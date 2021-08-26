Закритий концерт Бочеллі. Джамала впоралася, а Кароль не витягнула спільну партію з маестро

Репортаж Фокуса із закритого концерту Андреа Бочеллі, який співак дав для української політичної еліти.

На День Незалежності влада запланувала два грандіозні заходи: камерний виступ Андреа Бочеллі на площі Конституції перед Маріїнським палацом і збірний концерт поп-зірок на НСК "Олімпійський". Один закритий, другий — за квитками. Журналіст Фокуса побував на першому.

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Концерт Андреа Бочеллі. Преамбула вечора

Ще на підході до Маріїнського відчувалася готовність влади не допустити безладу: вздовж вулиці Грушевського біля бордюру стояв ряд військових вантажівок. Біля Будинку офіцерів — перша поліцейська перевірка: пропускали далі при наявності запрошення і паспорта.

Уже перед площею Конституції був ще кордон і рамка з більш ретельною перевіркою: що в сумці, що в одязі.

І не дивно — біля Маріїнського палацу зібралася вся політична еліта. Президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, перший помічник президента Сергій Шефір — уся королівська свита, враховуючи дружин.

[ + – ] На концерт Андреа Бочеллі біля Маріїнського палацу зібралася вся політична еліта Фото: УНИАН

Приблизно половина складу Кабміну й частина ВР, випивши шампанського і білого сухого у дворику палацу, почали розміщуватися на стільцях. Чоловіки — у синіх, чорних і бежевих костюмах (навіть шкарпетки суворо під колір: блакитний піджак — блакитні шкарпетки), жінки — у строкатих вільних сукнях або в обтислих — срібних і чорних, взуття — на шпильках. Часто миготіли червоними підошвами вікопомні лабутени.

[ + – ] Захід мав благодійний характер — на будівництво музею художника Івана Марчука Фото: УНИАН

Захід мав благодійний характер — мінімальні внески 15 тис. грн — на будівництво музею художника Івана Марчука, який також тут присутній.

Періодично живучи за кордоном, але незмінно повертаючись в рідні пенати, популярний живописець нерідко скаржився на Вітчизну, що та не приділяє йому належної уваги. Але сьогодні 85-річному винуватцю торжества гріх було скаржитися — він знаходився в епіцентрі політеліти, яка сприяла збору коштів на ім'я його високого мистецтва. І навіть запросила для цього іншого представника високого мистецтва — відомого італійського тенора Андреа Бочеллі.

Сліпий співак примудрився продати понад 90 млн дисків і є на сьогодні найпопулярнішим у світі виконавцем класики. Відомий популяризатор опери концерти дає, як правило, на стадіонах. І такий концерт він дав у Києві в 2017 році, зібравши 12 тис. глядачів.

[ + – ] Минулого разу Андреа Бочеллі співав у Києві в 2017 році Фото: УНИАН

Цікаво, що після того київського виступу Бочеллі випустив у 2018 році дуже успішний диск Si, спродюсований Бобом Езріном (продюсер, між іншим, Рода Стюарта, Пітера Гебріела, Kiss, Deep Purple, Pink Floyd), який дебютував на першому місці американського хіт-параду Billboard 200 і британського чарту.

У цьому альбомі була фірмова фішка Бочеллі: дуети з поп-зірками в цьому випадку — з Едом Шираном і Дуа Ліпою. Й у своїх шоу він виконує дуети з вокалістами, популярними в країні, куди приїхав із гастролями. У 2017-му на стадіоні "Олімпійський" він заспівав у дуеті зі Златою Огнєвіч, а зараз, на День Незалежності, маестро вибрав для спільного виконання з поп-зірок Джамалу й Тіну Кароль, а з оперних дів: Людмилу Монастирську і Тамару Калінкіну.

Вуличне втручання

Навпроти Маріїнського палацу була вибудувана величезна сцена з аркою 20-метрової висоти. У глибині її розташувався Академічний хор імені Верьовки та Національний симфонічний оркестр під керівництвом відомого італійського диригента Марчелло Рота. Початок концерту урочисто оголосив кращий шоумен країни — Юрій Горбунов. На підмостках з'явився гарний, ставний, із зачесаним назад сивим волоссям маестро Бочеллі в темному костюмі й таким же метеликом.

