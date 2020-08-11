Лукашенко введет в Беларуси военное положение и комендантский час, – Telegram
По информации Telegram-каналов, Верховный совет страны решение о военном положении поддержит.
Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко созывает совет национальной безопасности и обороны, чтобы ввести военное положение и комендантский час.
Об этом сообщает Telegram-канал "Крокодил".
Как уточняет Telegram-канал "Кремлевский мамковед", на совете будет решаться вопрос о военном положении и комендантском часе в стране с 22:00 на 2 недели, то есть ориентировочно до 25 августа.
Также отмечается, что Верховный совет Беларуси это решение поддержит.
"Кремлевский мамковед" утверждает, что Кремль снимет гарантии безопасности для Лукашенко и семьи, если он не введет военное положение.
Ранее сообщалось, что власти Беларуси могут пойти на введение режима чрезвычайного положения из-за масштабных митингов.
"Масштабы протестов 9-10 августа были таковы, что не исключено, что 11 августа в стране может быть введено чрезвычайное положение", – сказано в сообщении.
Telegram-канал Nexta сообщал, что на этой неделе президент страны Александр Лукашенко может сбежать из Беларуси.
Напомним, Фокус ведет хронику протестов в Беларуси, с последними обновлениями ситуации можно ознакомиться здесь.