В Херсоне на автомобиль рухнул флагшток, установленный ко Дню независимости (фото, видео)

При падении конструкция серьезно повредила припаркованный рядом автомобиль.

В Хеpcоне во время уcтановки упал cамый выcокий флагшток в регионе, который планировали разместить в городе к празднованию Дня Независимости, сообщает в соцсети Facebook пользователь Сергей Ильин.

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Мужчина пишет, что во время установки флагштока "что-то пошло не так" и он упал.

[ + – ] Флагшток в Херсоне [ + – ] Упавший флагшток в Херсоне [ + – ] Флагшток упал на автомобиль

По словам очевидцев, люди при этом не пострадали, однако флагшток рухнул на автомобиль Lexus, который был припаркован неподалеку от места происшествия.

Telegram-канал "Klymenko Time" пишет, что под постом Сергея Ильина появился комментарий главы Херсонской ОГА Сергея Козыря, в котором чиновник спрашивает у автора сообщения, что тот сделал для Херсонской области.

"День удался! Есть о чем поболтать! Что вы сделали для своей Херсонщины? Или у вас все всегда гладко и ничего не ломается? Откуда вы беретесь такие идеальные и правильные", – заявил он.

На момент написания новости этого комментария чиновника уже не было, однако сохранился его скриншот.

[ + – ] Пост Сергея Козыря

Напомним, в Харькове 19 августа провели репетицию поднятия флага на самый большой флагшток Украины, установленный на пересечении Соборного спуска и улицы Клочковской.

А в Полтаве к 30-летию независимости Украины установят самый большой флаг Украины в области, на что потратят 2,7 млн гривен.

Также сообщалось, что в Мариинском парке (Киев) праздничную сцену установили на могилах участников революции 1917-1921 годов.