Самые легендарные доктора в мировом кино: гений, ветеринар, маньяк, любовник, маг

Фокус сделал подборку знаменитых кинодокторов: проницательных, добрых, опасных, обольстительных, волшебных.

Грегори Хаус (американский сериал "Доктор Хаус", 2004-2012)

Штатовский сериал с британским актером Хью Лори стал сенсацией. Зрители сразу влюбились в гениального доктора–диагноста. Хью Лори даже приезжал в Киев с гастролями – пел блюзы, но шли на него исключительно как на "поющего доктора Хауса".

Бунтарь Хаус не носит белый халат, появляется в больнице в мятой одежде, часто в футболках с логотипами рок-групп. Он мизантроп, который любит повторять: "Все врут". Любит посылать больных на миллион анализов, включая томографию мозга, грубит пациентам, принимает наркотики, не слушается начальства, эгоцентрик. Хромает, ходит с палкой, с женщинами отношения сложные. Обладает черным юмором. Большой специалист по мозгу и сам его выносит всем.

Но харизму – не отнимешь. Разгадывает болезни в духе Шерлока Холмса, который послужил для него прототипом. Спасает в безнадежных случаях. Несмотря на всю циничность, отстраненность, Грегори Хаус бывает сентиментальным и начинает искренне переживать за пациента, особенно если уже понял, что того лечили от другой болезни — не той, которая на самом деле мучает.

Доктор Хаус

Кэп Лайтман (американский Сериал "Обмани меня", 2009 – 2011)

Одна из лучших ролей сильнейшего британского актера Тима Рота. Его герой во многом вдохновлен образом доктора Хауса и тоже – не любит лжи. Но для доктора-психолога Лайтмана это профессиональная обязанность – он мастер в ее распознавании.

Он хорошо знает, что лжеца можно определить с помощью мимики: гримасы и жесты не врут. Чтобы выявить обман, необходимо быть внимательным к каждой мелочи.

В сериале его часто подключают к своей работе криминалисты: используя свой талант и умение, Лайтман спасает от тюрьмы невиновных и сажает за решетку преступников.

Однако "правдавед" с собственной взрослой дочерью, с которой у него сложные отношения, справиться не может. Здесь мало знать правду, нужно еще и любить. Лайтман старается.

Доктор Лайтман ловит кого-то на лжи

Джон Дулиттл (американские фильмы "Доктор Дулиттл 1, 2", 1998, 2001)

Джон Дулиттл делает отличную карьеру. У него прелестная жена и две дочурки. Он вот-вот заключит самую большую в своей жизни финансовую сделку. Но тут доктор замечает, что в нем просыпается способность понимать язык животных. Звери это тоже "просекают" и начинают толпами ломиться к "понятливому" доктору. Четвероногие пациенты кричат разговорчивому эскулапу: "Кончай болтать, лечи!"

Для стендап-комика и актера Эдди Мерфи на пике его карьеры роль Джона Дулиттла стала знаковой.

Постер фильма "Доктор Дулиттл-2"

Доктор Айболит (советская комедия "Айболит-66", 1966, мультсериал студии КИЕВНАУЧФИЛЬМ "Приключения Доктора Айболита", 1985)

Советский фильм режиссера и актера Ролана Быкова 1966 года получился забойным: сатирическим и авангардным. Не слишком детским.

Музыкальную сказку Быков снял по хулиганской пьесе Вадима Коростылева "О чем рассказали волшебники", которая была написана по произведениям Корнея Чуковского, выросшего в Одессе — про доброго ветеринара Айболита и злобного пирата Бармалея.

Чуковский придумал этих персонажей под влиянием сказки английского писателя Хью Лофтинга "История доктора Дулиттла", перевод которой Чуковскому заказало издательство. Это — его интерпретация.

Если прототипом доктора Дулиттла был шотландский хирург Джон Хантер, то Чуковский подарил Айболиту черты своего друга — врача-эпидемиолога Тимофея Шабада. Писатель жил у него в гостях в Вильнюсе и видел, как тот старается помочь всем вокруг. Доктор возглавлял одну из больниц, вел прием, работал по ночам на вызовах, содержал приют для бездомных и печатал листовки с пропагандой гигиены, особенно детской. У Шабада не было ветеринарного образования, но ему периодически приносили или приводили заболевших животных – он лечил и их

"Айболит-66" получился абсолютно "разбойничьим": многие фразы оттуда ушли в народ. "Откройте доброму человеку, а то он выломает дверь", "Это даже хорошо, что пока нам плохо", "Что же твое добро все побеждает-побеждает, да никак не победит?", "Нормальные герои всегда идут в обход". Айболита сыграл Олег Ефремов, а его врага – африканского разбойника Бармалея – сам режиссер.

В плане авангардности картина была просто улетной: Быков впервые в истории кино использовал систему вариоэкрана – это когда при неподвижной камере можно менять размер и форму изображения. Герои могли появиться перед кадром, войти в экран и присоединиться к действию или же выбежать за пределы кадра.

Этот фильм – микс кино, театра, цирка, эстрады — режиссер придумал для этого термин "куваркалиада".

