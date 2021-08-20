"Рудимент гигантомании": что не так с массовой установкой флагштоков в Украине

Упавший в Херсоне флагшток не единственный, спровоцировавший негодование среди украинцев. Не меньше возмущений вызвали похожие объекты в Харькове, Николаеве и других городах.

Сегодня в Херсоне упал самый высокий в регионе флагшток, который планировалось установить ко Дню государственного флага Украины 23 августа. В связи с этим обрели актуальность вопросы о том, нужно ли вообще тратить миллионы гривен из государственного и местных бюджетов на подобные объекты, которые в этом году появятся в 17 областях. Фокус разбирался, сколько стоило нашей стране такое "удовольствие" и как на установку гигантских флагштоков реагируют жители этих регионов.

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В январе этого года на селекторном совещании в Офисе президента под председательством замруководителя представительства главы государства Кирилла Тимошенко каждой областной государственной администрации было поручено обеспечить установку самого большого в регионе флага Украины ко Дню государственного флага по случаю 30-летия независимости Украины. В результате, как пишет портал StateWatch. Эта инициатива обошлась государственному и местным бюджетам в 170,7 миллионов гривен.

Флагшток в Херсоне упал на машину чиновника ОГА

[ + – ] В Херсоне упал флагшток

Утром в пятницу, 20 августа, на Площади Свободы в Херсоне во время установки на автомобиль Lexus упал флагшток высотой 73 метра. По словам заместителя председателя Херсонской облгосадминистрации Эдуарда Науменко, причиной инцидента стал обрыв стропы.

По данным местного издания "Мост", бюджетные средства на установку этого флагштока не выделялись — финансирование проекта в размере около 8 миллионов гривен осуществлялось за счет неизвестных спонсоров.

Также журналисты этого новостного ресурса сообщили, что Lexus, раздавленный флагштоком при падении, принадлежит чиновнику Виталию Караваеву, который отвечает в команде председателя ОГА Сергея Козыря за капитальное строительство в регионе. При этом сообщается, что Караваев спасся чудом — он успел выскочить из машины за секунды до того, как на нее упала тяжелая конструкция.

Примечательно, что в декларации Караваева не указан уничтоженный сегодня Lexus — там есть лишь Ford Mondeo 2003 года выпуска. Фокус обнаружил, что пострадавший Lexus имеет номерной знак АЕ 1492 ОО, то есть регистрацию Днепропетровской области. При этом у Караваева в Facebook родным городом указан Павлоград (Днепропетровская обл.).

[ + – ] Данные из приложения Автономера

Инцидент с падением флагштока в Херсоне вызвал бурю негодования со стороны местных жителей.

"Шоумены любят шоу. вот по всей стране на 150 лямов шоу и наделали. это ж очень важно было. и пофиг что медики бастуют из за невыплат зарплат. главное палки повтыкивать", — возмущен один из пользователей Facebook.

"Это — рудимент гигантомании от СССР", — отметил другой комментатор.

"А потому, что надо было мостопереход достроить как обещали!" — заявила местная жительница.

"Это в честь повышения цен на проезд сразу после празднования незалежности", — пошутила пользовательница сети.

Флагшток в Харькове стал самым высоким в Европе

[ + – ] Пробное поднятие флага на флагштоке в Харькове

Больше всего средств — 24,5 млн гривен — потратили власти Харькова. На эту сумму, в частности, было предусмотрено установить самый высокий в стране и во всей Европе флагшток высотой в 101 метр. До недавнего времени рекордсменом считался флагшток, установленный в городе Хамина в Финляндии. Его высота — 100 метров.

К празднику на харьковском флагштоке поднимут государственный флаг размером 22,5 на 15 метров.

Жители города в социальных сетях негативно отнеслись к такому дорогостоящему украшению для города. В частности, они жаловались, что выделенные на флагшток средства можно было потратить на решение актуальных проблем, касающихся инфраструктуры, медицины и других сфер.

"Наши налоги тусуете? Лучше бы свет на ночных улицах Харькова не отключали — живем как гномы… а вообще-ЗАДОЛБАЛИ НЕУЧИ!" — негодует харьковчанка.

"Дурью страдают, нет бы социалкой заняться!!!" — также недовольна другая пользовательница Facebook.

