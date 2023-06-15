Актриса и политик: умерла двукратная обладательница "Оскара" Гленда Джексон

Британская актриса и политическая деятельница Гленда Джексон, дважды получавшая премию "Оскар" и 23 года заседавшая в британском парламенте, умерла в возрасте 87 лет.

Актриса и политик Гленда Джексон скончалась утром 15 июня после непродолжительной болезни, в окружении семьи в своем доме в лондонском районе Блэкхите, сообщает Reuters.

Известно, что недавно актриса закончила съемки в британском фильме "Великий беглец".

Пик популярности Гленды Джексон пришелся на конец 1960-х — начало 1970-х годов. Всего британка номинировалась на "Оскар" четыре раза и получила эту награду за лучшие женские роли в британской драме "Влюбленные женщины" и романтической комедии "С шиком". Последняя картина также принесла Джексон "Золотой глобус". Кроме того, актриса была удостоена двух премий "Эмми" за исполнение главной роли в сериале "Елизавета: королева английская". Популярность британке также принесла роль супруги академика Андрея Сахарова Елены Боннэр в американском телефильме "Сахаров".

В 1980-х годах Гленда Джексон посвятила себя политике, надолго оставив актерскую карьеру. В течение 23 лет она заседала в британском парламенте, а в 2015 году вновь начала сниматься в кино и играть в театре.

14 июня Фокус писал о том, что скончался легендарный американский писатель Кормак Маккарти. Автор культовой книги "Старикам тут не место" и лауреат Пулитцеровской премии, американский писатель Кормак Маккарти умер на 90-м году жизни в своем доме в Санта-Фе, штат Нью-Мексико.

Ранее, 8 июня, сообщалось о том, что в 101 год скончалась Франсуаза Жило, муза и возлюбленная Пабло Пикассо. Известная художница, чьи работы выставлялись по всему миру, умерла в Нью-Йорке.