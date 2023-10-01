Топ-7 фильмов о музыке, которые вызвали фурор и сорвали огромную кассу

К 1 октября — Дню Музыки — Фокус подготовил рейтинг самых популярных и коммерчески успешных музыкальных лент.

1 октября — Международный день музыки, который был учрежден ЮНЕСКО ровно 50 лет назад — в 1973 году. Фильмы о музыке — это отдельный жанр кинематографа, у которого свои черты: как правило, там классный саундтрек, яркая картинка, но банальный сюжет о "пути наверх". Это касается и фильмов-мюзиклов. Однако есть исключения: несколько музыкальных картин сумели не только завести публику выдающимся саундтреком, но и зацепить нетривиальной историей и даже вызвать фурор. Фокус сегодня вам предлагает именно такие ленты.

Богемская рапсодия / Bohemian Rhapsody

США, Великобритания, 2018, биография, драма, музыка

Сборы $ 903 млн при бюджете $ 52 млн

В ролях: Рами Малек, Люси Бойнтон, Джозеф Маццелло

"Богемская рапсодия" продолжает держать финансовый рекорд музыкальных картин – почти $ 1 млрд сборов. Никто не ожидал такого впечатляющего результата, тем более, что еще на стадии съемок вокруг ленты ходило множество кривотолков.

Понятно, что Queen – культовая группа, а Фредди Меркьюри – одна из ярчайших рок-звезд на музыкальном небосклоне. Но сколько было снято "никаких" фильмов о мощных рок-звездах? Тем более, еще на стадии подготовки к фильму – в 2013 году – активно обсуждалась кандидатура комика Саши Барона Коэна на роль Меркьюри.

Внешне он действительно очень похож на Фредди, но совершенно иной — внутренне. Это видно по его сатирическим комедиям, где шутки на грани фола. Барон мечтал показать на экране, как Меркьюри "зажигал": вел беспорядочную половую жизнь и устраивал скандальные вечеринки. Но, к счастью, Саша вскоре покинул проект.

У него оказались разногласия с группой. Он сам это не без иронии так объяснил: "Они хотели, чтобы проект стал их наследием. На первой же встрече мне сказали: "Знаешь, это будет выдающийся фильм, потому что в середине случится нечто потрясающее". Я такой: "Ну и что же там?" А они и отвечают: "Фредди умирает, а дальше мы смотрим, как группа пытается справиться с этой потерей". Хотя Барон об этом говорит с сарказмом – именно так все и произошло: фильм получился выдающимся и сюжет примерно такой, как ему описали в двух словах. Гитарист Брайан Мэй и ударник Роджер Тейлор хотели максимально честно рассказать историю группы и то, как воспринял диагноз о СПИДе сам Фредди и другие участники рок-коллектива.

Удивительно, но в фильме вокалиста группы играет не слишком на него похожий актер Рами Малек, который за эту роль получил "Оскар" и "Золотой глобус". Магию и силу голоса Фредди он передает своими огромными светлыми глазами (у Фредди — карие) — просто поразительный ход режиссера ленты Декстера Флетчера. Причем предыдущий режиссер ушел со съемок, так и не найдя ключа к Малеку, с которым стал конфликтовать.

Но когда лента вышла — она перевернула представление о Фредди Меркьюри. Оказалось, что лидер группы Queen — застенчивый, неуверенный в себе человек, а его творчество носит религиозный характер — этого не ожидалось на фоне его раскованного поведения на сцене и скандалов, раздуваемых медиа.

Фильм получился настоящей драмой, вызвав недюжинный резонанс – в том числе в соцсетях.

Трейлер к фильму "Богемская рапсодия"

Ла-Ла Ленд / La La Land

США, Гонконг, 2016, мюзикл, драмеди

Сборы $ 446 млн при бюджете $ 30 млн

В ролях: Эмма Стоун, Райан Гослинг, Джон Ледженд

В центре истории — влюбленные парень и девушка: джазовый пианист Себастьян и начинающая актриса Миа, проживающие в Лос-Анджелесе и преследующие мечты о карьере. Название картины одновременно относится к городу Лос-Анджелес и к идиоматическому выражению, означающему потерю связи с реальностью. Отношения молодых людей мешают их амбициям. Но ребятам придется сделать выбор между чувствами и карьерой.

Лента стала триумфатором "Оскара": ее выдвинули на 14 номинаций. В шести она победила: "Лучшая режиссура", "Лучшая женская роль", "Лучшая операторская работа", "Лучшая музыка к фильму", "Лучшая песня к фильму", "Лучшая работа художника-постановщика". К удивлению многих, "Ла-Ла Ленд" все лучшее забрал себе.

Трейлер фильма "Ла-Ла Ленд"

Чикаго / Chicago

США, Германия, Канада, 2002, мюзикл, драма, комедия, детектив

Сборы $306 млн при бюджете $45 млн

В ролях: Рене Зеллвегер, Кэтрин Зета-Джонс, Ричард Гир

Домохозяйка Рокси Харт, амбициозная и вроде бы лишенная актерского дарования, готова пойти на все, чтобы стать звездой водевиля. Но ее планы рушатся: убив в порыве гнева любовника-обманщика, который обещал ее продюсировать, женщина оказывается на скамье подсудимых. В тюрьме она встречает своего кумира – актрису Вэлму Келли, которая тоже попала сюда за убийство — только на почве ревности. Сначала женщины не находят общего языка. Но впоследствии добьются успеха именно вместе…

Очень американская история. Фильм был удостоен шести из тринадцати премий "Оскар", на которые был номинирован.

