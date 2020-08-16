На здании мэрии Киева развернули огромный бело-красно-белый флаг

Большой флаг установили при входе в КГГА в поддержку белорусских протестующих.

На здании Киевской городской государственной администрации вывесили огромный бело-красно-белый флаг.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Жыве Беларусь", – подписал фотографию мэр столицы.

Этот флаг в 1918 году использовался в Белорусской Народной Республике, в 1991-1995 гг.– был государственным флагом Республики Беларусь. В 1995 году, когда к власти пришел Лукашенко, в стране провели референдум и утвердили новый флаг и герб.

Напомним, украинская компания Dronarium в знак поддержки протестующих в Беларуси подняла с помощью дрона над Киевом исторический национальный символ белорусов – бело-красно-белый флаг.