Сериалы июня. Идрис Эльба спасает заложников, а С. Л. Джексон уничтожает инопланетян скруллов

Платформы, отчаянно соревнуясь за зрительское внимание, выбросили на рынок новые сериалы с кучей звезд и в совершенно разных жанрах: боевик, эротика, комедия, триллер.

Идол/The Idol

США, 2023, драма, эротика

Платформа: HBO

Премьера: 4 июня

В ролях: Лили-Роуз Депп, The Weeknd, Сюзанна Сон

В главной роли Лили-Роуз Депп — дочь звездных родителей: американского актера Джонни Деппа и французской певицы и актрисы Ванессы Паради. А папа режиссера Сэма Левинсона — Барри, "оскароносный" создатель культовых лент "Доброе утро, Вьетнам" и "Человек дождя".

И режиссер "Идола", и исполнительница главной роли отлично знают, как это — взрослеть в среде несколько безумной богемы. Да и здесь во второй главной роли занята мега-поп-звезда шоу-бизнеса — певец The Weeknd (настоящее имя канадца — Эйбел Тесфайе).

Сэм Левинсон снял уже успешно-скандальную "Эйфорию": про секс и взросление.

В данном случае стали известны еще перед съемками разногласия режиссера с "самым популярным поп-певцом мира". The Weeknd считал, что его персонажу уделено мало внимания (претензия не удивляет). Он заставил Сэма переписать сценарий под него.

В первоначальном варианте в центре действия была проблемная девица, ставшая жертвой наглого деятеля шоу-индустрии и желающая потом вырваться из-под его опеки. А сейчас на выходе получилась некая история любви между продюсером и его подопечной с большим уклоном в секс.

По сюжету, юная поп-певица Джослин никак не может дать импульс своей карьере.

Однажды она встречает могущественного продюсера Тедроса, с которым у нее завязываются непростые, но страстные взаимоотношения.

Разумеется, фоном для всего этого служит "развращенный" мир шоу-бизнеса.

После премьеры в Каннах критики напали на сериал за "грубые сцены секса", что пока только прибавляет к "Идолу" интереса.

Трейлер сериала "Идол"

Основано на реальных событиях/Based On a True Story

США, 2023 комедия, триллер

Премьера: 8 июня

Платформа: Peacock

В ролях: Кейли Куоко, Крис Мессина, Том Бейтман

Этот сериал высмеивает увлечение американцев документальными шоу в жанре true crime, которые воспроизводят резонансные уголовные дела, чаще всего о серийных убийцах.

Судя по ролику — страстей тут в избытке, но вперемешку с юмором. Пока сложно сказать: хватило ли создателям вкуса?

В центре сюжета шоу — риэлтор, ее муж, в прошлом звезда тенниса, и их знакомый — сантехник, которые решают капитализировать серию убийств, произошедших в их районе. Они, разумеется, бегают как угорелые со смартфонами и все снимают.

Все восемь эпизодов выйдут сразу.

Трейлер сериала "Основано на реальных событиях"

Переполненная комната/The Crowded Room

США, биография, драма, криминал

Премьера: 9 июня

Платформа: Apple TV+

В ролях: Том Холланд, Аманда Сейфрид, Эмми Россум

Сериал снят по мотивам романа Дэниела Киза "Таинственная история Билли Миллигана" — о реальной уникальной личности. Это преступник, который чувствовал себя как 24 личности. В суде было доказано, что некоторые преступления, например, изнасилования, совершала не основная личность, а периферийная. Поэтому Миллигана отправили лечиться в психушку. И, кстати, лет через десять выпустили оттуда.

Актеру Тому Холланду раньше нужно было совмещать на экране в одном теле две личности — Питера Паркера и Человека-паука, а здесь — в 12 раз больше.

Завязка в трейлере впечатляет. Дэнни Саллливан помог мальчику спастись от хулиганов. Но потом происходит ряд страшных событий, в которых начинают обвинять уже мальчика. Врач Рия попытается разобраться во всей этой "каше".

В первом сезоне сериала будет 10 эпизодов. Первые три выйдут 9 июня 2023 года. Остальные: по серии в неделю с финалом 28 июля.

Трейлер сериала "Переполненная комната"

Секретное вторжение/Secret Invasion

США, 2023, экшн, драма, комиксы о супергероях

Премьера: 21 июня

Платформа: Disney+

В ролях: Сэмюэл Л. Джексон, Дон Чидл, Бен Мендельсон

Куда же без комиксов! Не менее "завернут" сюжет сериала с Сэмюэлем Л. Джексоном ( "Криминальное чтиво").

Экс-директор организации Щ.И.Т. Ник Фьюри будет пытаться разобраться со вторжением инопланетян-метаморфов скруллов, способных принимать облик других существ и таким образом получать контроль над землянами. Помогать ему в этом неблагодарном деле будут верная коллега по организации Щ.И.Т Мария Хилл, агент ЦРУ Эверетт К. Росс и офицер ВВС Джеймс.

Трейлер "Секретного вторжения"

Медведь/The Bear

США, 2023, комедия, драма

Премьера — 22 июня

Платформа: Hulu

Сезон: 2

В ролях: Джереми Аллен Уайт и Эбон Мосс-Бакрак

Сразу оговоримся: этот сериал не столько про еду, сколько про отношения между людьми.

Молодой шеф-повар из мира "высокой кухни" Кармен "Керми" Берзатто возвращается из Нью-Йорка домой в Чикаго, чтобы управлять убыточным семейным ресторанчиком итальянских сэндвичей с говядиной после того, как его старший брат совершил самоубийство.

Зрители любят, когда у героев немало трудностей, но они преодолевают их и происходят позитивные трансформации. Всего этого тут предостаточно, поэтому первый сезон, вышедший год назад, получил высокие рейтинги. Возрождение заведения продолжается во втором сезоне.

Для любителей смотреть серии подряд сообщаем: все 10 эпизодов будут выпущены одновременно.

Трейлер сериала "Медведь", 2-й сезон

Угон/Hijack

Великобритания, 2023, триллер, драма

Премьера: 28 июня

Платформа: Apple TV+

В ролях: Идрис Эльба, Арчи Панджаби, Ив Майлс

Самолет, следующий семичасовым рейсом из Дубая в Лондон, захватывают террористы. Сэм Нельсон, опытный корпоративный переговорщик, решает применить свои профессиональные навыки, чтобы спасти всех на борту. Чем обернется для него эта довольно рискованная затея, ведь бандиты — не деловые партнеры?

Идрис Эльба изначально был крупным актером (рост 1 м 89 см), но последние годы он показывает стабильный карьерный рост, играя в комедиях, супергеройских фильмах, фанатических боевиках, психологических драмах и триллерах. Ему все по плечу, и этот триллер о террористах и переговорщике с характером — надеемся, тоже. Вот честно, нравится нам этот темнокожий британец: ярок, непредсказуем, харизматичен.