Как разбогатеть ясновидением. Премьеры от Netflix с Камбербэтчем, Эмили Блант и Николь Кидман

Фокус подобрал пять самых громких премьер осени от Netflix с огромным количеством голливудских звезд.

На осень Netflix запланировал премьерные ленты всех популярных жанров: от криминального триллера и фильма-расследования – до фэнтези и комедии. В них искрятся буквально россыпи звезд первой величины: Бенедикт Камбербэтч, Рэйф Файнс, Бен Кингсли, Эмили Блант, Крис Эванс, Майкл Фассбендер, Тильда Суинтон и Николь Кидман. Скучать не будете.

Чудесная история Генри Шугара / The Wonderful Story of Henry Sugar

США, Великобритания, комедия, приключения

Премьера: 27 сентября

В ролях: Бенедикт Камбербэтч, Рэйф Файнс, Руперт Френд Бен Кингсли

Бенедикт Камбербэтч и Рэйф Файнс в фильме "Чудесная история Генри Шугара"

Выдающийся американский мастер режиссуры Уэс Андерсон после "Города астероидов" выдает уже вторую премьеру за год: "Чудесную историю Генри Шугара" по сборнику рассказов британского классика Роальда Даля (1916-1990).

Уэс Андерсон когда-то успешно экранизировал в виде кукольного мультфильма ироничную сказку Даля "Бесподобный мистер Фокс". Там было все, что ему близко: авантюризм, аристократизм (британский), юмор (тоже английский) и, конечно, узнаваемая андерсоновская эстетика — причудливые сочетания оранжевого, желтого и бирюзового. "Чудесная история…" — это экранизация одноименного сборника рассказов Роальда Даля, небольшая — 40 минут — картина. С другой стороны — множество фильмов Андерсона напоминают сборник киноновелл, так что здесь еще и кратокость — сестра его таланта.

Сюжет новой картины вращается вокруг небедного человека, который узнает о гуру, который может видеть сквозь предметы и предсказывать. И вроде бы всему этому он научился, благодаря одной книге. Наш герой идет на все, чтобы добыть артефакт. Зачем? Он намеревается овладеть навыком ясновидения, чтобы "видеть" наперед карты соперников в казино. И — стать еще богаче.

Трейлер фильма "Чудесная история Генри Шугара"

Девица / Damsel

США, фэнтези, приключения

Премьера: 13 октября

В ролях: Милли Бобби Браун, Анджела Бассетт, Робин Райт

Милли Бобби Браун в роли обманутой принцессы

Послушная девушка соглашается выйти замуж за вполне пристойного принца, но обнаруживает, что все это было западней: королевская семья выбрала ее в качестве жертвы для погашения древнего долга. Девицу попросту хотят скормить дракону. Однако она оказалась не лыком шита и выжила, проявив смекалку и волю. Судя по ролику, девица приручила огнедышащую тварь.

Ну, "родственнички" — держитесь!

В главной роли Милли Бобби Браун — засветившаяся в образе девочки с магическими способностями Одиннадцать в популярном сериале "Очень странные дела". В общем, героиням Милли не привыкать укрощать монстров!

Трейлер фильма "Девица"

Продавцы боли / Pain Hustlers

США, 2023, драма, расследование

Премьера: 27 октября

В ролях: Эмили Блант, Крис Эванс, Энди Гарсия

Герои Эмили Блант и Криса Эванса затеяли опасную авантюру

Сюжет о Лизе Дрейк — женщине, которая бросает университет, мечтая о лучшей жизни для себя и своей дочери. Она для этого устраивается на работу в фармацевтическую компанию, которая на грани разорения. Однако там у Лизы обнаружились большие способности к продажам.

Благодаря Дрейк продажи обезболивающих средств взлетают: дела концерна пошли в гору. Лиза становится звездой компании и медиа. Да вот у нового обезболивающего препарата есть один малоприятный побочный эффект. Женщина оказывается в эпицентре скандала со смертельными последствиями.

Американский писатель Уэллс Тауэр написал роман по мотивам статьи журналиста-расследователя Эвана Хьюза The Pain Hustlers, опубликованной в The New York Times в 2018. В 2022 году книга Тауэра The Hard Sell стала бестселлером. Покупка прав на экранизацию романа обошлась Netflix (по информации некоторых источников) в огромную сумму — $50 млн. Вероятно, это очень цепляющая история.

Трейлер фильма "Продавцы боли"

The Killer / Киллер

США 2023, боевик

Премьера: 10 нобяря

В ролях: Майкл Фассбендер, Тильда Суинтон, Чарльз Парнелл

Майкл Фассбендер в роли раскаявшегося киллера

"Убийца" — новый триллер Дэвида Финчера, основанный на цикле французских графических романов Алексис Нолент. Главный герой — опытный киллер, который в кризисе среднего возраста вдруг начинает чувствовать раскаяние за свои преступления.

"Убийца" Финчера ("Бойцовский клуб", "Социальная сеть") станет вторым полнометражным проектом режиссера для стримингового сервиса после эстетически и интеллектуально роскошного "Манка" — о легендарном голливудском сценаристе, которого обаятельно сыграл Гэри Олдмен. Картина пролетела мимо "Оскара", но получила массу призов критиков. Финчер, вероятно, необычно подаст уже достаточно заезженную тему — о киллере, который направит оружие против своих нанимателей.

Трейлер фильма Дэвида Финчера "Убийца"

Семейное дело / A Family Affair

США, романтическая комедия

Премьера: 17 ноября

В ролях: Николь Кидман, Джои Кинг, Зак Эфрон

Николь Кидман в комедии "Семейное дело"

Девушка Зара работает секретаршей у суперпопулярной звезды — киноактера Криса Коула. Он нарцисс и ловелас. Не в силах больше терпеть его выходки, Зара увольняется, а вскоре с удивлением обнаруживает, что Коул встречается… с ее мамой. В роли мамы, переживающей вторую молодость, — Николь Кидман. Учитывая ее актерский темперамент, страсти должны зашкаливать!