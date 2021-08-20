Не стій під стрілою. Чому українці не раді встановленню гігантських флагштоків за 170 млн

Українці підраховують, що можна було купити на гроші, витрачені на флагштоки, і побоюються, чи не будуть вони падати й далі.

Сьогодні в Херсоні впав найвищий у регіоні флагшток, який планувалося встановити до Дня державного прапора України 23 серпня. У зв'язку з цим набули актуальності питання про те, чи потрібно взагалі витрачати мільйони гривень з державного та місцевих бюджетів на подібні об'єкти, які цього року з'являться в 17 областях. Фокус розбирався, скільки коштувало нашій країні таке "задоволення" і як на установку гігантських флагштоків реагують жителі цих регіонів.

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У січні цього року на селекторній нараді в Офісі президента під головуванням заступника керівника представництва глави держави Кирила Тимошенка кожній обласній державній адміністрації було доручено забезпечити установку найбільшого в регіоні прапора України до Дня державного прапора з нагоди 30-річчя незалежності України. В результаті, як пише портал StateWatch, ця ініціатива обійшлася державному та місцевим бюджетам у 170,7 мільйонів гривень.

Флагшток у Херсоні впав на машину чиновника ОДА

[ + – ] Флагшток у Херсоні впав

Вранці в п'ятницю, 20 серпня, на Майдані Свободи у Херсоні під час установки на автомобіль Lexus впав флагшток висотою 73 метри. За словами заступника голови Херсонської обласної державної адміністрації Едуарда Науменка, причиною інциденту став обрив стропи.

За даними місцевого видання "Міст", бюджетні кошти на установку цього флагштока не виділялися — фінансування проекту в розмірі близько 8 мільйонів гривень здійснювалося за рахунок невідомих спонсорів.

Також журналісти цього новинного ресурсу повідомили, що Lexus, роздавлений флагштоком при падінні, належить чиновнику Віталію Караваєву, який відповідає в команді голови ОДА Сергія Козиря за капітальне будівництво в регіоні. При цьому повідомляється, що Караваєв врятувався дивом — він встиг вискочити з машини за секунди до того, як на неї впала важка конструкція.

Примітно, що в декларації Караваєва не вказаний знищений сьогодні Lexus — там є лише Ford Mondeo 2003 року випуску. Фокус виявив, що потерпілий Lexus має номерний знак АЕ1492ГО, тобто реєстрацію Дніпропетровської області. При цьому в Караваєва в Facebook рідним містом вказано Павлоград (Дніпропетровська обл.).

Інцидент з падінням флагштока в Херсоні викликав бурю обурення з боку місцевих жителів.

"Шоумени люблять шоу. Ось по всій країні на 150 лямів шоу і наробили. Це ж дуже важливо було. І пофіг, що медики страйкують через невиплату зарплат. Головне палиці повтикати", — обурений один із користувачів Facebook.

"Це — рудимент гігантоманії від СРСР", — зазначив інший коментатор.

"А тому, що треба було мостоперехід добудувати як обіцяли!" — заявила місцева жителька.

"Це на честь підвищення цін на проїзд відразу після святкування незалежності", — пожартувала користувачка мережі.

Флагшток у Харкові став найвищим в Європі

[ + – ] Пробне підняття прапора на флагштоку в Харкові

Найбільше коштів — 24,5 млн гривень — витратила влади Харкова. На цю суму, зокрема, було передбачено встановити найвищий в країні і у всій Європі флагшток висотою в 101 метр. До недавнього часу рекордсменом вважався флагшток, встановлений в місті Гаміна в Фінляндії. Його висота — 100 метрів.

До свята на харківському флагштоку піднімуть державний прапор розміром 22,5 на 15 метрів.

Жителі міста в соціальних мережах негативно поставилися до такої дорогої прикраси для міста. Зокрема, вони скаржилися, що виділені на флагшток кошти можна було витратити на вирішення актуальних проблем, що стосуються інфраструктури, медицини та інших сфер.

"Наші податки тусуєте? Краще б світло на нічних вулицях Харкова не відключали — живемо як гноми ... а взагалі — задовбали неуки!" — обурюється харків'янка.

"Дурощами страждають, ні щоб соціалкою зайнятися!!!" — також незадоволена інша користувачка Facebook.

"Чергове псування видів міста, не кажучи вже про розтрату грошей. Він візуально буде загороджувати красивий Благовіщенський собор (80м) і навіть дзвіницю Успенського (89м + гірка)", — пише інший коментатор.

"Це на тлі того, що відбувається в економіці, медицині, рівні життя і т.д. просто виглядає знущанням", — обурилася жителька міста.

Флагшток у Миколаєві профінансували без рішення міськради

[ + – ] Тестове підняття прапора на флагштоку в Миколаєві

Подібний об'єкт встановили і в Миколаєві. Його вартість склала 13,5 мільйона гривень, а висота — 72 метри. За даними місцевого новинного порталу "Новини-N", 14 липня виконавча комітет Миколаївської міської ради погодив виділення 5 мільйонів гривень на флагшток. 23 липня голова Миколаївської ОДА Микола Кім повідомив, що Кабінет міністрів України прийняв рішення виділити місту ще 5 млн грн з державного бюджету на реалізацію цього проекту.

