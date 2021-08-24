Концерт Андреа Бочеллі в Києві почався під скандування "Ганьба!" (фото, відео)

Викрикували гасло присутні біля Маріїнського парку люди, яких не пустили до сцени.

Увечері 24 серпня в Маріїнському парку Києва почався концерт відомого італійського оперного співака Андреа Бочеллі до Дня незалежності України. Виступ відвідало безліч гостей, серед яких — президент Володимир Зеленський. Про це з місця подій повідомляє журналіст Фокуса.

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"Маріїнський парк огороджений. З боку вулиці Грушевського іноді долітає скандування "Ганьба!", — розповідає журналіст Фокуса.

[ + – ] Концерт Андреа Бочеллі, Київ, Маріїнський парк Фото: Фокус

Видання "Факти" повідомляє, що "Ганьба!" почали викрикувати люди під парканом, які розраховували, що вхід на виступ Андреа Бочеллі в Києві буде без обмежень.

За інформацією журналістів, раніше організатори стверджували, що концерт буде безкоштовним, а зараз охоронці заходу кажуть, що потрапити на нього можна лише за запрошеннями.

[ + – ] Концерт Андреа Бочеллі, Київ, Маріїнський парк

Спів Андреа Бочеллі супроводжує Національний симфонічний оркестр України та Національний заслужений академічний народний хор імені Григорія Верьовки.

[ + – ] Концерт Андреа Бочеллі, Київ, Маріїнський парк

Виручені з концерту Андреа Бочеллі до Дня незалежності України кошти планують відправити на створення музею українського художника Івана Марчука.

Раніше повідомлялося, що сцену для виступу італійського оперного співака в Маріїнському парку поставили на могилах учасників революції 1917-1921 років.

Увечері 24 серпня в Києві також має відбутися присвячений Дню незалежності України концерт на НСК "Олімпійський", учасниками якого стануть 35 артистів і музичних колективів.

Нагадаємо, Фокус в окремому матеріалі розбирався що хотіли представники влади сказати українцям на 30-річчя незалежності України.