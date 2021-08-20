У Харкові підняли український прапор на найвищому флагштоку Європи (відео)

Прапор шириною 22,5 метра і довжиною 15 метрів встановили на кілька хвилин — це було репетицією перед його урочистим підняттям у День незалежності. Висота флагштока — 101 метр.

У Харкові ввечері в четвер, 19 серпня, провели репетицію підняття прапора на найбільший флагшток України, який встановлений на перетині Соборної спуску і вулиці Клочківської. Про це повідомляють місцеві пабліки.

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Як зазначили автори відео, прапор підняли всього на кілька хвилин, об'єкт досить красиво висвітлювався прожекторами. Потім знову спустили, ймовірно, його підняття було репетицією перед Днем незалежності.

Слід зазначити, що вищезгаданий флагшток є найвищим не тільки в Україні, але і Європі. Його висота становить 101 метр. Найвищим флагштоком вважався той, що знаходиться в Києві. Його висота становить 90 метрів.

В Європі ж на сьогодні найвищим є флагшток у місті Гаміна у Фінляндії. Його висота — 100 метрів.

Вартість харківського флагштока склала 24,5 мільйона гривень. Всього ж на їх установку до свят по Україні витратили понад 170 мільйонів гривень.

[ + – ] Ширина флагштока і людина Фото: Известия

Раніше повідомлялося про репетиції перед Днем незалежності в Києві за участю сотень одиниць техніки і навіть авіації. На Проспекті Перемоги перекрили ділянку дороги і пошикували там колони військової техніки. Через це на низці вулиць утворилися затори.

Як повідомлялося раніше, в Маріїнському парку Києва почали монтаж сцени для святкування Дня Незалежності України, конструкції встановлюють прямо на могилах учасників Жовтневого та Січневого повстання.