Украинское издательство ArtHuss анонсировало выпуск мирового бестселлера о Banksy

В книге Бенкси (на английском Banksy) рассказывает о том, как у него возникла идея создать серию работ в Ирпене, Бородянке и других городах Киевщины, оказавшихся в российской оккупации.

Выпуск книги Патрика Поттера и Гери Шова "Banksy: Вы представляете угрозу приемлемого уровня (Если бы не так, вы бы уже об этом знали)" анонсировали в издательстве ArtHuss. На сайте опубликовали релиз издания об андерграундном художнике граффити Бэнкси.

Украинцы смогут ознакомиться с печатью в июне 2023 года. В ней будут доступны для просмотра фотографии художника "от 1990-х до сегодняшнего дня", а также соответствующие материалы по его мировоззрению и деятельности.

В издании представлены фото работ, которые художник создал на стенах Бородянки и Ирпени, других украинских населенных пунктов, которые были в российской оккупации. В издательстве считают, что важно отметить, ведь эти работы это часть истории Украины.

Процесс создания книги, как сообщило liga.net, описал один из авторов Патрик Поттер. Он отмечал, что это было непросто, ведь информации, что существование реального человека практически нет. Рукопись была написана в подвале в Шордиче на обратной стороне фальшивых банкнот.

"Вместо чернил были мои слезы", — объяснил он.

Кто такой Бэнкси

Бэнкси (на английском Banksy) — художник граффити, тщательно скрывающий свою личность. Относительно его биографии и подлинного имени постоянно возникают дискуссии и споры. Согласно наиболее распространенным версиям, его настоящее имя — Роберт или Робин Бэнкс. Есть предположение, что швейцарский художник Мэтр де Кассон (Maître de Casson) может быть Бэнкси, но сам он отрицает это.

Напомним, в Ирпенском городском совете 29 апреля сообщили, что планируют демонтировать дом из граффити Бэнкси. Рисунок, созданный на стене многоэтажки, бережно демонтируют и сохранят как культурное достояние. Депутаты заявили, что это важно сделать для следующих поколений, которые будут изучать бурные события сегодняшнего дня.