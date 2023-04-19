В Ирпене демонтируют дом с граффити Бэнкси: что станет с рисунком (видео)

По информации депутата Ирпенского городского совета, дом по улице Севериновская, 158 снемут приблизительно через две недели. А граффити британского художника, нарисованное на стене многоэтажки, бережно демонтируют и сохранят как культурное достояние.

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В Ирпене готовятся снести пострадавшую от обстрелов многоэтажку, на стене которой британский художник Бэнкси изобразил девочку-гимнастку. Об этом сообщила депутат Ирпенского городского совета Оксана Нечитайло на своей странице в Фейсбуке.

По словам Нечитайло, во вторник, 18 апреля, стартовали работы по демонтажу разрушенной в 2022 году во время обстрелов многоэтажки по адресу Севериновская,160/1.

А ориентировочно через две недели будет снесен и многоквартирный дом по адресу улица Севериновская, 158. Именно на стене этой многоэтажки британский художник нарисовал граффити с гимнасткой, которая исполняет упражнение с лентой.

"Не беспокойтесь по поводу рисунка всемирно известного художника Бэнкси, который размещен на этом доме. Картину демонтируют отдельно и сохранят", — написала депутат городского совета.

Нечитайло добавила, что граффити британца — это культурное достояние городского микрорайона, которое нужно сохранить.

Какие граффити знаменитый британский художник Бэнкси нарисовал в Украине

В ноябре 2022 года Бэнкси подтвердил создание семи граффити в Украине.

Это граффити с гимнасткой в городе Бородянка Киевской области и рисунок с изображением еще одной гимнастки, но уже в пострадавшем от ВС РФ Ирпене.

Кроме того в Киеве у бетонных блоков возле Майдана Незалежности художник нарисовал двух детей, качающихся на противотанковом еже, как на качелях.

Художник обыграл даже изображение пениса на стене исторического здания в центре Киева и дорисовал к нему бронированный грузовик с российской Z и солдатами ВС РФ.

Также Бэнкси нарисовал в Бородянке мальчика, бросающего на мат мужчину, напоминающего Путина, приемом дзюдо. А в Гостомеле на стене одного из зданий появилось граффити британского художника, изображающее женщину в противогазе.

А вот в Горенке британец нарисовал бородатого мужчину, который принимает ванну.

Напомним, 2 декабря 2022 года украинские медиа сообщили о том, что в Гостомеле срезали граффити Бэнкси, злоумышленников поймали. Тогда пострадал один из семи рисунков всемирно известного художника-анонима. На стене обгоревшего в результате российских обстрелов здания была изображена женщина в противогазе и с огнетушителем в руках.

Фокус в ноябре 2022 года также писал для своих читателей о том, какое послание украинцам зашифровал Бэнкси в граффити в Киеве и Бородянке. Стоимость украинских граффити Бэнкси оценивают примерно от $1 млн до $10 млн.