Сериалы апреля: монахиня побеждает ИИ, топор как средство от неверности, коп влюбляется в девушку мафиози

Сериалы второй половины апреля преимущественно о любовных страстях, приводящих к разным, не всегда приятным последствиям — влияние весны!

Related video

Эдгар Рамирес ("Круиз по джунглям") в роли копа, проигравшегося в Лас-Вегасе. Он вынужден наняться к мафиози, который поручает ему найти пропавшую подружку-красавицу, в которую полицейский немедленно влюбляется.

Элизабет Олсен (Алая Ведьма из "Доктора Стрэнджа") из любви к свободе склоняет мужа к роману с соседкой, а затем при помощи топора разрубает этот любовный треугольник.

Монахиня, сестра Симона (Бетти Джилпин) бросила вызов искусственному интеллекту, а помог ей добить ИИ не кто иной, как ее бывший, в которого она снова влюбилась.

Два когда-то влюбленных друг в друга шпиона (Ричард Мэдден, Приянка Чопра) пытаются после стирания памяти вспомнить все.

Напоследок — ремейк кинохита 1987 года "Роковое влечение" с Майклом Дугласом, где адвокат увлекся коллегой по работе, разрушившей его семейную идиллию: в роли небезопасно-страстной пары Лиззи Каплан и Джошуа Джексон. Любви в апреле — выше крыши!

"Человек из Флориды" / Florida Man

США, 2023, криминальное драмеди, триллер, детектив

Премьера: 13 апреля

В ролях: Эдгар Рамирес, Эбби Ли, Кларк Грегг, Пол Шнайдер, Энтони ЛаПалья

Netflix пытается, как может, развлечь многочисленных подписчиков, поэтому на этот раз выпустил проект в точности в духе короля гангстерского детектива Джеймса Хедли Чейза. На фоне солнечных флоридских пейзажей творятся темные делишки.

Коп Майк Валентайн проигрался в Вегасе. Это стоило ему карьеры. Из-за долгов он вынужден пойти работать на филадельфийского криминального авторитета Мосса.

Тот подарил своей девушке-красавице белый BMW, на котором она и умчала в чудесную Флориду. Валентайн, по поручению шефа гребет туда же, находит ее и… влюбляется. А у той одно на уме: как кинуть на деньги мафию.

История может получиться, если авторы будут придерживаться быстрого темпа повествований Чейза, промедление в такого рода сюжетах — смерти подобно.

Трейлер сериала "Человек из Флориды"

"Миссис Дэвис" / Mrs. Davis

США, 2023, фантастика, драма

Премьера: 20 апреля

В ролях: Бетти Гилпин, Джейк Макдорман, Энди МакКуин

Обычная монахиня, сестра Симона, вынуждена вступить в жесткое противостояние с искусственным интеллектом — Миссис Дэвис. Эта представительница ИИ планирует поработить человечество.

На помощь Симоне в ее славном деле приходит бывший бойфренд. У него есть свои, личные причины уничтожить Миссис Дэвис. В ходе борьбы с врагом между главными героями вспыхивает давно забытая страсть, что накладывает свой отпечаток на развитие событий. Симона, вооружившись верой и своим бывшим, бесстрашно ринулась на борьбу с новейшими технологиями.

Тема — более чем актуальная сегодня, когда налево и направо раздаются голоса об опасности искусственного интеллекта.

Трейлер сериала "Миссис Дэвис"

Любовь и смерть / Love & Death

США, 2023, криминальная драма

Премьера: 27 апреля

В ролях: Элизабет Олсен, Лили Рэйб, Кристен Риттер

НВО, постоянно конкурирующая с Netflix, решила не оригинальничать, а экранизировать еще раз документальную историю, которая будоражит умы и сердца зрителей более 40 лет — о ней уже было немало снято.

Сюжет сериала основан на жутковатой истории, произошедшей в начале 1980-х в городке Уайтли, штат Техас. Домохозяйка Кэнди Монтгомери была обвинена в жестоком убийстве своей соседки и подруги — Бетти Гор.

Судя по ролику, тут все непросто. Этой самой Кэнди было скучно быть просто домохозяйкой. Она хотела страстей, "чего-то большего". И сама склонила своего муженька-тюфяка к роману с соседкой, учительницей Бетти.

Но когда все случилось, сама Кэнди не смогла справиться с ревностью. Не рассчитала силы.

Было громкое судебное разбирательство. Кэнди оправдали по статье о самозащите. Но как быть с 43-мя ранами на теле жертвы?

Конечно, НВО подготовила беспроигрышный вариант, взяв на главную роль Элизабет Олсен – ту самую Алую Ведьму, Ванду Максимофф из "Доктора Стрэнджа-2", которая помогла собрать проекту почти $1 млрд в прокате в прошлом году.

А здесь тоже ведьма, только под другим именем и без магических штучек.

Трейлер сериала "Любовь и смерть"

Цитадель / Citadel

США, 2023, научная фантастика, шпионский экшн

Премьера: 28 апреля

В ролях: Ричард Мэдден, Приянка Чопра, Стэнли Туччи

Это самый дорогой сериал месяца: режиссеры братья Руссо с благословления Amazon вбухали в него $250 млн. Но им не впервой: в "Мстители: Финал" (2019) было вложено $400 млн, но собрали они рекордных $2,7 млрд. С эффектами и здесь все должно быть хорошо.

По сюжету международное шпионское агентство "Цитадель" ликвидировали, а всем его агентам стерли память. Среди них оказались Мейсон Кейн и Нади Синх, живущие новой жизнью и ничего не помнящие из своего совместного прошлого. В какой-то момент героям становится ясно, что с ними что-то не так. Но главное, что шпион и шпионка были влюблены друг в друга и — ток между ними пробежал снова.

С точки зрения идей это все не слишком оригинально, поскольку являет собой нечто среднее между хитом "Вспомнить все" (1990) Пола Верховена с Арнольдом Шварценеггером (есть и менее успешный ремейк 2012 с Коллином Фарэллом) и драмой "Вечное сияние чистого разума" (2004) с Джимом Керри и Кейт Уинслет.

Насколько спецэффекты сделают новое творение смотрибельным — скоро узнаем. Судя по ролику, масштаб есть.

Трейлер сериала "Цитадель"

Роковое влечение / Fatal Attraction

США, 2023, эротика, триллер

Премьера: 30 апреля

В ролях: Лиззи Каплан, Джошуа Джексон, Аманда Пит

И снова стриминговая платформа, в данном случае — Paramount+, не экспериментирует, а идет по накатанной, обращаясь ради успеха к прошлому. За основу нового сериала взят одноименный кинохит 1987 года с Майклом Дугласом и Гленн Клоуз. В новом проекте их место заняли Джошуа Джексон и Лиззи Каплан.

По сюжету Алекс Форрест обольщает женатого адвоката Дэна Галлахера, который ненадолго спровадил за город жену и ребенка — отдохнуть. Алекс и Дэн познакомились на корпоративе: адвокат обслуживает фирму, куда 2 недели назад устроилась новая сотрудница.

За две ночи любви Дэн дорого заплатит: Алекс оказалась маньячкой с манией преследования — других.

Кино сильно укрепляет супружескую верность и слегка наносит вред корпоративам. Но не настолько, чтобы совсем отказаться от корпоративных вечеринок.

Трейлер сериала "Роковое влечение"

Важно