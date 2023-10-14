Юбилей свадебного марша. Фишки свадеб Тома Круза, Кэтрин Зеты-Джонс, Брэда Питта, Дженнифер Энистон

К 180-летию марша Мендельсона Фокус выяснил самые оригинальные фишки, которые были на свадьбах голливудских звезд: салют гондольеров, торт, как у Джона Кеннеди, самый романтический певец мира.

Голливудские пары любят гулять широко, что, конечно, никак не отражается на крепости их браков: громко женятся, а потом, чаще всего еще более шумно разводятся. И марш Мендельсона, 180-летие которого отмечается 14 октября, играют на любой свадьбе в США, правда, вместе с музыкой Рихарда Вагнера из оперы "Лоэнгрин". Так вот, не смотря на пышность голливудских свадеб (вроде таких стандартных "понтов" как объявления стоимости колец, платья невесты и т.д.) чего-то оригинального там – на донышке, но есть. Фокус к юбилею марша Мендельсона подобрал оригинальные "фишки" голливудских бракосочетаний, где звучала эта благословенная музыка.

Джордж Клуни и Амаль Аламуддин: гондольный салют Венеции

Джордж Клуни и Амаль Аламуддин в Венеции

Джордж Клуни до 53 лет значился в холостяках, пока, наконец, не решил связать себя узами Гименея с очаровательной англичанкой восточного происхождения – 36-летней Амаль Аламуддин, адвокатом по правам человека.

Погуляли они в сентябре 2014 года на $4,6 млн. Что было наиболее оригинального у них?

Свадьба проходила в Венеции. Так вот молодые объезжали город на воде на шикарной моторной лодке с названием "Аморе". Их лодка то и дело попадала в окружение гондол, пассажиры которых приветствовали супружескую пару. Предоставьте насколько это впечатляющая сцена, когда сотни гондольеров и туристов прямо с водной глади приветствовали звездного жениха и его и невесту в центре красивейшего города мира. Чудесно!

Самое смешное, что основная доля расходов пришлась на родственников жениха и невесты. Родичей Клуни пришлось в Италию тащить из Огайо и Кентукки, а Амаль – из Бейрута.

Брэд Питт и Дженнифер Энистон: анонимность и "стена икры"

Брэд Питт и Дженнифер Энистон

На момент свадьбы Брэда Питта и Дженнифер Энистон в июле 2000 они уже были голливудскими звездами. И, конечно, все их узнавали. Это, когда тебя никто не знает — хочется славы, а когда нельзя протиснуться по улице, что бы пять человек не попросили у тебя автограф – уже надоедает.

Так вот из свадебного бюджета в $1 млн Брэд и Джен выделили более $100 тысяч – на охрану и максимальное сохранение анонимности праздника. И даже спустя 23 года в Сети нет иных фотографий со свадьбы звезд, кроме нескольких официальных кадров.

Спустя 23 года после торжества американский комик и актер Майкл Рапапорт рассказал одну деталь с их свадьбы: "Я был на свадьбе Брэда Питта и Дженнифер Энистон, у них была стена икры. У меня еще есть кое-что сэкономленное! Я до сих пор икру оттуда ем", — пошутил он.

Том Круз и Кэти Холмс: самый романтичный певец

Том Круз и Кэти Холмс

Звезде франшизы "Миссия невыполнима" третья свадьба обошлась в $3,5 млн. Сыгранная в апреле 2005 свадьба Тома Круза и Кэти Холмс в средневековом итальянском замке "Кастелло Одескальки" включала в себя: трехдневное гулянье, сотни гостей. Но главное – это эксклюзивное выступление итальянской звезды современной оперной сцены — Андреа Бочелли.

А мы уж точно знаем, что у итальянской эстрадно-оперной звезды десятки романтических хитов в репертуаре. Откуда знаем. Да потому, что Андреа приглашал в Украину президент Владимир Зеленский – как раз на закрытый концерт возле Верховной Рады в августе 2021 года.

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас: мужской хор из Уэльса

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас

Когда в середине осени 2000 года стало известно о свадьбе Зеты-Джонс и Дугласа, журналисты провозгласили ее "событием года". До этого актеры с 17-летней разницей в возрасте встречались пару лет.

Церемония прошла в арендованном зале престижного нью-йоркского пятизвездочного отеля Plaza. Свидетелями молодоженов стали их близкие друзья – все та же упоминаемая в тексте Дженнифер Энистон и Том Хэнкс. Здесь фишкой свадьбы было выступление мужского хора из 40 – из Уэльса: родины невесты. Сколько ушло на хор неизвестно, но в целом торжество обошлось артистам в $1,5 млн.

Пирс Броснан и Кили Шэй Смит: торт как у Джона Кеннеди и Жаклин

Пирс Броснан и Кили Шэй Смит

Исполнитель роли Джеймса Бонда в далеком 1991 году овдовел — его первая супруга, актриса Кассандра Харрис умерла. Актер остался один с тремя детьми.

Все изменилось, когда в конце 90-х, когда во время завтрака с журналистами Броснан познакомился с Кили Шэй Смит. Они сразу понравились друг другу, а несколькими годами позже сыграли свадьбу.

Урожденный ирландец Броснан, планируя вторую свадьбу в 2001 году, решил остаться верным своим корням: торжество прошло в древнем ирландском замке, расположенном в аббатстве Баллинтуббер. Бюджет исполнителя роли агента 007 и его любимой был $1,5 млн. Фишкой свадьбы стал оригинальный семиярусный торт, который был скопирован с торта, приготовленного для свадьбы 35-го президента США Джона Кеннеди и Жаклин Ли Бувье.