"Очередная порча видов города, не говоря уже про растрату денег. Он визуально будет загораживать красивейший Благовещенский собор (80м) и даже колокольню Успенского (89м + горка)", — пишет другой комментатор.

"Это на фоне происходящего в экономике, медицине, уровне жизни и т.д. просто выглядит издевательством", — возмутилась жительница города.

Флагшток в Николаеве профинансировали без решения горсовета

[ + – ] Тестовое поднятие флага на флагштоке в Николаеве

Подобный объект установили и в Николаеве. Его стоимость составила 13,5 миллионов гривен, а высота — 72 метра. По данным местного новостного портала "Новости-N", 14 июля исполнительный комитет Николаевского городского совета согласовал выделение 5 миллионов гривен на флагшток. 23 июля председатель Николаевской ОГА Николай Ким сообщил, что Кабинет министров Украины принял решение выделить городу еще 5 млн грн из государственного бюджета на реализацию этого проекта.

Однако уже в минувшую среду, 18 августа, депутат Николаевского горсовета от ОПЗЖ Николай Ильюк в своем Facebook сообщил, что комиссия по вопросам бюджета проголосовала за выделение еще 5 миллионов гривен на гигантский флагшток.

"И тут два варианта, что произошло: Это попытка городской власти протянуть еще плюс 5 миллионов гривен на флагшток. Рассчитывали на невнимательность и некомпетентность депутатов (или), возможно, по версии провластной команды, это техническая ошибка. Тогда вопрос к компетенции чиновников, которые готовили документы. И большой вопрос к депутатам бюджетной комиссии, которые за него голосовали", — написал политик.

По данным "Новости-N", изначально планировалось, следующая структура финансирования установки флагштока — 5 миллионов гривен из областного бюджета, 5 миллионов из местного бюджета и еще 5 миллионов из государственного бюджета,

Как пишет журналистка Александра Ющишена, 5 миллионов гривен на реализацию проекта местный департамент ЖКХ перечислил в виде субвенции еще 23 июля, однако депутаты это решение не утверждали.

[ + – ] Детали субвенции на установку флагштока, которую не одобряли местные депутаты

Жители Николаева также не были в особом восторге от такой траты средств.

"Зачем можно и за тысячу гривен пошить красивый Украинский флаг отдайте остальные деньги пенсионерам и малоимущим в детские дома", — написала пользовательница Facebook.

"Лучше бы отремонтировали спортзал С Ш 22, а они двор возле спортзала завалили песком на высоту второго этажа", — возмутился местный житель.

"Вот так улетают бьютжетные деньги то в небо то в плитку а школы закрывают бо нету финансирования.по хозяйски" — негодует один из комментаторов.

Установка флагштоков в Украине: главные выводы

[ + – ] Флагшток в Киеве

С начала года местные власти заключили 17 договоров о работах, связанных с монтажом флагштоков ко Дню государственного флага. Например, в Броварах Киевской области на установку объекта и прилегающей инфраструктуры (скамейки, урны, освещение и т.д.) понадобилось 20,77 млн гривен, в Житомире такие работы стоили 13,74 млн гривен, в Краматорске Донецкой области на установку флагштока вместе с реконструкцией фонтана выделили 11,17 млн.

Общая сумма на реализацию этого праздничного проекта составляет 170,7 миллионов гривен. Этих денег хватило бы на вакцинацию 169,3 тысячи человек от коронавируса — данные особенно актуальные, учитывая, что Украина находится на пороге не только Дня флага и 30-летия независимости, но и новой волны пандемии коронавируса.

[ + – ] Инфографика от StateWatch

Десятки жителей городов, где установлены новые гигантские флагштоки, во многом единодушны в этом вопросе — эти десятки миллионов гривен они хотели бы видеть в качестве финансирования "социалки", медицины, образования, инфраструктуры и других сфер, которые непосредственно влияют на их жизнь.

Однако планы центральных властей были другими, а местные чиновники их реализовывали, несмотря на наличие более насущных проблем.

Отметим, что Фокус в течение трех часов безуспешно пытался найти в социальных сетях положительные комментарии горожан о флагштоках.

Напомним, на празднование 30-й годовщины обретения Украиной независимости выделено 5,4 миллиарда гривен. Непосредственно же на торжественные мероприятия потратят около 100 миллионов гривен.

Также мы писали, что торжественный военный парад 24 августа в Киеве пройдет в новом формате.