Парад, флагшток і 1000 років історії. Що влада намагалася сказати українцям на 30-річчя Незалежності

Святкування Дня Незалежності e 2021 році стало одним з найбільш масштабних за всю історію України. Фокус вирішив розібратися, які меседжі влада заклала в урочистості, приурочені до 24 серпня, у цьому році.

Парад на Хрещатику

Незважаючи на те, що під час святкування Дня Незалежності у 2020 році президент Зеленський заявив, що "танки і літаки — це не атракціон для киян" і "військовій техніці у країні, що воює, місце на передовій", вранці 24 серпня 2021 року на Хрещатику відбувся масштабний святковий парад до Дня Незалежності.

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Участь в урочистому заході взяли понад 5 тисяч військових, 100 літальних апаратів (вертольоти, винищувачі, транспортні літаки, безпілотники тощо) і кілька сотень одиниць техніки і зброї (включаючи артилерійські установки, ракетні комплекси, бронетехніку і танки).

У параді 24 серпня брали участь представники і техніка Збройних сил України, Національної гвардії, Національної поліції і Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Також в урочистій ході були представлені структури сектору безпеки та оборони країн-союзників, зокрема — членів НАТО: Великобританії, Грузії, Данії, Естонії, Канади, Латвії, Литви, Молдови, Хорватії, Словаччини, Фінляндії, Чехії, Швеції та США.

[ + – ] Військовий парад на День Незалежності України, 2021 рік

У своєму виступі під час урочистої церемонії президент України Володимир Зеленський підкреслив, що 24 серпня — це для не надбання, а саме відновлення незалежності України. Глава держави акцентував увагу на тому, що Конституції Пилипа Орлика вже 311 років, українській гривні — тисяча років, а Тризубу — 1025.

"Ми — молода країна з тисячолітньою історією. Ми вдома. Ми — спадкоємці потужної країни, яка була центром Європи. Спадкоємці державності, яка існувала понад тисячу років тому. Ми починаємо відзначати День української державності. Її точкою відліку ми вважаємо рік заснування Києва — столиці Київської Русі — України, яку недарма називають місцем, де все починається", — зазначив у своїй промові Володимир Зеленський. І прямо під час церемонії підписав указ про святкування дня хрещення Русі як дня зародження української державності.

У своїй промові Зеленський зазначив також, що Україна має намір повернути на Батьківщину видатних українців, яких поховали за кордоном.

"Ми починаємо процес повернення на рідну землю видатних українців, які жили для України, боролися за Україну, але поховані не в Україні. Це гетьмани Запорозької Січі, діячі УНР, учасники визвольного руху, діячі культури, науки і багато інших", — зазначив Зеленський .

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Також президент заявив, що не подарує нікому "жодного камінчика нашої історії" і не дозволить "анексувати наших письменників, спортсменів, науковців, героїв, котрі здобували перемогу над нацизмом".

У ході виступу глава держави назвав "українським народом" кримських татар, караїмів, кримчаків, білорусів, росіян, угорців, євреїв, ромів, грузинів, азербайджанців, чеченців, корейців, аварців, німців і багатьох інших.

"Усі ми — громадяни України. Збірна України. Одна команда, сильна. Оскільки в ній 25 регіонів. 25 незамінних гравців. Наша сила в багатогранності", — зазначив Зеленський.

[ + – ] Участь в урочистому заході взяли понад 5 тисяч військових, 100 літальних апаратів і кілька сотень одиниць техніки та зброї Фото: president.gov.ua

Річковий парад на День Незалежності України на Дніпрі

Пізніше цього ж дня, 24 серпня, на річці Дніпро біля Труханового острова відбувся річковий парад до Дня Незалежності. На ньому була представлена водна техніка Військово-Морських Сил і морських сил Державної прикордонної служби.

У рамках заходу також пройшла висадка десанту на Труханів острів.

[ + – ] Річковий військовий парад до Дня Незалежності України, 2021 рік

[ + – ] Річковий військовий парад до Дня Незалежності України, 2021 рік

Володимир Зеленський і менеджмент реальності — коментар експерта

Політтехнолог Денис Богуш у коментарі Фокусу стверджує, що президент Володимир Зеленський і його команда для комунікації з громадськістю надають не окремі фрази і ролики, а цілі концепти.

"Зеленський не думає меседжами. Меседжами думали до цього різні політичні технологи, ті, які були раніше — ось вони думають меседжами. А Зеленський думає по-новому. Як і вся його команда "95 кварталу". Це менеджмент реальності. Він дає цілий світ контенту", — говорить Богуш.

У цьому році одним з головних компонентів святкування Дня Незалежності став військовий парад.

"Для Зеленського це важливо, зробити парад. Він уже зрозумів, що парад — це круто. Як у Москві, як у Китаї, як у Порошенка зайшов дуже круто парад. Він пам'ятає, як марші йшли, був альтернативний військовий парад добровольців. Він же верховний головнокомандувач — і він тепер відмовляється вже від своїх колишніх думок", — зазначає Богуш.

