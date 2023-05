По миллиону просмотров в день: почему выступления украинок "порвали" Евровидение-2023

Выступления в первом полуфинале "Евровидения" украинских певиц – Alyosha, Юлии Саниной и Марии Яремчук — произвели триумф.

Три наши певицы триумфально выступили на открытии "Евровидения" в Ливерпуле.

В первую очередь это касается певицы Alyosha, которая исполнила в дуэте с британской певицей Ребеккой Фергюсон хит британской группы Duran Duran под названием Ordinary World. Точнее, это новая версия — Welcome To Our House / Ordinary World. Алеша призналась в соцсетях, что номер посвящен украинским матерям, которые вынуждены были эмигрировать и вывозить своих детей за границу после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"С 24 февраля 2022 года в палитре нашей жизни преобладают темные цвета. Но благодаря ВСУ в этой палитре появляются яркие краски. И они скоро засияют по всей территории Украины", – написала Alyosha.

Украина на Евровидении 2023. Зажигательные номера

Номер – поразительный. Сначала мы видим огромные часы с вращающимися стрелками. Белая луна висит над мирно спящим городом. В пространстве возникает квартира, где танцует молодая влюбленная пара. Желто-голубые оттенки панельной квартиры внезапно окрашиваются в красный цвет. Багровым цветом вспыхивает луна и раздается истошный вопль воздушной тревоги. В следующее мгновение девушка провожает воина в открывшуюся в темноте дверь – это Alyosha, которая запела на украинском языке.

В небо поднялись десятки лазерных красных птиц, сделали круг и полетели на Запад – они олицетворяли наших женщин и детей, вынужденных эмигрировать после вторжения России.

"Як ти, любий? Я у Польщі" — на заднике сцены мелькали желтые и голубые смски, а перед певицей "выстроилась" шоссейная дорога.

На сцене мы видим "дверь" мобильного телефона. Сквозь него певица проходит и попадает в объятия своего любимого – воина. Далее возникает множество циферблатов, символизирующих разные часовые пояса в Европе, внизу каждого — желто-голубая украинка. Затем эти часы превращаются в желто-голубое пульсирующее сердце и оборачиваются крыльями – в центре которых поет Alyosha дуэтом с Фергюсон.

Прожектор фокусирует на сердце Alyosha абрис желто-голубой птицы – и все на сцене окрашивается в цвета нашего флага. В финале – шквал аплодисментов.

Потрясающий номер. Многие комментаторы под роликом признаются, что он их тронул до слез.

За день песня Alyosha & Rebecca Ferguson набрала более миллиона просмотров.

Alyosha & Rebecca Ferguson. Welcome To Our House / Ordinary World

Юлия Санина и группа The Hardkiss выступили с песней "Маяк".

На сцене желто-голубая рамка, через которую общаются мальчик и девочка. Наконец они соединяются ладошками и уходят вглубь сцены под овации зала. Санина в темном платье, на подоле которого изображен огонь. Далее группа исполняет композицию в своем поп-хардовом стиле с текстом о поддержке Украины: "У дикому штормі — ми не одні". В финале песни – мощное фаер-шоу.

The Hardkiss — Together In Electric Dreams — Mayak

Евровидение 2023 и украинская классика

Мария Яремчук вышла на сцену с OTOY и участницей детского Евровидения-2022 — Златой Дзюнькой.

На Марии была белая накидка с принтом молодого Тараса Шевченко. Во время номера транслировались на сцену портреты выдающихся украинцев: от Леси Украинки до Валерия Ивасюка. Певица мощно исполнила композиции "Родина", "Садок вишневий коло хати" и "Щедрик".

Яремчук сбросила накидку и осталась в белом, шитом золотом, платье. На сцене "выросли" муляжи золотых колосьев. В финале номера при помощи лазера на сцене "парили" золотой скрипичный ключ и Софийский собор.

Исполняя "Щедрик", на огромной золотой звезде на сцену к Марии спустилась Злата Дзюнька.

Финальные строчки "Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка" звучали под растворяющуюся на экране золотую ласточку. На последней ноте публика взорвалась овациями.

Британия устроила роскошную презентацию Украины в Ливерпуле!