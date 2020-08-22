Накануне Дня государственного флага возле монумента "Родина-мать" в Киеве подняли самый большой флаг Украины. Об этом сообщается на сайте КГГА.

На церемонии присутствовал мэр Киева Виталий Кличко, ветераны войны на Донбассе, дипломаты, представители спорта, культуры и бизнеса.

В ходе церемонии были показаны кадры событий Майдана 2013-2014 годов. Певица Джамала исполнила гимн Украины.

Виталий Кличко заявил, что флаг будет виден практически с любой точки столицы. Высота флагштока составляет почти 90 метров, а полотнище флага имеет размер 16 на 24 метра.

Мэр Киева добавил, что проект по установлению флагштока и флага реализовали за счет меценатов.

Напомним, на здании Киевской городской государственной администрации в знак поддержки протестующих в Беларуси вывесили огромный бело-красно-белый флаг.