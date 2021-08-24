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Україна 30 років Незалежності України

Концерт Андреа Бочеллі в Києві почався під скандування "Ганьба!" (фото, відео)

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Концерт Андреа Бочеллі, Київ, Маріїнський парк
Фото: Фокус | Спів Андреа Бочеллі супроводжує Національний симфонічний оркестр і Національний академічний хор ім. Верьовки

Викрикували гасло присутні біля Маріїнського парку люди, яких не пустили до сцени.

Увечері 24 серпня в Маріїнському парку Києва почався концерт відомого італійського оперного співака Андреа Бочеллі до Дня незалежності України. Виступ відвідало безліч гостей, серед яких — президент Володимир Зеленський. Про це з місця подій повідомляє журналіст Фокуса.

"Маріїнський парк огороджений. З боку вулиці Грушевського іноді долітає скандування "Ганьба!", — розповідає журналіст Фокуса.

Концерт Андреа Бочеллі, Київ, Маріїнський парк
Концерт Андреа Бочеллі, Київ, Маріїнський парк
Фото: Фокус

Видання "Факти" повідомляє, що "Ганьба!" почали викрикувати люди під парканом, які розраховували, що вхід на виступ Андреа Бочеллі в Києві буде без обмежень.

За інформацією журналістів, раніше організатори стверджували, що концерт буде безкоштовним, а зараз охоронці заходу кажуть, що потрапити на нього можна лише за запрошеннями.

Концерт Андреа Бочеллі, Київ, Маріїнський парк

Спів Андреа Бочеллі супроводжує Національний симфонічний оркестр України та Національний заслужений академічний народний хор імені Григорія Верьовки.

Концерт Андреа Бочеллі, Київ, Маріїнський парк

Виручені з концерту Андреа Бочеллі до Дня незалежності України кошти планують відправити на створення музею українського художника Івана Марчука.

Раніше повідомлялося, що сцену для виступу італійського оперного співака в Маріїнському парку поставили на могилах учасників революції 1917-1921 років.

Увечері 24 серпня в Києві також має відбутися присвячений Дню незалежності України концерт на НСК "Олімпійський", учасниками якого стануть 35 артистів і музичних колективів.

Нагадаємо, Фокус в окремому матеріалі розбирався що хотіли представники влади сказати українцям на 30-річчя незалежності України.