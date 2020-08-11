С флагом в руках. Noize MC выразил поддержку белорусам

Фото рэпер сопроводил словами из песни белорусской рок-группы N.R.M "Три черепахи".

Музыкант Noize MC поддержал жителей Беларуси, которые вышли с масштабными протестами на улицы страны, выражая несогласие с результатами президентских выборов.

Соответствующее фото рэпер опубликовал на своей странице в Instagram.

На снимке исполнитель стоит с растянутым в руках белорусским флагом.

"Калi раптам адчуеш камунальныя пахi і жыцьцё цябе возьме ў пятлю, зразумееш тады, што тры чарапахi па ранейшаму цягнуць Зямлю. Калi выйдзеш у горад, цi залезеш у горы, і з людзьмi ўсталюеш кантакт, зразумееш тады, што i сёньня i ўчора наша месца на трох кiтах", - говорится в подписи к снимку.

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Аудио песни "Три черепахи"

В комментариях пользователи поблагодарили исполнителя за поддержку белорусов. Пост за три часа набрал почти 41 тысячу лайков.

Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси состоялись президентские выборы. Явка составила 84,23%. Согласно данным ЦИК, у Александра Лукашенко 80,23% голосов, у его основной соперницы Светланы Тихановской — 9,9%. В штабе Тихановской заявили, что результаты выборов не признают.

Александр Лукашенко, после того, как были обнародованы предварительные итоги выборов, сделал короткое заявление, уместившееся в одну фразу: “Политика должна быть одна – это люди”.