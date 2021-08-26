Закрытый концерт Бочелли. Джамала справилась, а Кароль не вытянула совместную партию с маэстро

Репортаж Фокуса с закрытого концерта Андреа Бочелли, который певец дал для украинской политической элиты.

На День Независимости власти запланировали два грандиозных мероприятия: камерное выступление Андреа Бочелли на площади Конституции перед Мариинским дворцом и сборный концерт поп-звезд на НСК "Олимпийский". Одно закрытое, второе – по билетам. Журналист Фокуса побывал на первом.

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Концерт Андреа Бочелли. Преамбула вечера

Еще на подходе к Мариинскому чувствовалась готовность власти не допустить бузы: вдоль улицы Грушевского у бордюра стоял ряд военных грузовиков. Возле Дома офицеров – первая полицейская проверка: пропускали дальше при наличии пригласительного и паспорта.

Уже перед площадью Конституции был еще кордон и рамка с более тщательной проверкой: что в сумке, что в одежде.

И не удивительно – возле Мариинского дворца собралась вся политическая элита. Президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, первый помощник президента Сергей Шефир – вся королевская свита, включая жен.

[ + – ] На концерт Андреа Бочелли возле Мариинского дворца собралась вся политическая элита Фото: УНИАН

Примерно половина состава Кабмина и часть ВР, выпив шампанского и белого сухого во дворике дворца, стали размещаться на стульях. Мужчины – в синих, черных и бежевых костюмах (даже носки строго под цвет: голубой пиджак – голубые носки), дамы – в пестрых свободных платьях или в обтягивающих – серебряных и черных, обувь – на шпильках. Часто мелькали красными подошвами приснопамятные лабутены.

[ + – ] Мероприятие носило благотворительный характер – на строительство музея художника Ивана Марчука Фото: УНИАН

Мероприятие носило благотворительный характер – минимальные взносы 15 тыс. грн – на строительство музея художника Ивана Марчука, который также здесь присутствовал.

Периодически живя за границей, но неизменно возвращаясь в родные пенаты, популярный живописец нередко жаловался на Отчизну, что та не уделяет ему должного внимания. Но сегодня 85-летнему виновнику торжества грех было жаловаться – он находился в эпицентре политэлиты, которая способствовала сбору средств во имя его высокого искусства. И даже пригласила для этого другого представителя высокого искусства – известного итальянского тенора Андреа Бочелли.

Слепой певец умудрился продать более 90 млн дисков и является на сегодня самым популярным в мире исполнителем классики. Известный популяризатор оперы концерты дает, как правило, на стадионах. И такой концерт он дал в Киеве в 2017 году, собрав 12 тыс. зрителей.

[ + – ] В прошлый раз Андреа Бочелли пел в Киеве в 2017 году Фото: УНИАН

Любопытно, что после того киевского выступления Бочелли выпустил в 2018 году очень успешный диск Si, спродюсированый Бобом Эзрином (продюсер, между прочим, Рода Стюарта, Питера Гэбриела, Kiss, Deep Purple, Pink Floyd), который дебютировал на первом месте американского хит-парада Billboard 200 и британского чарта.

В этом альбоме была фирменная фишка Бочелли: дуэты с поп-звездами в данном случае – с Эдом Шираном и Дуа Липой. И в своих шоу он исполняет дуэты с вокалистами, популярными в стране, куда приехал с гастролями. В 2017-м на стадионе "Олимпийский" он спел в дуэте со Златой Огневич, а сейчас, в День Независимости, маэстро выбрал для совместного исполнения из поп-звезд Джамалу и Тину Кароль, а из оперных див: Людмилу Монастырскую и Тамару Калинкину.

Уличное вмешательство

Напротив Мариинского дворца была выстроена огромная сцена с аркой 20-метровой высоты. В глубине ее расположился Академический хор имени Веревки и Национальный симфонический оркестр под управлением известного итальянского дирижера Марчелло Рота. Начало концерта торжественно объявил лучший шоумен страны – Юрий Горбунов. На подмостках появился красивый, статный, с зачесанными назад седыми волосами маэстро Бочелли в темном костюме и такой же бабочке.