Лично я оценил эту картину уже старшеклассником. Запомнился пират — Фрунзик Мкртчян, герой которого, сползая в пропасть, патетически воскликнул: "Какие люди гибнут!".

Кино получилось смешным и революционным, да и сейчас смотрится свежо.

Доктор Айболит из фильма "Айболит-66"

В Украине режиссер Давид Черкасский снял в своем стиле музыкальный мультсериал "Доктор Айболит" (1985). В картине масса находок, но она уступила по популярности "Приключениям капитана Врунгеля (1979) и "Острову сокровищ" (1988), потому что Бармалея Черкасский решил сделать мягким и несчастным.

Мастер сам признавался в интервью: "Бармалей ранимый, понимаете? Когда читаешь Чуковского, осознаешь, сколько всего намешано в этом герое! Поэтому мы его сделали трогательным, а не злодеем. Сначала он хорохорится, делает вид, что он очень злой, даже реплика такая есть: "Я злой разбойник? — Злой!". У нас он вышел несчастным таким. Его озвучивал Жора Кишко (тот, кто озвучивал во "Врунгеле" Фукса – К.Р. ). Он своим тоном делал героя очень нежным и чуть-чуть плаксивым".

Доктор в мультфильме – эстет: он играет на виолончели. А Бармалей – ранимый и тонкий разбойник. Это оригинально, но развалило структуру истории, она перестала быть противостоянием доброго доктора и злого разбойника. А о чем тогда мультфильм?

Однако эстетическая сторона анимации Черкасского традиционно сильна – здесь хватает изобретений.

Доктор Айболит Давида Черкасского – эстет и музыкант

Ганнибал Лектер ("Молчание ягнят", 2001)

Доктор Лектер был практикующим психиатром, но стал каннибалом. В первой половине дня он вел врачебную практику, неплохо помогая пациентам. А вечером выслеживал жертву, чтобы подать ее на ужин. Например, музыканта, который плохо играл в оркестре. Доктора поймали и дали пожизненное – он сидит в специализированной клинике.

Кларис — начинающий агент ФБР. Она обратилась к Лектеру за помощью: поймать другого маньяка. У нее самой есть комплекс. Она сирота, в детстве оказалась у родственников на ферме. Ее там с ума сводили ягнята, которые кричали перед забоем. Она решила спасти животных, но ягнята не разбегались, а нести даже одного ей, маленькой, было тяжело. До сих пор она просыпается по ночам, слыша эти крики.

Лектер — блестящий психиатр, эстет, обожающий классическую музыку и живопись. У него утонченные манеры, он интеллектуал. Он придумал для следователя задание-ребус, чтобы она по намекам и каламбурам разгадывала настоящее имя маньяка, которого ищет — Буффало Билла.

В ее сознании Лектер соединил желание освободить очередную жертву от маньяка с избавлением от собственной детской травмы — криков ягнят. То есть, он помогает ей и как врач. Что не помешало Лектеру убить двух охранников, которые имели неосторожность назвать его скотом – доктор терпеть не может хамства. Он — палач, но вежливый, интеллектуальный, изысканный и не забывающий о своем долге психотерапевта. Уже на воле Лектер позвонил Кларис: "Замолчали ли ягнята?".

Доктор Лектер, которого добрым никак не назовешь

Рустам Агаларов (украинский сериал "Центральная больница", 2016)

В центральную больницу провинциального города, где одним из ведущих врачей-хирургов работает молодая женщина Маргарита (Ольга Гришина), приезжает талантливый врач-хирург Рустам (Ахтем Сеитаблаев). Рустама связывал с ней давний роман еще со студенческой скамьи. Чувства между давними влюбленными вспыхивают с новой силой, и Маргарита оказывается перед непростым выбором. Дело в том, что соперничает с Рустамом и борется за расположение Маргариты другой ведущий хирург больницы и Максим (Марк Дробот).

Я до сих пор помню длительные обсуждения знакомых женщин относительно этого любовного треугольника: большинство было на стороне Рустама: все-таки, Сеитаблаев безусловно красавец-мужчина и Дроботу тяжело с ним соперничать на романтическом поле.

Доктор Рустам Агаларов из "Центральной больницы"

Стивен Стрэндж (американские супергеройские фильмы "Доктор Стрэндж 1, 2", 2016, 2022)

Известный нейрохирург Стивен Стрэндж после очередной операции извлекает пулю из почти не подававшего признаков жизни мужчины, не используя компьютерной техники. Но доктор – задавака. По пути на форум по нейрохирургии он полностью игнорирует правила движения на своем дорогущем Lamborghini Huracán и, теряя управление, попадает в страшную аварию. Стивен получает серьезные травмы рук, в результате чего теряет способность оперировать.

Традиционная медицина помочь ему бессильна. Пытаясь себя восстановить, Стивен попадает в Тибет, где у Учителей получает навыки магии и полностью меняет мировоззрение: с научного – на эзотерическое. Дальше его ждут славные дела в борьбе с темными силами.

Вторая культовая роль британца Бенедикта Камбербэтча после сыщика Шерлока Холмса.