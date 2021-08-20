У Херсоні на автомобіль звалився флагшток, встановлений до Дня незалежності (фото, відео)

При падінні конструкція серйозно пошкодила припаркований поруч автомобіль.

У Хеpcоні під час встановлення впав найвищий флагшток в регіоні, який планували розмістити в місті до святкування Дня Незалежності, повідомляє в соцмережі Facebook користувач Сергій Ільїн.

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Чоловік пише, що під час установки флагштока "щось пішло не так", і він впав.

[ + – ] Флагшток в Херсоні [ + – ] Що впав флагшток в Херсоні [ + – ] Флагшток впав на автомобіль

За словами очевидців, люди при цьому не постраждали, проте флагшток звалився на автомобіль Lexus, який був припаркований неподалік від місця події.

Telegram-канал "Klymenko Time" пише, що під постом Сергія Ільїна з'явився коментар глави Херсонської ОДА Сергія Козиря, в якому чиновник запитує у автора повідомлення, що той зробив для Херсонської області.

"День вдався! Є про що поговорити! Що ви зробили для своєї Херсонщини? Або у вас все завжди гладко і нічого не ламається? Звідки ви беретеся такі ідеальні і правильні", — заявив він.

На момент написання новини цього коментаря чиновника вже не було, проте зберігся його скріншот.

[ + – ] Пост Сергія Козиря

Нагадаємо, в Харкові 19 серпня провели репетицію підняття прапора на найбільшому флагштоці України, встановленому на перетині Соборного спуску і вулиці Клочківської.

А в Полтаві до 30-річчя незалежності України встановлять найбільший прапор України в області, на що витратять 2,7 млн гривень.

Також повідомлялося, що в Маріїнському парку (Київ) святкову сцену встановили на могилах учасників революції 1917-1921 років.