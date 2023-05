Топ 5 серіалів травня. Повернення Залізного Арні, апокаліпсис по-корейськи, революція по-американськи

У травні Арнольд Шварценеггер уперше з'явиться на екрані в серіалі, американці майбутнього мешкають у бункері, а корейці — у пустелі, живучи за законами франшизи "Шалений Макс".

Related video

У травні – прем'єри двох масштабних постапокаліпсичних серіалів. Американці живуть після "ядерки" в 144-поверховому підземному бункері, а корейці у 2071 році мешкають у пустелі, сплачуючи шалені гроші кур'єрам.

А Арнольд Шварценеггер уперше знявся в серіалі: йому дісталася роль тата-ЦРУшника, який раптово відкриває, що його доросла дочка працює на тій самій конторі. Захищатиме він її по-своєму: численних жертв серед ворогів не уникнути.

Отже, Фокус розповідає про новинки серіалів у травні.

"Бункер" / Silo

США, 2023, фантастика, драма, постапокаліптика

Прем'єра: 5 травня

Платформа: Apple TV+

У ролях: Ребекка Фергюсон, Вілл Паттон, Девід Оєлово

Роман "Бункер" (2012) американського письменника Г'ю Гоуї — одна з перших книг, яка стала бестселером спочатку в електронному вигляді, продаваючись на ресурсі Amazon. Фішка Г'ю Гоуї — непередбачувані сюжетні ходи й страшна реалістичність того, що відбувається.

У токсичному антиутопічному майбутньому шериф Голстон стежить за порядком у гігантському бункері на 144 поверхи. Ресурси обмежені, пари можуть заводити дітей лише за особливого дозволу мерії. Голстон і його дружина Еллісон після безлічі прохань нарешті отримують "добро" на довгоочікувану дитину — дозвіл дійсний протягом року. Але протягом усього цього часу спроби пари зачати дитину залишаються марними.

У бункері бачать світ на поверхні лише з відеокамер, що передають на екрани зображення похмурого сірого пейзажу. Всі жителі бункера вірять, що Земля мертва, повітря отруєне й виходити на поверхню смертельно небезпечно. Але в Еллісон зароджується сумнів, що все так однозначно. Скептично налаштована жінка знайомиться з комп'ютерником Джорджем, а місцеві айтівці мають свої секрети, які можуть дійти й до вух шерифа.

Тож чи можна залишати бункер?

Трейлер серіалу "Бункер". Земля мертва, повітря отруєне, виходити на поверхню смертельно небезпечно.

"Лицар у чорному" / Black Knight

Південна Корея, 2023, фантастичний бойовик, антиутопія

Дата прем'єри: 12 травня

Платформа: Netflix

У ролях: У Бін Кім, Сон Син Хон, Кан Ю Сок

Netflix давно прагне повторення успіху "Гри в кальмара", і "Лицар у чорному" — це черговий проєкт у цьому напрямку.

Події серіалу, заснованого на вебмультфільмі Delivery Knight, відбуваються у 2071 році, коли забруднення повітря на планеті Земля досягло такого рівня, що зовні неможливо жити без спеціальних респіраторів. Оскільки більшість Корейського півострова тепер перетворилася на пустку та лише 1% його населення залишилися живими, водії служби доставки відіграють вирішальну роль у виживанні мешканців, доставляючи їм кисень і різні продукти.

Кур'єр "5-8" має надзвичайні бойові здібності. Він зустрічає біженця Са-Вола, який мріє стати кур'єром, щоб урятувати собі подібних. На головну роль взяли красеня та модель У Бін Кіма. Для надання герою бойового вигляду його ніс перетинає шрам.

Масштаб і видовищність у трейлері є, наскільки сильна драматургічна частина, можна буде визначити лише під час перегляду.

Трейлер серіалу "Лицар у чорному". Судячи з ролика, проєкт нагадує за стилем "Шаленого Макса".

"Місто у вогні" / City on Fire

США, 2023, кримінальна драма

Прем'єра: 12 травня

Платформа: Apple TV+

У ролях: Ксав'єр Скотт, Kетлін Maнpo, Джемайма Керк

Перед нами екранізація дебютного однойменного роману журналіста Гарта Ріска Голлберга, який він випустив десять років тому і заробив на ньому вже не один мільйон доларів.

Це книга про Нью-Йорк і групу підлітків, які вирішили "поліпшити світ". А як це зазвичай роблять підлітки? Правильно — через революцію.

За сюжетом 4 липня 2003 року, в День незалежності США, у Центральному парку Нью-Йорка було застрелено студентку місцевого університету Саманту Чічарро. Незабаром виявляється, що цей злочин пов'язаний із загадковими пожежами в Нью-Йорку, з роксценою, а також дуже заможною сім'єю, що займається в місті нерухомістю. Виявилося, що їхні сини пов'язані з групою підлітків, які мріяли зробити революцію США.

Загалом це серіал про революцію, рок-н-рол і плату за ігри, які заходять надто далеко.

Трейлер серіалу "Місто у вогні". Серіал про революцію, рок-н-рол і плату за ігри, які заходять надто далеко.

"Американець китайського походження" / American Born Chinese

США, 2023, комедійний бойовик, фентезі

Прем'єра: 24 травня

Платформа: Disney+

У ролях: Стефані Сюй, Мішель Єо, Бен Ванг

Ця історія базується на однойменному графічному романі Джина Луєна Янга. Старшокласник Цзінь Вонг намагається впоратися з проблемами в школі та вдома. Він знайомиться з новим однокласником, який приїхав навчатися за обміном. Подальші події втягують Вонга в протистояння … між богами китайської міфології.

Побутова розповідь плавно перейде у фентезійну, тому не дивно, що в "Американці китайського походження" зайняті актори з торішнього кінохіта — тріумфатора "Оскара", фільму "Все, завжди і водночас". І тут, і там — Мішель Єо, Стефані Сюй, Джеймс Хонг. Подивимося, чи спрацює ідея змішати побут і фентезі вдруге?

Трейлер серіалу "Американець китайського походження". Протистояння між богами китайської міфології.

"ФУБАР" / FUBAR

США, 2023, шпигунсько-пригодницький бойовик, сімейна комедія

Прем'єра: 25 травня

Платформа: Netflix

У ролях: Арнольд Шварценеггер, Моніка Барбаро, Джей Барушель

Показний чоловік Люк і красуня Емі — батько й дочка. Однак несподівано з'ясовується, що вони обоє — агенти ЦРУ. Далі — більше, виявляється, що близькі родичі до ладу одне про одного нічого не знали, що породжує масу абсурдних ситуацій. Звідси й назва стрічки. FUBAR — це скорочення від різкого англійського виразу Fucked Up Beyond All Recognition, що нашою мовою приблизно: ідіотизм за межею розуміння.

Очевидно, Залізному Арні не дають спокою лаври зірки та друга Сильвестра Сталлоне, який уперше минулого року засвітився в серіалі про мафіозі "Король Талси". Стрічка сподобалася і критикам, і глядачам.

Арнольд зрозумів: треба йти тією ж дорогою, тільки замість криміналу з елементами пародії вирішив змішати шпигунський бойовик і сімейну комедію, де однією зі складових буде батьківська опіка над дорослою дочкою. На виході має вийти коктейль із "Дитсадкового поліцейського" та "Правдивої брехні". Якщо, звісно, все вийде.

Трейлер серіалу "ФУБАР". Творці змішали шпигунський бойовик і сімейну комедію.

Важливо