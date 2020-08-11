В ночь на 11 августа в Минске, а также в ряде городов Беларуси, поутихли акции протеста, начатые накануне вечером. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Отмечается, что силовикам удалось вытеснить протестующих к окраинам Минска. Вскоре после этого митингующие начали расходиться по домам, а спецподразделения МВД сняли оцепление в центре столицы.

Пострадавших в ходе протестов в Минске доставляют в больницы, но врачи отказываются называть количество поступивших и озвучивать их диагноз.

В Сети также появляются все больше фото и видео, на которых силовики переходят на сторону демонстрантов.

Фото: twitter.com/alxramone

Тем временем, власти Беларуси могут пойти на введение режима чрезвычайного положения из-за масштабных митингов. Об этом сообщает издание "Наша Ніва" в Telegram.

"Масштабы протестов 9-10 августа были таковы, что не исключено, что 11 августа в стране может быть введено чрезвычайное положение", – сказано в сообщении.

Другой Telegram-канал – Nexta – сообщает, что на этой неделе президент страны Александр Лукашенко может сбежать из Беларуси.

"Настолько злым белорусский народ еще не был", – говорится в сообщении.

Напомним, Фокус ведет хронику протестов в Беларуси, с последними обновлениями ситуации можно ознакомиться здесь.