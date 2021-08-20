UA
UA
Разделы
Материалы
Украина

В Херсоне на автомобиль рухнул флагшток, установленный ко Дню независимости (фото, видео)

1092
упал флагшток, херсон
Фото: соцсети | Упавший флагшток

При падении конструкция серьезно повредила припаркованный рядом автомобиль.

В Хеpcоне во время уcтановки упал cамый выcокий флагшток в регионе, который планировали разместить в городе к празднованию Дня Независимости, сообщает в соцсети Facebook пользователь Сергей Ильин.

Мужчина пишет, что во время установки флагштока "что-то пошло не так" и он упал.

Херсон, флагшток, установка,
Флагшток в Херсоне
Херсон, флагшток, падение,
Упавший флагшток в Херсоне
Херсон, флагшток, автомобиль,
Флагшток упал на автомобиль
Херсон, флагшток, установка,
Херсон, флагшток, падение,
Херсон, флагшток, автомобиль,

По словам очевидцев, люди при этом не пострадали, однако флагшток рухнул на автомобиль Lexus, который был припаркован неподалеку от места происшествия.

Telegram-канал "Klymenko Time" пишет, что под постом Сергея Ильина появился комментарий главы Херсонской ОГА Сергея Козыря, в котором чиновник спрашивает у автора сообщения, что тот сделал для Херсонской области.

"День удался! Есть о чем поболтать! Что вы сделали для своей Херсонщины? Или у вас все всегда гладко и ничего не ломается? Откуда вы беретесь такие идеальные и правильные", – заявил он.

На момент написания новости этого комментария чиновника уже не было, однако сохранился его скриншот.

Сергей Козырь, флагшток, комментарий,
Пост Сергея Козыря

Напомним, в Харькове 19 августа провели репетицию поднятия флага на самый большой флагшток Украины, установленный на пересечении Соборного спуска и улицы Клочковской.

А в Полтаве к 30-летию независимости Украины установят самый большой флаг Украины в области, на что потратят 2,7 млн гривен.

Также сообщалось, что в Мариинском парке (Киев) праздничную сцену установили на могилах участников революции 1917-1921 годов.