Однак уже в минулу середу, 18 серпня, депутат Миколаївської міськради від ОПЗЖ Микола Іллюк у своєму Facebook повідомив, що комісія з питань бюджету проголосувала за виділення ще 5 мільйонів гривень на гігантський флагшток.

"І тут два варіанти, що сталося: це спроба міської влади протягнути ще плюс 5 мільйонів гривень на флагшток. Розраховували на неуважність і некомпетентність депутатів (або), можливо, за версією провладної команди, це технічна помилка. Тоді питання до компетенції чиновників, які готували документи. І велике питання до депутатів бюджетної комісії, які за нього голосували", — написав політик.

За даними "Новости-N", спочатку планувалося, наступна структура фінансування установки флагштока — 5 мільйонів гривень з обласного бюджету, 5 мільйонів з місцевого бюджету і ще 5 мільйонів з державного бюджету,

Як пише журналістка Олександра Ющишина, 5 мільйонів гривень на реалізацію проекту місцевий департамент ЖКГ перерахував у вигляді субвенції ще 23 липня, однак депутати ці рішення не були затверджені.

[ + – ] Деталі субвенції на установку флагштока, яку не схвалювали місцеві депутати

Жителі Миколаєва також не були в особливому захваті від такої витрати коштів.

"Навіщо можна і за тисячу гривень пошити гарний Український прапор віддайте решту грошей пенсіонерам і малозабезпеченим в дитячі будинки", — написала користувачка Facebook.

"Краще б відремонтували спортзал ЗШ 22, а вони двір біля спортзалу завалили піском на висоту другого поверху", — обурився місцевий житель.

"Ось так відлітають б'юджетні гроші то в небо то в плитку а школи закривають бо немає фінансірованія.по хазяйськи" — обурюється один з коментаторів.

Флагштоки до Дня незалежності: в яких містах їх поставили і за скільки

За інформацією порталу StateWatch, на установку флагштоків в 17 містах з державного бюджету виділили такі суми грошей:

Харків — 24,5 млн грн; Бровари (Київська область) — 20,7 млн грн; Вінниця — 15 млн грн; Житомир — 13,8 млн грн; Львів — 13,6 млн грн; Миколаїв — 13,5 млн грн; Чернівці — 12,6 млн грн; Полтава — 12,3 млн грн; Краматорськ (Донецька область) — 11,2 млн грн; Дніпро — 8,1 млн грн; Ужгород — 5,1 млн грн; Хмельницький — 4,5 млн грн; Чернігів — 4,1 млн грн; Івано-Франківськ — 3,5 млн грн; Кропивницький — 3,3 млн грн; Рівне — 2,8 млн грн; Черкаси — 2,1 млн грн.

Установка флагштоків в Україні: головні висновки

[ + – ] Флагшток в Києві

З початку року місцеві влада уклала 17 договорів про роботи, пов'язаних з монтажем флагштоків до Дня державного прапора. Наприклад, у Броварах Київської області на установку об'єкта та прилеглої інфраструктури (лавки, урни, освітлення і т.д.) знадобилося 20,77 млн гривень, в Житомирі такі роботи коштували 13,74 млн гривень, у Краматорську Донецької області на установку флагштока разом з реконструкцією фонтану виділили 11,17 млн.

Ці десятки мільйонів гривень місцеві жителі хотіли б бачити в якості фінансування "соціалки", медицини, освіти, інфраструктури та інших сфер, які безпосередньо впливають на їхнє життя.

Загальна сума на реалізацію цього святкового проекту становить 170,7 мільйонів гривень. Цих грошей вистачило б на вакцинацію 169,3 тисячі осіб від коронавірусу — дані особливо актуальні, враховуючи, що Україна перебуває на порозі не тільки Дня прапора та 30-ї річниці незалежності, а й нової хвилі пандемії коронавірусу.

[ + – ] Інфографіка від StateWatch

Десятки жителів міст, де встановлені нові гігантські флагштоки, багато в чому одностайні в цьому питанні — ці десятки мільйонів гривень вони хотіли б бачити в якості фінансування "соціалки", медицини, освіти, інфраструктури та інших сфер, які безпосередньо впливають на їхнє життя.

Однак плани центральної влади були іншими, а місцеві чиновники їх реалізовували, незважаючи на наявність більш насущних проблем.

Відзначимо, що Фокус протягом трьох годин безуспішно намагався знайти в соціальних мережах позитивні коментарі городян про флагштоках.

Нагадаємо, на святкування 30-ї річниці здобуття Україною незалежності виділено 5,4 мільярда гривень. Безпосередньо ж на урочисті заходи витратять близько 100 мільйонів гривень.

Також ми писали, що урочистий військовий парад 24 серпня в Києві пройде в новому форматі.