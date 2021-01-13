Главам ОГА поручили обустроить по самому большому флагу Украины в каждой области (документ)

“Парад флагов" должен состояться 23 августа, в День государственного флага Украины.

Руководителям областных государственных администраций по всей территории Украины поручили обустроить по самому большому флагу в каждой области. Соответствующий документ, датированный 11 января, опубликовал на своем канале в Telegram журналист Евгений Куксин.

В частности, до 15 января главы ОГА должны отчитаться Директорату по вопросам региональной политики о первых предпринятых ими шагах касательно обустройства флагов. "Парад флагов" в каждом регионе должен состояться 23 августа 2021 года, в День государственного флага Украины.

Также, согласно документу, до 15 января главы ОГА должны отчитаться в Офис президента касательно "знакового объекта", который выберут для строительства, реконструкции или ремонта в рамках подготовки к празднованию 30-й годовщины Дня независимости Украины.

[ + – ] В каждой области сделают самый большой флаг Украины Фото: t.me/baldtrue

Отметим, 22 августа 2020, накануне празднования Дня государственного флага в Киеве подняли самый большой флаг Украины размером 16 на 24 метра. Церемония состоялась возле монумента "Родина-мать". В ходе церемонии были показаны кадры событий Майдана 2013-2014 годов.