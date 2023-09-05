Фильмы сентября. Неудержимые снова в деле, опасная девочка-робот, недолеченный маньяк мстит врачам

В сентябре зрителей завалят экшеном разных мастей — от не очень доброго старого боевика до научно-фантастического триллера и постапокалиптического боевика.

В сентябре в украинский прокат выходит давно ожидаемый киноманами боевик режиссера-каскадера Скотта Во "Неудержимые 4" с Джейсоном Стэйтемом, Сильвестром Сталлоне и Дольфом Лундгреном. Сильвестр по-прежнему у руля команды головорезов в роли наемника Барни Росса.

Режиссер культового фильма "От заката до рассвета" Роберт Родригес покажет Бена Аффлека в "навороченном" а ля Нолан триллере "Под гипнозом" с преступником-гипнотизером. Отечественные киношники порадуют авантюрно-романтической комедией в духе "Убийства в Париже". А Джон Дэвид Вашингтон будет отчаянно спасать человечество от взбесившихся роботов при помощи милейшей, но опасной девочки-робота.

Под гипнозом / Hypnotic

США, 2023, детектив, триллер

Премьера: 7 сентября

В ролях: Бен Аффлек, Алисе Брага, Уильям Фихтнер

Режиссер Роберт Родригес взялся за триллер в духе Кристофера Нолана – некая полунаучно-фантастическая лента с преступником-гипнотизером. Детектив полиции потерял дочь – девочка бесследно пропала без вести с детской площадки. Это событие разрушило его семью.

Спустя год полиция получает таинственный звонок: планируется ограбление банка и преступников интересует только одна ячейка – номер 23. Коп находит там… фото своей пропавшей дочери. Вскоре всплывает фигура некоего Диллрейна, который манипулирует людьми при помощи гипноза, заставляя их участвовать в его многоходовых преступных комбинациях. Таких типов называют "гипнотиками". Оказывается, Диллрейн когда-то работал на спецслужбу. А главный герой начинает понимать, что не может доверять не только близкому окружению, но и своей памяти.

Лента вышла в мировой прокат в мае. Она была неоднозначно оценена критиками и собрала только свой 70-милионный бюджет. Однако по поводу актерской игры Аффлека нареканий не слышно — здесь все на уровне. Кино предназначено любителям многоходовок.

Трейлер фильма "Под гипнозом"

Неудержимые 4 / The Expendables 4

США, 2023, боевик

Премьера: 21 сентября

В ролях: Меган Фокс, Джейсон Стэйтем, Сильвестр Сталлоне, Кертис "50 Cent" Джексон, Дольф Лундгрен

"Неудержимые" – последняя часть успешной франшизы. Фильму дали рейтинг R – жестокостей хватает.

Спецотряд получает новое задание – остановить безумного террориста Суарто. Тот руководит преступной организацией и планирует применить ядерные боеголовки, чтобы спровоцировать столкновение США и России.

По сюжету часть команды Неудержимых оказывается в плену. Но Ли Кристмас в исполнении Стэйтема – на свободе. А значит, он точно не подведет. Кто жаждал встречи со Стэйтемом – знайте: его в ленте будет много.

Плохих мальчиков остановят очень плохие, но которые за правое дело.

Трейлер фильма "Неудержимые 4"

Любовь без контракта

Украина, 2023, комедия, авантюра, приключения

Премьера: 21 сентября

В ролях: Александр Попов, Ольга Скороходова, Владимир Шумко

Украинские киношники выдали авантюрно-романтическое кино в духе "Загадочного убийства" и "Убийства в Париже" с Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон. Уже интригует.

Супружеская пара, прожившая в браке 10 лет, решает развестись. Семейный юрист напомнил им, что по брачному контракту они могут совместно потратить деньги с банковского счета, предназначенного на "счастливую старость".

Эрик и Натали едут в отпуск в Европу, где встречают аристократических супругов – Ричарда и Элизабет. Украинцы весело проводят время в путешествиях вместе с аристократами, но вдруг обнаруживают, что стали соучастниками крупной аферы.

Трейлер фильма "Любовь без контракта"

Пила X / Saw X

США, Канада, Мексика, 2023, детектив, триллер, ужасы

Премьера: 28 сентября

В ролях: Тобин Белл, Стивен Бранд, Синневе Макоди Лунд

Больной раком Джон Крамер отправляется в Мексику, чтобы пройти крайне рискованную и экспериментальную операцию, обещающую невероятные результаты. Но вскоре выясняется, что тамошние врачи — просто мошенники, наживающиеся на смертельно больных пациентах.

Что ж, эти недобросовестные доктора сами подкинули кровавому Конструктору новую работенку. Нашли кого по-шарлатански лечить: Крамер постарается для этих эскулапов понаставить своих смертельных ловушек. Месть недолеченного маньяка будет изобретательна.

Трейлер фильма "Пила X"

Создатель / The Creator

США, 2023, драма, фантастика, экшн

Премьера: 28 сентября

В ролях: Джон Дэвид Вашингтон, Джемма Чан, Эллисон Дженни

Начало фильма стандартное (о чем сообщается в ролике): 10 лет назад ИИ объединил всех роботов на Земле против людей. Завязалась кровавая битва. Роботы, чтобы одержать верх, создали сверхоружие. Суперагенту людей поручают найти его. Он находит, выяснив, что это мощное оружие выглядит как… маленькая и миленькая робо-девчушка. Что делать, блин?!

Явно тут просматривается тема "отцов и детей" как в сериалах "Мандалорец" и "Оби-Ван Кеноби", а так же боевике "Защитник" со Стэйтемом, где герой решил одну девочку, нанятую мафией для кодировки, оградить от такой неприятной компании.

Поможет ли суперагенту девочка-робот найти таинственного "архитектора" ИИ, который ее создал? И чем агент поможет девочке? Ответы на эти вопросы можно получить в сентябре в кинозале.