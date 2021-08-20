Херсонський флагшток розчавив Lexus, що належав відповідальному за установку флагштока, — ЗМІ

Віталій Караваєв, якому приписують потерпілий Лексус, таке авто не декларував.

Кросовер Lexus, знищений падінням флагштока в Херсоні, належить місцевому чиновнику Віталію Караваєву, відповідальному за установку флагштока. Про це повідомляє місцеве видання "Міст".

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За інформацією ЗМІ, Караваєв дивом встиг вискочити з свого авто, коли на нього впав величезний флагшток. Караваєв займає посаду заступника директора Департаменту розвитку територій, начальника управління будівництва та фінансового забезпечення. Журналісти заявляють, що чиновник відповідає за всі великі будівництва в місті, в тому числі й за установку флагштока.

[ + – ] Судячи з соцмереж, Караваєв — любитель авто

При цьому в декларації Караваєва Лексус не виявлений. У числі транспортних засобів зазначений лише скромний Ford Mondeo 2003 року, куплений у 2015 році.

Потерпілий Лексус має номерний знак АЕ1492ГО, тобто, реєстрацію Дніпропетровської області. При цьому у Караваєва в Facebook рідним містом вказано Павлоград (Дніпропетровська обл.)

Перереєстрація транспортного засобу на нового власника була проведена 3 лютого 2021 року в Херсоні, судячи з інформації з програми Автономера.

Нагадаємо, сьогодні, 20 серпня, в Херсоні впав флагшток, що встановлювали до 30-річчя незалежності України. Постраждалих немає. Голова Херсонської ОДА Сергій Козир агресивно відреагував на кпини в соцмережах. "День вдався! Є про що поговорити! Що ви зробили для своєї Херсонщини? Або у вас все завжди гладко і нічого не ламається? Звідки ви беретеся такі ідеальні і правильні", — заявив він. Однак пізніше свій коментар видалив.