Друга фішка маестро — виконувати арії, як правило, з італійських опер. Наприклад, із нашою оперною співачкою Людмилою Монастирською він виконав дует революційного поета Шеньє та аристократки де Куан'ї з опери "Андре Шеньє" — артисти дивовижно резонували один з одним. Й ось саме в цей блискучий номер про кохання і революції з вулиці почало вплітатися: "Ганьба!"

Важливо

Концерт Андреа Бочеллі в Києві почався під скандування "Ганьба!" (фото, відео)

Знову революція? З боку це нагадало саунд альбому Pink Floyd "The Wall" (1979), спродюсований тим же Езріном, де в музику впліталися звуки вуличних заворушень і поліцейські сирени — точно як зараз вживу.

Однак, з'ясувалося, що політичного підґрунтя на Грушевського немає. Просто наші громадяни вирішили, що захід із Бочеллі — безкоштовний і почали ломитися крізь кордони.

Варто сказати, в них були підстави вважати себе обдуреними: в одній популярній мережі супермаркетів поширювали програму заходів на День Незалежності, де вхід на цей концерт значився вільним. Плюс один центральний телеканал передав цю ж помилкову інфо.

І незважаючи на двох поліцейських кордону з перевіркою паспортів і запрошень, публіка прорвалася. Знаючи готовність наших громадян саме так вирішувати питання — вони цілком могли знести невеликі металеві огорожі, щоб насолодитися великим мистецтвом. Але пристрасті вляглися, коли по Грушевського пустили автотранспорт. Рішення не без дотепності.

Зірки України та маестро Бочеллі

На сцену піднялася чарівна блондинка років 27 в ефектній сукні патріотичного забарвлення: на блакитному тлі жовті квіточки. Вона пронизливо зіграла композицію Енніо Морріконе до фільму "Новий кінотеатр "Парадізо" (1988).

Маестро вийшов до неї вже синьому піджаку в узорах — під колір її вбрання.

[ + – ] Андреа Бочеллі й Анастасія Петришак виконали композицію "Аве Марія" Фото: УНІАН

"Я знаю цю українську дівчину Анастасію Петришак ще з того часу, коли їй було лише 15 років, — почав розповідати зі сцени Андреа. — Ми разом гастролювали по різних країнах. Тож усюди зі мною подорожувала частинка України", — його промова потонула в оплесках і дощі: почало накрапати. Послужливі охоронці забігали між рядами, розносячи чорні парасольки своїм підопічним.

[ + – ] Молитву "Сон" маестро заспівав із Джамалою, яка з'явилася на сцені в червоній сукні

Бочеллі й Петришак виконали композицію "Аве Марія" з його альбому "Віра". Молитву "Сон" маестро заспівав із Джамалою, яка з'явилася на сцені в червоній сукні. Співачка на рівні виконала свою партію — позначилася джазова підготовка артистки.

А ось у Тіни Кароль, яка вийшла наступною в яскраво-жовтій сукні в бантиках, гладко не вийшло. Вона виконала свій куплет із композиції Canto Della Terra ("Пісня Землі") з альбому Андреа, а потім розчулено дивилася, ніби мати на талановитого сина, як неймовірно виводить куплет італієць, але сама при цьому не вимовила ні звуку. На наступному приспіві Тіна, немов зібравшись з духом, все ж таки приєдналася до маестро, але її голос губився в могутньому звуковому потоці Бочеллі. У цей момент, саме тому, що Кароль — національна зірка першої величини, публіка усвідомила, наскільки феноменальні вокальні дані маестро.

На біс він видав O sole mio, яку ми знаємо у виконанні Робертіно Лоретті, й ударно завершив виступ арією принца Калафа з опери "Турандот" Nessun Dorma. І в прямому й у переносному сенсі концерт закінчився на високій ноті.