерчески успешной певицей планеты.

Месяц назад Мадонна оказалась в реанимации с бактериальной инфекцией, напоминающей ковид. Звезду обнаружили без сознания у нее в доме. В больнице она была на сутки подключена к ИВЛ. Мировой тур, который должен был начаться 15 июля в Канаде, оказался сорван. Теперь фаны по всему миру могут ликовать: звезда выздоровела и объявлена новая дата, с которой стартует ее мировое турне "Celebration Tour" — это 14 октября в Лондоне. Запланировано 50 концертов. Певице 65 лет, но еще есть порох в пороховницах: она уже делает селфи с глубоким декольте. Фокус сегодня вспоминает вехи ее большого пути наверх.

Всемирно известная певица Мадонна празднует день рождения. Она рано потеряла мать, возненавидела мачеху и сражалась за себя в большой итало-американской семье. Была скромной отличницей в школе, но шокировала полупорнографическим выступлением, раскрасив тело флуоресцентной краской.

Полярность стала фишкой ее образов: развратная невеста, невинная Кармен, мужественная Монро. Женскими привлекательными чертами Мадонна соблазняла десятки мужчин, становившихся ее продюсерами, но тут же бросала их, когда попадался более перспективный антерпренер. По сути, Мадонна, как богомол, "откусывала" голову очередному продюсеру-любовнику и переходила к возможностям следующего. Ее путь наверх – путь богомола. При этом главным продюсером оставалась сама Мадонна: "Я все хочу взять под свой контроль", — говорила она.

Майкл Джексон, Принс и Мадонна: ровесники и кумиры миллионов

Три поп-идола США родились в 1958-м: Майкл Джексон, Принс и Мадонна. Двое уже в могиле, а Мадонна прекрасно себя чувствует, перезагружая в новых обработках старые альбомы и снова достигая первых мест чартов.

Оно и понятно – Джексон и Принс всегда напоминали так и не повзрослевших мужчин-подростков, а юная Мадонна изначально была похожа на молодую львицу (и по гороскопу, и в одном из клипов она в львиной маске). Но царица поп-музыки никогда не обладала сильным, запоминающимся голосом.

Фокус разбирался, в чем же секрет глобального успеха Мадонны.

Не Мадонна, а пацан в юбке

Мадонна родилась в городе Бэй-Сити, штат Мичиган, США. Отец, Сильвио Чикконе, был инженером-конструктором. Мать — полная тезка певицы, Мадонна Луиза Чикконе, работала техником рентгенографии. Мадонна была третьим ребенком и первой дочкой в семье, где впоследствии родилось еще двое сыновей и дочь.

Когда Мадонне было пять, в возрасте 30 лет умерла от рака груди ее мама. Отец женился на горничной семьи. У Мадонны появились сводные брат и сестра, но девочка не приняла мачеху. Артистка признавалась, что родные считали ее "с приветом". В чем это выражалось? Посмотрите на подростковые фотографии Мадонны: это девчонка-сорванец, пацан в юбке.

Мадонна в 1974: девчонка-сорванец, пацан в юбке с угловатыми чертами лица

Угловатые черты не слишком симпатичного лица без следов косметики. Но в глазах – характер. Мужской. С ней не очень-то вежливо вели себя родные.

"Со мной обходились жестоко, но я не позволяла вытирать об себя ноги и только подчеркивала свою чужеродность", — вспоминала Мадонна, уже став известной.

Определяющий поступок: как появился провокационный образ Мадонны

Лидирующие качества в школе проявлялись в том, что Луиза Чикконе стала отличницей, за что ее не любили одноклассники, но ценили учителя. Она долго продолжала быть "мальчиком": не красилась, не брила волосы под мышками. Отец нанял ей репетитора по фортепьяно, но девушку больше привлекала хореография – мама увлекалась танцами.

Отметим, что накопилось перед "взрывным" поступком Мадонны в школе. Мать рано умерла, не было перед глазами женского примера — как правильно себя вести. В многодетной католической семье была мачеха, к которой девочка-подросток относилась враждебно. Был сильный отец и сложная обстановка внутри большой семьи, где она вынуждена была за себя сражаться. Девочка-мальчик с ярко выраженными лидерскими качествами.

В 14 лет Мадонна, как все девочки в этом возрасте, достигла полового созревания. И произошел поступок, определивший всю ее дальнейшую карьеру. На школьный конкурс талантов она пришла плясать в бикини, а ее тело было раскрашено флуоресцентными красками. Школьники и родители в зале были шокированы откровенным танцем под Baba O’Riely рок-группы The Who. Одна часть публики пришла восторг, другая была неприятно удивлена – такая реакция Мадонну будет сопровождать всю жизнь.

Отец девочки, разумеется, рассердился и посадил юную провокаторшу под домашний арест. Но в в школе она стала знаменитостью. Хоть и дурная, но — слава.

Итак, на выходе: сильный мужской характер, сквозь который бушующим племенем прорвалась женская сексуальность. Родился провокационный образ девственницы/развратницы, который идет красной нитью через все творчество Мадонны.

