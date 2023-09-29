РФ в пиратском переводе "Утреннего шоу" обвиняет Украину в обстрелах Мариуполя (видео)

Российские телевизионщики показывают гражданам РФ пиратскую копию сериала, который запрещено показывать на территории страны-агрессора. Сериал использовали, чтобы переложить на Украину ответственность за уничтожение Мариуполя.

На американской видеоплатформе Apple TV вышел третий сезон сериала "Утреннее шоу". В РФ нет доступа к платформе из-за отказа компании сотрудничать со страной агрессором, которая напала на Украину. Между тем в российских студиях дубляжа осуществили пиратский перевод новых серий, в которых упоминают российско-украинскую войну. В варианте перевода от РФ обвиняют бойцов ВСУ в обстрелах Мариуполя, также звучат и другие кремлевские нарративы. О ситуации сообщило издание Meduza.

Авторы сериала вспомнили о событиях в Украине в четвертом эпизоде. Согласно сюжету, фотограф Андре Форд отправляется в Мариуполь и созванивается со своим продюсером Мией Джордан. Во время видеозвонка персонаж находится в больнице: видно, как вокруг суетятся врачи. Он описывает бои в городе — эту часть россияне перевели по-своему.

В английской версии говорится о том, что российская армия обстреливает Мариуполь и расстреливает мирных людей прямо на улицах. Между тем российские переводчики переделали этот текст для русскоязычной аудитории.

Meduza в качестве примера приводит фрагмент двух пиратских переводов. В одном вместо российских солдат указывают, что бомбят "русские" и они расстреливают людей. Впрочем, не указано, что русские — это солдаты ВС РФ.

В другом переводе фотограф вроде бы говорит, что Мариуполь бомбят "боевики", а по гражданским стреляет "Азов".

В американском сериале есть и другие упоминания о политической ситуации в мире. Например, в одной из серий рассказывают о преступлениях российских хакеров, которые шантажировали телекомпанию. Также есть эпизод, в котором главная героиня, которую играет актриса Риз Уизерспун, делится переживаниями во время полета в космос. Героиня удивляется, как маленькая планета переживает пандемию и войну в Украине.

Санкции против РФ: детали

Отметим, в первые месяцы вторжения РФ в Украину американский видеосервис Apple TV закрыл доступ россиянам к своим ресурсам. В ответ российские власти разрешили транслировать на своей территории пиратские копии, причем это — вполне легально, по мнению Кремля.

"Утреннее шоу" (The Morning Show) — сериал производства компании NBO. В нем говорится о жизни работников американской телекомпании, в частности — о борьбе с сексуальными домогательствами. Фильм начали снимать на основе документальной повести Брайана Степлера "Начало утра: Внутри телепередач". В главных ролях — Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун и другие. Сериал имеет три сезона: первый вышел в 2019 году (10 эпизодов), второй — в 2021 году (10 эпизодов), третий — первые серии вышли в сентябре 2023 года.

Напоминаем, президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что его страна присоединится к санкциям против РФ. Эксперты указывают, что это свидетельствует о дальнейшем ослаблении влияния Кремля в Азии. Между тем на втором году войны США начали расследование против швейцарского банка, в котором хранится более 30 млрд долл. принадлежащих российским олигархам.