Трейлер фильма "Чикаго"

Элвис / Elvis

США, Австралия, 2022, драма, мюзикл

Сборы $287 млн при бюджете $85 млн

В ролях: Остин Батлер, Том Хэнкс, Оливия ДеДжонг

В картине первое выступление Элвиса Пресли обставлено как магический ритуал. Новичок на сцене: белый парень исполняет черную музыку и сразу – сильнейшая, трансовая реакция женской части зала, в том числе – и на сексуальные ритмические движения певца.

Паренек, который недавно водил грузовик, становится миллионером, "королем рок-н-ролла", властителем дум и законодателем мод. Но поднялся Элвис Пресли так высоко не без помощи продюсера полковника Паркера, а тот запросил за свои услуги слишком большую цену – свободу.

На развивающимся конфликте между певцом и продюсером и построена лента.

Трейлер фильма "Элвис"

Рокетмен / Rocketman

США, Великобритания, 2019, биография, драма, мюзикл

Сборы $195 млн при бюджете $40 млн

В ролях: Тарон Эджертон, Джейми Белл, Ричард Мэдден

Режиссер "Богемской рапсодии" Декстер Флетчер применил здесь те же приемы: и это пусть не так мощно, но – сработало.

Маленькому Реджи Дуайту (Элтон Джон) не повезло с папой. Жизнь звезды в картине определяется нелюбовью к Реджи его отца-военного, которую он перенес на него с жены – матери Элтона. Отец не любил упорно, самозабвенно и твердо!

Дуайт был ребенком-изгоем, которого все игнорировали. Кроме бабушки, сказавшей: "Я всегда знала, что ты у меня особый". Как только Реджи садился за фортепьяно – он забывал о всех невзгодах. Любовь, которой у не было в жизни – вовсю присутствовала в музыке, которая рождалась у него из под пальцев.

В Каннах картине об Элтоне устроили десятиминутные овации, а в США филь получил один "Оскар" и три "Золотых глобуса".

Трейлер фильма "Рокетмен"

Мулен Руж! / Moulin Rouge!

Австралия, США, 2001, мюзикл, драма

Сборы $ 179 млн при бюджете 50 млн $

В ролях: Николь Кидман, Юэн Макгрегор, Джон Легуизамо

Сатин – звезда знаменитого парижского кабар "Мулен Руж". Она любит бедного британского поэта Кристиана, хотя должна проводить время с богатым герцогом Монро – спонсором театрального проекта заведения. Сатин должна соблазнить Герцога ради финансирования постановки — об очаровательной куртизанке, которая любит бедняка, но вынуждена томиться в плену у злого махараджи.

Сатин влюбляется в талантливого поэта-сценариста вопреки замыслу, вовлекая его в работу над шоу, однако хозяин кабаре, Гарольд Зидлер, убеждает ее довести аферу в отношении Герцога до конца. В определенный момент Герцог узнает о том, что Сатин реально влюбилась в Кристина, и заставляет переписать концовку спектакля: куртизанка остается с махараджей, а бедняка убивают. Он грозит убить писателя, если актриса не останется со спонсором.

Оба кавалера не знают до поры до времени, что Сатин больна чахоткой.

Замысел Герцога проваливается, неизлечимо больная Сатин добивается своего — шоу идет по ее замыслу: Сатин умирает на руках у Кристиана после финального занавеса.

Сентиментальная вещь, явно навеянная "Дамой с камелиями" Дюма-сына, но сделанная хорошо и с размахом.

Трейлер фильма "Мулен Руж!"

Рэй / Ray

США, 2004, биография, драма, мюзикл

Сборы $124 млн при бюджете 40 млн $

В ролях: Джейми Фокс, Керри Вашингтон, Реджина Кинг

Захватывающий фильм о жизни слепой американской звезды соул Рэя Чарльза (1930 - 2004), насыщенной событиями. Успешная музыкальная карьера музыканта соседствовали со слепотой, проблемами с наркотиками, потерей брата, борьбой с расизмом.

Рэй Чарльз в исполнении Джеймса Фокса неизменно вызывает симпатию, потому что даже в напряженных ситуациях сохраняет достоинство. Сильная по напрягу сцена, когда ему пришлось уволить своего старого друга-продюсера – за воровство. Видно, что вся эта ситуация тяготила и самого Рэя.

Джейми Фокс посещал до съемок специальные занятия для слепых, чтобы правдоподобно изображать незрячего человека. И выучил фортепианные партии. Фокс получил за эту роль "Оскар".

К моему удивлению у Рэя оказался не один легендарный хит Hit The Road Jack, а с десяток. При чем такие, которые продолжают звучать по радио в исполнении других звезд.

Трейлер фильма "Рэй"

Бонусом к нашей "великолепной семерке" — абсолютная классика.

Кабаре / Cabaret

США, 1972, мюзикл, драма, история

Сборы $42 млн при бюджете $6 млн

В ролях: Лайза Миннелли, Майкл Йорк, Джоэл Грей

Признанный шедевр режиссера Боба Фосса.

Берлин 1930-х. Легкомысленная американская певичка Салли Боулз из "Kit Kat Klub" не может понять, кого она любит больше – застенчивого писателя из Англии Брайана или самоуверенного и богатого немца Макса. Кроме того, она замечает, как люди с повязками со свастикой, которых когда-то даже не пускали в ее заведение, вдруг становятся новыми хозяевами жизни…

Фильм имеет антифашисткий посыл.

Он получил 8 "Оскаров", включая самые престижные.

Самая звездная кинороль Лайзы Миннелли.

Картина заслуженно занимает 5-е место в списке "25 лучших американских фильмов-мюзиклов за 100 лет" (первые позиции отданы лентам 1940-1960-х годов). Если вы ее еще не смотрели – самое время.