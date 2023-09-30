Сериалы октября. Новый "Люпен" с Омаром Си, женщина-собака по-корейски, кража алмазов на €100 млн
Фокус подобрал семь самых интригующих сериалов октября, снятых в разных жанрах: от авантюрного детектива и мистического триллера до лирической комедии с элементами фэнтези.
Сериальный "золотой" октябрь принес сюжеты о грандиозных ограблениях. И вдогонку — о зверских расправах над богачами. На этом фоне лирическое фэнтези, где корейская девушка от поцелуя превращается в собаку, кажется милым и даже забавным.
Люпен 3 / Lupin 3
- Франция, 2021-2023, драма, детектив, боевик
- Премьера: 5 октября
- Платформа: Netflix
- В ролях: Омар Си, Винсент Лонде, Людивин Санье
Успешный и динамичный французский детективный сериал с обаятельным Омаром Си (симпатичный слуга из "1+1") "разродился", наконец, третьей частью. Фильм не претендует на интеллектуальные глубины, но удачный формат (короткие серии по 40 минут), стремительно развивающаяся интрига, уместные камбэки в прошлое и трогательные отступления в личные отношения героев — отличный коктейль на вечер.
Сериал "Люпен" — современная адаптация романов о приключениях благородного вора Арсена Люпена французского писателя Мориса Леблана. Эти книги стали отправной точкой для главного героя сериала — Ассана Диопа, стремящегося отомстить за отца, которого подставила одна богатая семья.
Ассан Диоп по кличке Люпен — гениальный вор, совершающий дерзкие кражи благодаря авантюрному таланту.
После премьеры первого сезона в январе 2021 и более позднего продолжения миллионы поклонников фильма задавались вопросом: когда Омар-Ассан вернется на экран?
Разборки главного героя с циничным подонком-магнатом Хьюбертом Пеллегрини здесь войдут в решающую фазу. Диоп стремится наладить отношения в своей семье, но тут вдруг в него влюбляется очаровательная дочь его главного врага.
Женский доктор. Новая жизнь
- Украина, 2023, мелодрама
- Премьера: 9 октября
- Платформа: "1+1"
- В ролях: Андрей Исаенко, Тарас Цымбалюк, Настя Цымбалару
Один из самых долгоиграющих национальных сериалов "Женский доктор" (5 сезонов, 220 серий, 2012 — 2020) получил "перезагрузку". Новый сюжет привязан к современным реалиям. Акушер-гинеколог Михаил Гончар переезжает из Северодонецка в Киев. Больница, где он возглавлял родильное отделение, была разрушена в результате российского обстрела, как и его дом. Гончар начинает трудиться в столичном Научно-исследовательском центре акушерства и репродуктологии, куда направляют беременных с патологиями и осложнениями со всей Украины.
В динамичном ролике показана не слишком здоровая конкуренция среди врачей. В главной роли убедителен талантливый актер Андрей Исаенко ("Я работаю на кладбище"). Любопытен факт, что в роли дочери главного героя снялась родная дочь артиста.
Прекрасный день, чтобы стать собакой / A Good Day to be a Dog
- Южная Корея, 2023, романтика, комедия, фантастика, дорама
- Премьера: 11 октября
- Платформа: MBC
- В ролях: Пак Гю-ен, Чха Ын-у, Ли Хен У
После триумфа "Кальмара" грех не обращать внимание на южнокорейскую продукцию. Вот и здесь сюжетец свеж, как для западного зрителя.
А именно: над некой симпатичной молодой учительницей довлеет родовое проклятие: она превращается в собаку после первого поцелуя. Единственный способ снять проклятие — получить второй поцелуй. Но как это сработает, когда первый поцелуй Ханы будет с парнем, который смертельно боится собак?!
Вероятно, этот сюжет связан и с известной корейской традицией — употреблять собак в пищу. Каким образом? Посмотрим — поймем.
Падение дома Ашеров / The Fall of the House of Usher
- США, ужасы, мистика, триллер
- Премьера: 12 октября
- Платформа: Netflix
- В ролях: Марк Хэмилл, Брюс Гринвуд, Карла Гуджино
Леденящий душу сериал от режиссера Майка Флэнагана ("Призраки дома на холме") — современная адаптация рассказов ужасов самого основателя жанра — американского классика Эдгара Аллана По.
По сюжету брат и сестра, циничные Родерик и Меделин Ашеры, превратили небольшую фармакологическую компанию "Фортунато Фармасьютикалз" в империю, приносящую им богатство, привилегии и власть.
Однако наследники Ашеровской династии начинают умирать — жутко и таинственно. Выясняется, что за этими смертями стоит загадочная женщина, знавшая Ашеров-основателей еще в юности…
Для любителей просмотров сразу сообщаем радостную весть: все 8 эпизодов выйдут одновременно.
Все любят бриллианты / Everybody Loves Diamonds
- Бельгия, Италия, 2023, криминал, боевик, триллер
- Премьера: 13 октября
- Платформа: Amazon Prime Video
- В ролях: Ким Росси Стюарт, Анна Фольетта, Джанмарко Тоньяцци
Банде профессиональных итальянских грабителей во главе с Леонардо Нотарбартоло удается с помощью хитрого плана обезвредить новейшую систему безопасности Алмазного центра Антверпена и похитить драгоценности на 100 млн евро. Сериал снят по мотивам реального ограбления в Антверпене в феврале 2003 года, которое медиа назвали "ограблением века". Было взломано 123 из 160 сейфов. Роскошных бриллиантовых украшений вынесли на сумму более 100 миллионов евро.
Один из секретов преступников — они заранее покрыли чувствительные датчики банка лаком для ногтей: дешево и сердито. В картине есть элементы комедии.
Тела / Bodies
- Великобритания, 2023, драма, детектив, фантастика
- Премьера: 19 октября
- Платформа: Netflix
- В ролях: Джейкоб Форчун-Ллойд, Шира Хаас
Детектив, рассказывающий о мистическом преступлении, которое никто не в состоянии разгадать 150 лет. Серию убийств пытаются расследовать 4 детектива, живущих в разных эпохах. На месте преступления находили убитых голых женщин и мужчин. Последнее тело было обнаружено в центре Лондона в 2050 году.
Британцы, как ни парадоксально, умеют оригинально связывать серийные убийства с перемещениями во времени, как было в их телефильме "Жизнь на Марсе" 2006-2007 и его интересной адаптации "Обратная сторона Луны" 2012 -2018.
Посмотрим, получился ли у них трюк на этот раз.
Позолоченный век 2 / The Gilded Age 2
- США, история, драма
- Премьера: 29 октября
- Платформа: HBO
- В ролях: Джейкобсон Луиза, Никсон Синтия, Барански Кристин, Кун Кэрри
Здесь показан огромный социальный срез американцев, богатеющих в конце 19 века. Название для сериала позаимствовано у сатирического романа Марка Твена 1873 года — о американских семьях, мечтающих разбогатеть. Позолоченный век — ироническая перефразировка "золотого века".
Молодая девушка Мариан Брук, осиротевшая дочь генерала-южанина, переезжает в Нью-Йорк — в дом состоятельных тетушек-традиционалисток. Там ее втягивают в борьбу с богатым соседом — железнодорожным магнатом.
Соперничество между "старыми" и "новыми" деньгами продолжится во втором сезоне в театральной сфере: будут соперничать между собой два роскошных оперных театра. Это Музыкальная академия, являвшаяся культурным центром самых богатых семей Манхэттена, и "выскочка" — Метрополитен-опера.