[ + – ] Святкування Дня Незалежності 2021 Фото: instagram.com/zelenskiy_official [ + – ] Святкування Дня Незалежності 2021 Фото: instagram.com/zelenskiy_official [ + – ] Святкування Дня Незалежності 2021 Фото: instagram.com/zelenskiy_official [ + – ] Святкування Дня Незалежності 2021 Фото: instagram.com/zelenskiy_official [ + – ] Святкування Дня Незалежності 2021 Фото: instagram.com/zelenskiy_official [ + – ] Святкування Дня Незалежності 2021 Фото: instagram.com/zelenskiy_official

ДНК на НСК: концерт до Дня Незалежності на "Олімпійському"

У той же час, говорить Денис Богуш Фокусу, глава держави не відмовляється від участі представників шоу-бізнесу, який "усіх шокував минулого Дня Незалежності".

"У минулому році просто шокував зірками, які були на Софійській площі. Для багатьох напівголі дами з шоу-бізнесу тоді були розривом шаблону. Таке велике свято і …" — говорить Богуш, зазначаючи, що цей компонент свята не втік, але трохи трансформувався.

На вечір 24 серпня запланований великий концерт на стадіоні "Олімпійський" під назвою "Незалежність у нашій ДНК", у якому мають взяти участь 35 артистів і музичних колективів. Серед заявлених виконавців — Олег Винник, Софія Ротару, Потап, Руслана, Джамала, Тіна Кароль, Вєрка Сердючка, Kazka, Go_A, Dzidzio, Monatik, Mozgi, "Океан Ельзи" та багато інших.

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Концерт пройде на сцені НСК, яка складається з трьох частин і імітує молекулу ДНК, що, за словами режисера шоу Катерини Царик, символізує прагнення до незалежності, "закладене в українців у крові".

Організатори дійства на НСК "Олімпійський" також обіцяють влаштувати світлове і дрон-шоу. Концерт планують транслювати на центральних телеканалах з екранами на Майдані.

Шоу на "Олімпійському" проведуть на благодійній основі, усі вилучені від продажу квитків кошти відправлять на створення музею українського художника Івана Марчука.

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Нагадаємо, у кінці липня розгорівся скандал через скасування виступу на День Незалежності на НСК "Олімпійський" рок-групи Green Grey. В Офісі президента заявили, що на такий крок організатори шоу пішли через відео одного з музикантів колективу, у якому той розкритикував норми мовного закону, що вступили в силу з 16 липня.

[ + – ] "Мурік" з Green Grey критикує закон про мову

Політтехнолог Денис Богуш ситуацію з Green Grey називає "фоновою історією".

"Є в нас законодавство, згідно з яким мова публічних заходів — це українська. І тому я вважаю, що це нормальний ріст нашої нації. Українська мова повинна бути скрізь. І в публічних місцях, і на культурній події", — говорить Богуш.

Політтехнолог не вважає, що скандал з групою Green Gray є "показовою відмовою від російськомовного" контенту напередодні 30-річчя незалежності.

"Це як з футбольною командою. Або як з олімпійцями. Сказали російською якесь слово і через це скандал починається. Це в одному ряду, і в цьому ніякої інформаційної політики немає", — каже Богуш.

Пізніше режисер концерту на "Олімпійському" Царик розповіла, що від участі в шоу з невідомих причин відмовилися й інші колективи, серед яких — "Бумбокс" і "Плач Єремії". Групи "Друга ріка", "Антитіла" та Onuka не зможуть виступити на концерті через те, що залучені в заходах в інших містах.

Парад флагштоків у 17 містах

У січні 2021 року на селекторній нараді в президента Зеленського було прийнято рішення про облаштування найбільшого флагштока до Дня національного прапора, який відзначають 23 серпня. Згідно з підрахунками організації StateWatch, на реалізацію цього проекту в 17 населених пунктах з державного і місцевих бюджетів виділили як мінімум 170 млн грн.

[ + – ] До Дня прапора в 17 населених пунктах встановили найвищі прапори в області

У Харкові облаштували найвищий флагшток у Європі, заввишки 101 м. Втім, далеко не скрізь реалізація проекту пішла успішно. 20 серпня встановлений до 30-річчя незалежності України 73-метровий флагшток у Херсоні впав, роздавивши автомобіль Lexus. Також повідомлялося, що в місті Кременець Тернопільської області під час робіт з установки 30-метрового флагштока знищили частину фундаменту історичної будівлі XVI століття.

Але не всі бачать в установці флагштоків по всій країні щось особливе.

"Нічого в цьому не закладено. Це замість того, щоб фарбувати паркан у жовто-сині кольори. Це частина патріотизму, яка виражається в такому показі символів", — говорить Фокусу політтехнолог Богуш.

