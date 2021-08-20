В Харькове подняли украинский флаг на самом высоком флагштоке Европы (видео)

Флаг шириной 22,5 метра и длиной 15 метров установили на несколько минут — это было репетицией перед его торжественным поднятием в День независимости. Высота флагштока — 101 метр.

В Харькове вечером в четверг, 19 августа, провели репетицию поднятия флага на самый большой флагшток Украины, который установлен на пересечении Соборного спуска и улицы Клочковской. Об этом сообщают местные паблики.

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Как отметили авторы видео, флаг подняли всего на несколько минут, объект достаточно красиво освещался прожекторами. Затем снова спустили, вероятно, его поднятие было репетицией перед Днем независимости.

Следует отметить, что вышеупомянутый флагшток является самым высоким не только в Украине, но и Европе. Его высота составляет 101 метр. В Киеве до этого самым высоким флагштоком считался тот, что находится в Киеве. Его высота составляет 90 метров.

В Европе же на сегодняшний день самым высоким является флагшток в городе Хамина в Финляндии. Его высота — 100 метров.

Стоимость харьковского флагштока составила 24,5 миллиона гривен. Всего же на их установку к праздникам по Украине потратили более 170 миллионов гривен.

[ + – ] Ширина флагштока и человек Фото: Известия

Ранее сообщалось о репетициях перед Днем независимости в Киеве с участием сотен единиц техники и даже авиации. На Проспекте Победы перекрыли участок дороги и выстроили там колонны военной техники. Из-за этого на ряде улиц образовались пробки.

Как сообщалось ранее, в Мариинском парке Киева начали монтаж сцены для празднования Дня Независимости Украины, конструкции устанавливают прямо на могилах участников Октябрьского и Январского восстания.