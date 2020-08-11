Украинская компания Dronarium в знак поддержки протестующих в Беларуси подняла с помощью дрона над Киевом исторический национальный символ белорусов – бело-красно-белый флаг.

Видео компания обнародовала в Facebook.

"События в Беларуси, сопровождавшие избирательный процесс, невозможно обойти стороной. Тысячи граждан были лишены права свободно избирать из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы", – говорится в сообщении.

"Сегодня мы снова в небе – теперь с флагом Беларуси, чтобы выразить свою позицию и показать людям там свою поддержку", – отметили в Dronarium.

Dronarium – одна из лидирующих компаний в Украине, оказывающих услуги по аэрофото- и видеосъемке с квадрокоптеров.

Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси состоялись президентские выборы. Явка составила 84,23%. Согласно данным ЦИК, у Александра Лукашенко 80,23% голосов, у его основной соперницы Светланы Тихановской — 9,9%. В штабе Тихановской заявили, что результаты выборов не признают.

После этого в стране начались массовые протесты.

По данным СМИ, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко созывает совет национальной безопасности и обороны, чтобы ввести военное положение и комендантский час. А Светлане Тихановской пришлось выехать из Беларуси, поскольку ее отъезд позволил освободить начальника избирательного штаба Марию Мороз, задержанную накануне выборов.

Фокус ведет хронику протестов в Беларуси, с последними обновлениями ситуации можно ознакомиться здесь.