Вторая фишка маэстро – исполнять арии, как правило, из итальянских опер. Например, с нашей оперной певицей Людмилой Монастырской он исполнил дуэт революционного поэта Шенье и аристократки де Куаньи из оперы "Андре Шенье" – артисты изумительно резонировали друг с другом. И вот именно в этот блистательный номер о любви и революции с улицы стало вплетаться: "Ганьба!"

Важно

Концерт Андреа Бочелли в Киеве начался под скандирование "Ганьба!" (фото, видео)

Снова революция? Со стороны это напомнило саунд альбома Pink Floyd "The Wall" (1979), спродюсированный тем же Эзрином, где в музыку вплетались звуки уличных беспорядков и полицейские сирены – точно как сейчас вживую.

Однако, оказалось, что политической подоплеки на Грушевского нет. Просто наши граждане решили, что мероприятие с Бочелли – бесплатное и стали ломиться сквозь кордоны.

Надо сказать, у них были основания считать себя обманутыми: в одной популярной сети супермаркетов распространяли программку мероприятий на День Независимости, где вход на этот концерт значился свободным. Плюс один центральный телеканал передал эту же ошибочную инфо.

И не смотря на два полицейских кордона с проверкой паспортов и приглашений, публика прорвалась. Зная готовность наших граждан именно так решать вопросы – они вполне могли снести небольшие металлические ограждения, чтобы насладиться большим искусством. Но страсти улеглись, когда по Грушевского пустили автотранспорт. Решение не без остроумия.

Звезды Украины и маэстро Бочелли

На сцену поднялась очаровательная блондинка лет 27-ми в эффектном платье патриотической расцветки: на голубом фоне желтые цветочки. Она пронзительно сыграла композицию Эннио Морриконе к фильму "Новый кинотеатр "Парадизо" (1988).

Маэстро вышел к ней уже синем пиджаке в узорах – под цвет ее наряда.

[ + – ] Андреа Бочелли и Анастасия Петришак исполнили композицию "Аве Мария" Фото: УНИАН

"Я знаю эту украинскую девушку Анастасию Петришак еще с того времени, когда ей было только 15 лет, — стал рассказывать со сцены Андреа. — Мы вместе гастролировали по разным странам. Так что везде со мной путешествовала частичка Украины", — его речь утонула в аплодисментах и дожде: стало накрапывать. Услужливые охранники забегали между рядами, разнося черные зонты своим подопечным.

[ + – ] Молитву "Сон" маэстро спел с Джамалой, появившейся на сцене в алом платье

Бочелли и Петришак исполнили композицию "Аве Мария" с его альбома "Вера". Молитву "Сон" маэстро спел с Джамалой, появившейся на сцене в алом платье. Певица на уровне исполнила свою партию – сказалась джазовая подготовка артистки.

А вот у Тины Кароль, вышедшей следующей в ярко-желтом платьев в бантиках, гладко не получилось. Она исполнила свой куплет из композиции Canto Della Terra ("Песня Земли") с альбома Андреа, а затем умиленно смотрела, будто мать на талантливого сына, как запредельно выводит куплет итальянец, но сама при этом не произнесла ни звука. На следующем припеве Тина, словно собравшись с духом, все-таки присоединилась к маэстро, но ее голос терялся в могучем звуковом потоке Бочелли. В этот момент, именно потому, что Кароль – национальная звезда первой величины, публика осознала, насколько феноменальны вокальные данные маэстро.

На бис он выдал O sole mio, которую мы знаем в исполнении Робертино Лоретти, и ударно завершил выступление арией принца Калафы из оперы "Турандот" Nessun Dorma. И в прямом и в переносном смысле концерт закончился на высокой ноте.