Чим ще дивували жителів міст України з нагоди Дня Незалежності

Морський парад в Одесі

24 серпня масштабне святкування Дня Незалежності відбулося і в Одесі. Уздовж узбережжя урочисто пройшли кораблі НАТО і Військово-морських сил України з Морською охороною ДПСУ. Спостерігати за військово-морським парадом в Одесі можна було з міського пляжу "Ланжерон", а експозиція озброєнь відкрилася на Морському вокзалі.

[ + – ] Військово-морський парад до Дня Незалежності в Одесі

Гопак у небі на Дніпропетровщині

21 серпня на аеродромі міста Майське в Дніпропетровській області відбулося авіашоу "Вільне небо", у рамках якого професійні парашутисти станцювали гопак у небі. У повітрі також розгорнули величезний прапор України. Організатором цього дійства стала Дніпропетровська ОДА за підтримки Українського культурного фонду.

[ + – ] Гопак у небі на Дніпропетровщині

Боротьба УНР проти Росії в Кам'янці-Подільському

У місті Кам'янець-Подільський Хмельницької області з 21 по 24 серпня проходить військово-історичний фестиваль "Остання столиця 1919-2021". У рамках заходу в Старому замку були відтворені епізоди війни Української народної республіки (УНР) проти Росії. Організатором шоу стало "Кам'янець-Подільське військово-історичне товариство".

[ + – ] Фестиваль "Остання столиця 1919-2021" у Кам'янці-Подільському

22 серпня в рамках фестивалю відбулися екскурсія "Кам'янець — соборна столиця УНР" з квестом "Знайди прапор у Кам'янці".

Глиняні бої та лицарські поєдинки в Тернополі

З 26 по 29 серпня в тернопільському парку Шевченка пройде міжнародний фестиваль гончарів від організації "Не святі горшки ліплять". Його тематикою стане "Кераміка княжої доби", а учасниками — приблизно 30 майстрів.

Гостям планують провести майстер-класи із сеансами глиняної арт-терапії та показати виставку кераміки. Також у рамках фестивалю плануються глиняні бої та лицарські поєдинки.

У багатьох інших містах відбудуться святкові концерти, урочисті ходи, художні виставки, покази фільмів, флешмоби та багато іншого.

Скільки витратили на святкування Дня Незалежності у 2021 році

У червні стало відомо, що на реалізацію "Плану заходів з підготовки та відзначення 30-ї річниці незалежності України" Кабінет міністрів виділив 5,4 млрд грн. Пізніше в Мінфіні розповіли, що значну частину цієї суми планують витратити на реконструкцію і будівництво ряду об'єктів інфраструктури в різних регіонах, а на самі урочистості на честь дня народження країни підуть лише близько 100 млн грн.

У середині серпня Фокус звернувся до Міністерства фінансів, щоб дізнатися, скільки ж зрештою грошей витратили на урочистості, однак, незважаючи на те, що у відомстві підтвердили факт отримання запиту, на момент публікації цього матеріалу відповідь на нього так і не надійшла.

20 серпня на порталі Dozorro, що займається моніторингом держзакупівель, з'явився матеріал, згідно з яким на святкування Дня Незалежності у 2021 році було витрачено 115 млн грн і планувалося підписання контрактів ще як мінімум на 80 млн грн. Загальна сума — майже 200 млн грн.

[ + – ] Скільки витратили на святкування Дня Незалежності у 2021 році Фото: dozorro

Портал повідомляє, що в попередні роки на святкування Дня Незалежності витрачали в десятки разів менше. Так, у 2020 році на це витратили лише 4 млн грн, у 2019 — 10 млн грн. Скільки витратили на 25-річчя країни, точно підрахувати в авторів матеріалу не вийшло, оскільки більшу частину закупівель тоді провели за паперовими тендерами.

Мінкульт же повідомило, що на проведення концерту до Дня Незалежності на НСК "Олімпійський" було виділено 64 млн грн.

Які ще меседжі хотіла закласти влада у святкування Дня Незалежності

Важливим складником святкування Дня Незалежності в цьому році політтехнолог Денис Богуш у коментарі Фокусу назвав "Кримську платформу" — саміт представників 46 країн, присвячений проблемі деокупації Кримського півострова, який відбувся 23 серпня.

"Кримська платформа" як одна з перемог для Зеленського. Він зараз прокинувся і починає розуміти, що йому потрібні перемоги. До цього були різні провали, і ось тепер президент розуміє, що йому потрібна успішна історія і що "Кримська платформа" — це певний механізм, який може бути на міжнародній арені для нього перемогою", — міркує Богуш.

Ще одним компонентом святкування 30-річчя незалежності України політтехнолог називає приїзд Вселенського патріарха Варфоломія до Києва — хоча і менш значущим для Володимира Зеленського. "Він розуміє, що Томос і Варфоломій — це теми Петра Порошенка, тому не приділяє цьому ніякої уваги", — говорить Богуш.