Взлет. Мадонна становится знаменитостью благодаря Like a Virgin

Луиза Чикконе отправляется в Нью-Йорк. Учится танцам. Первый скандальный сингл Like a Virgin появился в 1984 – в 22 года из начинающей певицы она сразу стала знаменитостью. Мадонна взяла не голосом — голос ее ни чем не выделялся. Его можно было спутать с десятками подобных. А вот образ – не спутаешь.

В сентябре 1984 года Мадонна представила песню на первой церемонии награждения MTV Video Music Awards: девушка появилась на сцене в белом подвенечном платье с длинными перчатками, фатой и букетом невесты. Все это сочеталось с вызывающе ярким макияжем, рок-н-рольными украшениями и игривым поясом с пряжкой в виде надписи Boy Toy – "Игрушка для мальчика".

Певица в подвенечном платье производила на сцене сексуальные движения бедрами, а в финале номера упала на подмостки, задрав платье так, что зрителям отлично стали видны ее белые кружевные трусики. Даже по реакции зала чувствуется, что это выступление "несколько" шокировало. Но песня стала одним из свадебных хитов и сингл Like a Virgin шесть недель оставался на первом месте хит-парада Billboard Hot 100.

Like a Virgin. Шокирующее выступление Мадонны на церемонии MTV Video Music Awards

Третий студийный альбом True Blue (1986) сделал Мадонну суперзвездой. На диске была баллада Live to Tell, которую певица написала для ленты "В упор", где снимался ее муж Шон Пенн. До него ее любовником был певец Принс, но она посчитала, что яркий голливудский актер – полезнее. И правильно: через Шона Пенна певица попала в кинематограф, где сделала не блестящую, но неплохую карьеру.

Название альбома – тоже отсылка к Шону Пенну: Мадонна звала его True Blue, что в переводе значит "преданный". Песня покорила вершины хит-парадов 28 стран. И вошла в фильм "Шанхайский сюрприз", где одну из ролей сыграла певица.

Тогда же, в 1986, вышел клип на песню Papa Don’t Preach, в котором Мадонна затронула тему подростковой беременности. Ее несовершеннолетняя героиня хочет родить ребенка от любимого человека. Трек послужил поводом для конфликта между католиками и противниками абортов. Мадонна утверждала, что ее песня — "о протесте против любой патриархальной авторитарии, будь то отец, Церковь или общество". Из серии: папа, не лезь в мои дела.

На нашей территории Мадонна стала популярна благодаря другому хиту — La Isla Bonita (в переводе с испанского — "прекрасный остров"), сделанному в жанре латиноамериканской поп-музыки.

Клип вышел на телеканале MTV 29 марта 1987 года, в нем 28-летняя Мадонна предстает в роли якобы скромной девушки в окружении символов католицизма, и в то же время — в образе раскрепощенной танцовщицы фламенко. Она – в красном наряде Кармен с открытым сексуальным декольте.

На концерте еще интереснее: Мадонна чуть переделала образ Кармен. Да, она в красном платье, но на плечи наброшен жакет тореадора. То есть, Мадонна – и Кармен, и тореадор – в одном лице. Она сама привлекает мужчин, а потом валит их, как тореадор — быков. Как львица.

La Isla Bonita. Мадонна в образе Кармен и тореадора одновременно

Мадонна: путь богомола

Но скорее — она как богомол. Своими женскими чарами Мадонна соблазняла десятки мужчин, становившихся ее продюсерами, но тут же бросала их, когда попадался более перспективный антерпренер. Так было с самого ее появления в Нью-Йорке в 1983 году. По сути, Мадонна, как самка богомола, "откусывала" голову очередному продюсеру-любовнику и переходила к возможностям следующего. Ее путь наверх – путь богомола. При этом главным продюсером оставалась сама Мадонна: "Я все хочу взять под свой контроль".

Песня La Isla Bonita гремела на всех просторах СССР, в том числе и в Украине — вместе с румбой Bamboleo цыганской группы из Франции Gipsy Kings.

Формула Мадонны: девственница/развратница – победа над мужчиной – свобода и следующая жертва

Но голос американки – ничего особенного. Несколько напоминает ту же Сандру. А вот образ Мадонны – куда интереснее, в нем чувствуется стальная воля, страсть к провокационным перевертышам и опасность. Приглядитесь к мышцам певицы в эротической фотосессии 1991 года "В постели с Мадонной" – и на руках, и ногах они будь здоров как накачаны. Не вырвешься! Даже когда Мадонна на фото для обложки альбома True Blue косила под Мэрилин Монро, эта блондинка — с коротко подстриженными волосами. Мужская прическа – признак независимости. И героиня Шерон Стоун в эротическом триллере "Основной инстинкт" (1992) уже подражала Мадонне: ее белые волосы по-боевому убраны назад. Оно, конечно, и кайф получаешь в постели с такой красоткой, но можно и ножом для колки льда по голове получить.

Формула Мадонны: девственница/развратница – победа над мужчиной – свобода и следующая жертва

Именно поэтому у Мадонны – миллионы поклонниц. А мужчины, и автор текста в том числе, восхищаются ею на расстоянии. С некоторой опаской.