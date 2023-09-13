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Культура

Топ-10 песен осени. Непристойная Latexfauna, новый-старый Барских, мировой хит в стиле "Барби"

Билли Айлиш, What Was I Made For, What Was I Made For Билли Айлиш
Билли Айлиш в клипе What Was I Made For

Фокус составил десятку заводных осенних хитов, которые могут быть интересны людям разных возрастов и разных вкусов.

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На основании топов YouTube, ‎Apple Music, Shazam и других платформ Фокус составил свой сборник из 10-ти композиций отечественных и мировых звезд, которые будут популярны осенью.

  • Украинская поп-группа Latexfauna клипом Masandra взорвала Сеть: только ленивый не обсуждал скандальный секс-ролик. Хоть снято все минималистично.
  • Барских выдал альбом "Зорепад" и одноименную песню: трек неплохой, но похожий на его же "Туманы".
  • Kalush Orchestra удивили, что хором спели новую композицию… без своего розовогошапкового вокалиста Олега Псюка.
  • Павел Зибров ко Дню разведки (7 сентября) воспел разведчиков в композиции "Невидимі Герої".
  • Билли Айлиш спела красивую балладу о взрослении.
  • И бонусом дадим мировой дэнс-хит, очень рифмующийся с идеологией фильма "Барби" и однозначно поднимающий настроение.

Latexfauna – Masandra

Осень оказалась богата на яркие музыкальные премьеры, но украинская поп-группа Latexfauna всех переплюнула. Latexfauna и лидер-вокалист Дмитрий Зезюлин всколыхнули общественность буквально сразу после премьеры своей откровенной сценой в клипе, где голова солиста болтается между женских ног. Снято иронично-минималистично: на черном фоне а-ля Рембрандт.

Текст невинный, но с эротическими намеками:

"Тихо дихає хвоєю постмодернізм санаторію

І гори з грецькими рисами про щось мовчать з кипарисами.

У напівлюксі просторому вітри танцюють зі шторами

Масандри вдосталь і музики, щоб не лишатися друзями".

Стиль – диско-синти-поп с довольно хорошими электронными аранжировками, уводящими в "отрыв". В купе все это сделано так, что за четыре сентябрьских дня у песенки – почти 400 тыс. просмотров.

Зезюлин недавно рассказал в интервью, что он "от военных песен блюет", но это не касается его патриотической позиции: Latexfauna регулярно собирает средства для ВСУ.

Latexfauna – Masandra

Макс Барских – Зорепад

Макс Барских презентовал первый украиноязычный альбом "Зорепад", в который вошли 10 треков: 6 премьерных и 4 его старых хита, переведенных на украинский.

В заглавном треке "Зорепад" такие строки.

І зорепад-пад-пад прокидається в очах

Я люблю тебе так, як люблять лише раз.

Зупиняй мене, може зайве щось кажу,

Зорепадами я в тобі тону.

И мелодия и манера повторять часть ударного слова – похожа на основной хит Барских "Туманы".

В голове моей туманы-маны-маны

Утекла любовь из карманов.

В целом уровень у Макса есть, но имеются и явные самоповторы.

Макс Барских – "Зорепад"

Kola и Adam – Зорепади

Продолжает звездопадную тему дуэт певицы Kola и фанк-певца Adam, напоминающий и внешне, и по тембру голоса американскую звезду Moby.

Мелодия приятная, текст романтично-стандартный.

Бо так зараз добре тобі й мені

Нам з тобою зорі падають до ніг

Нема нікого в світі, тільки ми одні

В небі зорепад і горять вогні.

В клипе трогательно показана уютная квартирка влюбленных посреди огней большого города. Желтый абажур, оранжевые обои, пальма в кадке – все это создает ощущение личного счастья и тепла — посреди городской ночи .

Kola и Adam – "Зорепади"

Александр Пономарев, Михаил Хома, Тарас Тополя, Alekseev – Миліша

Не забыл про звездопад и Александр Пономарев, автор романса "Миліша".

І квіти дарував, і дивився зорепад,

Лиш потім десь у серці лунало: Не твоя!

На світі так багато красивих дівчат,

Але мені миліша — миліша моя!

Но вот текст и идея пономаревской песни "На світі так багато красивих дівчат" уж очень напоминает слова хита 90-летней давности одессита Леонида Утесова "Сердце": "Как много девушек хороших, как много ласковых имен! Но лишь одно из них тревожит, унося покой и сон, когда влюблен" (саундтрек фильма "Веселые ребята", 1934).

Новое — хорошо забытое старое.

