Упавший в Херсоне флагшток раздавил Lexus, принадлежавший ответственному за его установку, - СМИ

Виталий Караваев, которому приписывают пострадавший Лексус, такое авто не декларировал.

Кроссовер Lexus, уничтоженный падением флагштока в Херсоне, принадлежит местному чиновнику Виталию Караваеву, ответственному за установку сооружения. Об этом сообщает местное издание Мост.

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По информации СМИ, Караваев чудом успел выскочить из своего авто, когда на него упал огромный флагшток. Караваев занимает должность заместителя директора Департамента развития территорий, начальника управления строительства и финансового обеспечения. Журналисты заявляют, что чиновник отвечает за все крупные строительства в городе, в том числе и за установку флагштока.

[ + – ] Судя по соцсетям, Караваев - любитель авто

При этом, в декларации Караваева Лексус не обнаружен. В числе транспортных средств указан лишь скромный Ford Mondeo 2003 года, купленный в 2015 году.

Пострадавший Лексус имеет номерной знак АЕ 1492 ОО, то есть, регистрацию Днепропетровской области. При этом у Караваева в Facebook родным городом указан Павлоград (Днепропетровская обл.)

Перерегистрация транспортного средства на нового владельца была проведена 3 февраля 2021 года в Херсоне, судя по информации из приложения Автономера.

Напомним, сегодня, 20 августа, в Херсоне упал флагшток, устанавливаемый к 30-летию независимости Украины. Пострадавших нет. Глава Херсонской ОГА Сергей Козырь агрессивно отреагировал на насмешки в соцсетях. "День удался! Есть о чем поболтать! Что вы сделали для своей Херсонщины? Или у вас все всегда гладко и ничего не ломается? Откуда вы беретесь такие идеальные и правильные", – заявил он. Однако позже свой комментарий удалил.