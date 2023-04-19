В Ірпені демонтують будинок із графіті Бенксі: що стане з малюнком (відео)

За інформацією депутата Ірпінської міської ради, будинок на вулиці Северинівській, 158 знесуть приблизно за два тижні. А графіті британського художника, намальоване на стіні багатоповерхівки, дбайливо демонтують та збережуть як культурне надбання.

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В Ірпені готуються знести багатоповерхівку, що постраждала від обстрілів, на стіні якої британський художник Бенксі зобразив дівчинку-гімнастку. Про це повідомила депутат Ірпінської міської ради Оксана Нечитайло на своїй сторінці у Фейсбуці.

За словами Нечитайло, у вівторок, 18 квітня, стартували роботи з демонтажу зруйнованої у 2022 році під час обстрілів багатоповерхівки за адресою Северинівська, 160/1.

А орієнтовно за два тижні буде знесено й багатоквартирний будинок за адресою вулиця Северинівська, 158. Саме на стіні цієї багатоповерхівки британський художник намалював графіті з гімнасткою, яка виконує вправу зі стрічкою.

"Не турбуйтеся з приводу малюнка всесвітньо відомого художника Бенксі, який розміщено на цьому будинку. Картину демонтують окремо та збережуть", — написала депутат міської ради.

Нечитайло додала, що графіті британця – це культурне надбання міського мікрорайону, яке треба зберегти.

Які графіті знаменитий британський художник Бенксі намалював в Україні

У листопаді 2022 року Бенксі підтвердив створення семи графіті в Україні.

Це графіті з гімнасткою у місті Бородянка Київської області та малюнок із зображенням ще однієї гімнастки, але вже у постраждалому від ЗС РФ Ірпені.

Крім того, у Києві біля бетонних блоків біля Майдану Незалежності художник намалював двох дітей, що гойдаються на протитанковому їжаку, як на гойдалках.

Художник обіграв навіть зображення пеніса на стіні історичної будівлі в центрі Києва та домалював до нього броньовану вантажівку з російською Z та солдатами ЗС РФ.

Також Бенксі намалював у Бородянці хлопчика, який кидає на мат чоловіка, схожого на Путіна, прийомом дзюдо. А у Гостомелі на стіні однієї з будівель з'явилося графіті британського художника, на якому зображена жінка у протигазі.

А ось у Горенці британець намалював бородатого чоловіка, який приймає ванну.

Нагадаємо, 2 грудня 2022 року українські медіа повідомили про те, що в Гостомелі зрізали графіті Бенксі, зловмисників упіймали. Тоді постраждав один із семи малюнків всесвітньо відомого художника-аноніма. На стіні будівлі, що обгоріла в результаті російських обстрілів, була зображена жінка в протигазі та з вогнегасником у руках.

Фокус у листопаді 2022 року також писав для своїх читачів про те, яке послання українцям зашифрував Бенксі у графіті у Києві та Бородянці. Вартість українських графіті Бенксі оцінюють приблизно від $1 млн до $10 млн.