Александр Пономарев, Михаил Хома, Тарас Тополя,Alekseev – "Миліша"

Yaktak – Уночі

Юный 18-летний поп-певец Yaktak выпустил песню Уночі – это типично "дворовая" лирическая вещь с характерными гитарными аккордами. Она повторяет в Украине успех подобной баллады, выпущенной три месяца назад полуфиналистом "Голоса страны – 12" Максимом Бородиным "Якби не ти".

Девичьи сердца, несмотря на некоторую простоту, эта вещица берет: у Yaktak за пару недель "Уночі" набрала около 3 млн. просмотров. Бомба!

Yaktak – "Уночі"

Kalush Orchestra – Вогонь горить

Неожиданно группа Kalush Orchestra, победившая на "Евровидении-2022", удивила, выпустив новый трек "Вогонь горить"… без фронтмена Олега Псюка. Причины этого неведомы, но этно-хип-хоп получился драйвовый. "Хоровое" исполнение участников коллектива оказалось на высоте.

Kalush Orchestra – "Вогонь горить"

Павел Зибров — Невидимі Герої

Павел Зибров выпустил "датную" песню. Строго ко Дню Разведки (7 сентября) он выдал трек "Невидимі Герої", посвященный Главному управлению разведки Украины.

В клипе вперемешку с военной хроникой и бодрым Павлом символически показана сова: намек, что наша разведка, как эта хищная птица, ночью видит, как днем.

"Невидимі Герої" напоминают советские патриотические песни, посвященные Великой Отечественной, но, вероятно, сейчас в таком материале есть необходимость.

Павел Зибров — Невидимі Герої

Parfeniuk – Поряд

Молодой и симпатичный Parfeniuk, активно развивающийся украинский лирический певец (поп-стиль с элементами хип-хопа) после летнего хита "Долоні" (4,1 млн просмотров, "Ти не береш слухавку — я скоро двину коні, Мене зможуть врятувати лиш твої долоні"), выдал не такую прикольную, а более трогательную – осеннюю композицию "Поряд".

Юная звезда темпов не сбавляет.

Parfeniuk – "Поряд"

Анна Тринчер — "Очі"

Певица Аня Тринчер, раскрученная сериалом "Школа", выпустила лирик-видео на дэнс-композицию о девичьих страданиях "Очі". Несмотря на то, что красавице всего 22 года, она выдает синглы с 2014 года. Так что певческого и актерского опыта ей не занимать. Песня уже завирусилась в Тиктоке, на подходе – выпуск клипа.

Анна Тринчер — "Очі"

Billie Eilish — What Was I Made For?

Примерно о тех же проблемах, но в виде красивейшей романтической баллады, поет 21-летняя британская звезда Билли Айлиш, которая в своем юном возрасте стала уже лауреатом премии "Оскар" и четырежды — премии "Грэмми". Не без помощи, понятно, старшего брата, пишущего ей материал.

В новой композиции Билли Айлиш переосмысливает свой ранний успех. "Я становлюсь хуже, а была идеалом. Я выглядела, как живая, а оказалось, что я ненастоящая — просто вещь, за которую вы заплатили. Для чего я была создана?"

Думаем, разберется со временем. Тем более, что уже давно сменила зеленый цвет волос на бежево-блондинистый: зреет-взрослеет постепенно, несмотря на то, что в клипе еще играет в куклы.

Billie Eilish — What Was I Made For?

БОНУС: Miley Cyrus – Flowers

Последним в списке мы поместили эталонный мировой дэнс-хит этого года американки Майли Сайрус – просто в качестве сквозного ориентира. Вещь заводная, однозначно повышающая настроение и возглавляющая несколько мировых чартов.

Героиня клипа очаровательна: то она в золотом платье, то в купальнике, то делает гимнастику, исправно отжимаясь от пола – в общем, при деле.

На сегодня этот песенно-визуальный образец (который часто крутят на украинских FM-станциях) продолжает удерживать позиции, и осенью его популярность вряд ли упадет: трек набрал более полумиллиарда просмотров.

Почему такой ажиотаж? Да потому, что помимо того, что в песне есть "хук" (довольно прилипчивый), его фем-идеология близка фильму "Барби", который уже преодолел отметку в $1 млрд. сборов.

По сюжету песни девушка рассталась со своим парнем, но не унывает: "Я могу сама себе купить цветы, написать свое имя на песке, разговаривать с собой часами, сказать то, что ты не понимаешь, я могу отвести себя на танцы и могу держать свою собственную руку…" В последней "угрозе" чувствуется уже некий перегиб в психическом состоянии героини. Однако надеемся, что на танцах она все-таки кого-нибудь встретит, кто будет держать ее за руку.

Miley Cyrus – Flowers
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