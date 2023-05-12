Евровидение-2023: кто выступит в гранд-финале, и когда его смотреть
В финале конкурса свои номера представят 26-стран-участниц, которые будут бороться за победу, а также приглашенные гости из Украины и топовые исполнители, выступавшие на конкурсе в разные годы, из других государств.
13 мая в 22:00 по киевскому времени в Ливерпуле начнется гранд-финал 67-го международного песенного конкурса "Евровидение-2023", на котором выступят 26 стран-участниц, представители которых были отобраны в двух полуфиналах.
Финалисты и порядок их выступления:
- Австрия (Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?);
- Португалия (Mimicat – Ai Coraçao);
- Швейцария (Remo Forrer – Watergu);
- Польша (Blanka – Solo);
- Сербия (Luke Black – Samo Mi Se Spava);
- Франция (La Zarra – Évidemment)
- Кипр (Andrew Lambrou – Break A Broken Heart);
- Испания (Blanca Paloma – Eaea);
- Швеция (Loreen – Tattoo);
- Албания (Albina & Familja Kelmendi – Duje);
- Италия (Marco Mengoni – Due vite);
- Эстония (Alika – Bridges);
- Финляндия (Käärijä – Cha Cha Cha);
- Чехия (Vesna – My Sister's Crown);
- Австралия (Voyager – Promise);
- Бельгия (Gustaph – Because Of You);
- Армения: (Brunette – Future Lover);
- Молдова (Паша Парфени – Soarele si Luna);
- Украина (TVORCHI – Heart Of Steel);
- Норвегия (Alessandra – Queen of Kings);
- Германия (Lord Of The Lost – Blood & Glitter);
- Литва (Monika Linkyte – Stay);
- Израиль (Noa Kirel – Unicorn);
- Словения (Joker Out – Carpe Diem);
- Хорватия (Let 3 – Mama ŠČ!);
- Великобритания (Mae Muller – I Wrote A Song).
Из украинских приглашенных артистов на сцену выйдут победители прошлогоднего конкурса Kalush Orchestra, группа Go_A, певица и победительница шоу 2016 года Jamala, исполнители Тина Кароль и Верка Сердючка.
Откроет финал группа "Kalush Orchestra", победившая в прошлом году. Они выступят с номером "Голоса нового поколения".
Кроме украинских победителей конкурса, в нем появятся и звезды "Евровидения" из других стран. В конце зрители увидят грандиозный перфоманс The Liverpool Songbook (Ливерпульский сборник песен), где вместе на сцене споют шесть артистов.
Вести финал будут уже не три, а четыре человека. К Юлии Саниной, Алише Диксон и Ханне Веддингем присоединится Грэм Нортон, который комментирует мероприятие в Великобритании с 2009 года.
Где смотреть финал "Евровидения-2023":
"Евровидение-2023" смотреть онлайн можно на следующих ресурсах:
- YouTube-канал песенного конкурса "Евровидение";
- сайты "Суспільне. Культура" и "Суспільне Євробачення";
- YouTube-канал Евровидение Украина;
- официальная страница "Евровидение-2023" в Facebook.
Из нововведений в этом году – то, что прямой эфир можно будет посмотреть и в приложении "Дія". Для этого пользователю нужно будет зайти в раздел "Услуги", выбрать "Дія.TV" и "Канал UA: Культура".
Кто лидер "Евровидения-2023" по прогнозам букмекеров?
С первых дней конкурса неизменным лидером ставок букмекеров остается певица Лорин из Швеции, которая выступает с песней "Tattoo". Если она віиграет, для нее єто станет второй победой, поскольку в 2012 году артистка выиграла конкурс с композицией "Euphoria".
Что касается украинского коллектива TVORCHI, то у Андрея Гуцуляка и Джеффри Кенни шансы оказаться в первой пятерке очень высокие. Они исполнят песню "Heart Of Steel".
Как голосовать на Евровидении-2023"?
Проголосовать можно, отправив sms-сообщение на номер 7576 с номером понравившегося участника или через приложение Eurovision Song Contest.
Ранее Фокус писал, какую сатирическую песню о диктаторах исполнили хорваты.