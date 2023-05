Топ-5 сериалов мая. Возвращение Железного Арни, апокалипсис по-корейски, революция по-американски

В мае Арнольд Шварценеггер впервые появится на экране в сериале, американцы будущего обитают в бункере, а корейцы — в пустыне, живя по законам франшизы "Безумный Макс".

В мае — премьеры двух масштабных постапокалипсических сериалов. Американцы живут после "ядерки" в 144-этажном подземном бункере, а корейцы в 2071 году обитают в пустыне, платя бешенные деньги курьерам.

А Арнольд Шварценеггер впервые снялся в сериале: ему досталась роль папы-ЦРУшника, который внезапно открывает, что его взрослая дочь работает на ту же контору. Защищать он ее будет по-своему: многочисленных жертв среди врагов не избежать.

Итак, Фокус рассказывает о новинках сериалов в мае.

"Бункер" / Silo

США, 2023, фантастика, драма, постапокалиптика

Премьера: 5 мая

Платформа: Apple TV+

В ролях: Ребекка Фергюсон, Уилл Паттон, Дэвид Ойелоуо

Роман "Бункер" (2012) американского писателя Хью Хауи — одна из первых книг, которая стала бестселлером сначала в электронном виде, продаваясь на ресурсе Amazon. Фишка Хью Хауи — непредсказуемые сюжетные ходы и пугающая реалистичность происходящего.

В токсичном антиутопическом будущем шериф Холстон следит за порядком в гигантском бункере на 144 этажа. Ресурсы ограничены, пары могут заводить детей только при особом разрешении мэрии. Холстон и его жена Эллисон после множества прошений наконец получают "добро" на долгожданного ребенка — разрешение действительно в течение года. Но на протяжении всего этого времени попытки пары зачать ребенка остаются тщетны.

В бункере видят мир на поверхности только с видеокамер, передающих на экраны изображение унылого серого пейзажа. Все обитатели бункера верят, что Земля мертва, воздух отравлен и выходить на поверхность смертельно опасно. Но у Эллисон зарождается сомнение, что все так однозначно. Скептично настроенная женщина знакомится с компьютерщиком Джорджем, а у местных айтишников свои секреты, которые могут дойти и до ушей шерифа.

Так можно ли покидать бункер?

Трейлер сериала "Бункер". Земля мертва, воздух отравлен, выходить на поверхность смертельно опасно

"Рыцарь в черном" / Black Knight

Южная Корея, 2023, фантастический боевик, антиутопия

Дата премьеры: 12 мая

Платформа: Netflix

В ролях: У Бин Ким, Сон Сын Хон, Кан Ю Сок

Netflix давно жаждет повторения успеха "Игры в кальмара", и "Рыцарь в черном" — это очередной проект в этом направлении.

События сериала, основанного на веб-мультфильме Delivery Knight, происходят в 2071 году, когда загрязнение воздуха на планете Земля достигло такого уровня, что снаружи невозможно жить без специальных респираторов. Поскольку большая часть Корейского полуострова теперь превратилась в пустошь и только 1% его населения остались живы, водители службы доставки играют решающую роль в выживании жителей, доставляя им кислород и различные продукты.

Курьер "5-8" обладает необычайными боевыми способностями. Он встречает беженца Са-Вола, который мечтает стать курьером, чтобы спасти себе подобных. На главную роль взяли красавца и модель У Бин Кима. Для придания герою боевого вида его нос пересекает шрам.

Масштаб и зрелищность в трейлере имеются, насколько сильна драматургическая часть, можно будет определить только во время просмотра.

Трейлер сериала "Рыцарь в черном". Судя по ролику, проект напоминает по стилю "Безумного Макса".

"Город в огне" / City on Fire

США, 2023, криминальная драма

Премьера: 12 мая

Платформа: Apple TV+

В ролях: Ксавьер Скотт, Kэтлин Maнpo, Джемайма Керк

Перед нами экранизация дебютного одноименного романа журналиста Гарта Риска Голлберга, который он выпустил десять лет назад и заработал на нем уже не один миллион долларов.

Это книга о Нью-Йорке и группе подростков, которые решили "улучшить мир". А каким образом это обычно делают подростки? Правильно — через революцию.

По сюжету 4 июля 2003 года, в День независимости США, в Центральном парке Нью-Йорка была застрелена студентка местного университета Саманта Чичарро. Вскоре обнаруживается, что это преступление связано с загадочными пожарами в Нью-Йорке, с рок-сценой, а также с очень состоятельной семьей, занимающейся в городе недвижимостью. Оказалось, что их отпрыски были связаны с группой подростков, которые мечтали совершить революцию в США.

В общем, это сериал о революции, рок-н-ролле и плате за игры, которые заходят слишком далеко.

Трейлер сериала "Город в огне". Сериал о революции, рок-н-ролле и плате за игры, которые заходят слишком далеко

"Американец китайского происхождения" / American Born Chinese

США, 2023, комедийный боевик, фэнтези

Премьера: 24 мая

Платформа: Disney+

В ролях: Стефани Сюй, Мишель Йео, Бен Ванг

Эта история базируется на одноименном графическом романе Джина Луена Янга. Старшеклассник Цзинь Вонг пытается совладать с проблемами в школе и дома. Он знакомится с новым одноклассником, приехавшим учиться по обмену. Дальнейшие события втягивают Вонга в противостояние … между богами китайской мифологии.

Бытовое повествование плавно перейдет в фэнтезийное, поэтому не удивительно, что в "Американце китайского происхождения" заняты актеры из прошлогоднего кинохита — триумфатора "Оскара", фильма "Все, везде и сразу". И тут, и там — Мишель Йео, Стефани Сюй, Джеймс Хонг. Посмотрим, сработает ли идея смешать быт и фэнтези второй раз?

Трейлер сериала "Американец китайского происхождения". Противостояние между богами китайской мифологии.

"ФУБАР" / FUBAR

США, 2023, шпионско-приключенческий боевик, семейная комедия

Премьера: 25 мая

Платформа: Netflix

В ролях: Арнольд Шварценеггер, Моника Барбаро, Джей Барушель

Видный мужчина Люк и красавица Эми — отец и дочь. Однако неожиданно выясняется, что они оба — агенты ЦРУ. Дальше — больше, оказывается, что близкие родственники толком друг о друге ничего не знали, что рождает массу абсурдных ситуаций. Отсюда и название ленты. FUBAR — это сокращение от резкого английского выражения Fucked Up Beyond All Recognition, что по нашему примерно: идиотизм за гранью понимания.

По-видимому, Железному Арни не дают покоя лавры звезды и друга Сильвестра Сталлоне, который впервые в прошлом году засветился в сериале о мафиози "Король Талсы". Лента понравилась и критикам, и зрителям.

Арнольд понял: надо идти той же дорогой, только вместо криминала с элементами пародии решил смешать шпионский боевик и семейную комедию, где одной из составляющих будет отцовская опека над взрослой дочерью. На выходе должен выйти коктейль из "Детсадовского полицейского" и "Правдивой лжи". Если, конечно, все получится.

Трейлер сериала "ФУБАР". Создатели смешали шпионский боевик и семейную комедию.

