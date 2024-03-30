Возле Ниагары объявлено чрезвычайное положение: ждут наплыва туристов из-за солнечного затмения (фото)

По информации ученых, затмение 8 апреля 2024 года будет в определенном смысле интереснее, чем затмение 2017 года.

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Район Ниагарского водопада объявлен одним из лучших мест наблюдения во время полного солнечного затмения 8 апреля, поэтому канадские власти объявили в этом регионе чрезвычайное положение, чтобы подготовиться к наплыву туристов. Об этом сообщает The Guardian.

Как отмечает издание, стало известно, что планируется приезд до миллиона посетителей в первых числах апреля. Джим Диодати, мэр Ниагара-Фолс, города в южной части провинции Онтарио, уже заявил, что в один день ожидается такое количество посетителей, которых еще не видывал их региональный муниципалитет.

"Объявленные в четверг, 28 марта, меры приводят в действие некоторые дополнительные инструменты подготовки к этому дню, который может предполагать серьезные автомобильные пробки, а также более высокие требования к службам экстренной помощи и перегрузки сети мобильной связи", — заявили местные власти.

Что известно о солнечном затмении 8 апреля

Полное солнечное затмение 8 апреля станет первым затмением в провинции Онтарио с 1979 года, а National Geographic объявил Ниагарский водопад одним из лучших мест, где его можно увидеть.

Город Онтарио, который носит то же название, что и муниципалитет на севере штата Нью-Йорк, расположенный по другую сторону границы Канады с США, также находится на пути тотальности, то есть движения затмения, где луна полностью закроет солнечные лучи на несколько минут.

Фото: Скриншот

Затмение достигнет тихоокеанского побережья Мексики утром 8 апреля, пройдет по диагонали через США от Техаса до штата Мэн и выйдет в восточной Канаде ближе к вечеру. На большей части остального континента произойдет частичное затмение.

Как объясняют ученые, затмение 8 апреля 2024 года будет в определенном смысле интереснее, чем затмение 2017 года.

"Его общая продолжительность составляет более четырех минут. Из-за такой продолжительности оно станет намного темнее, чем в 2017 году. Солнце сейчас очень активно и, вероятно, создаст корону большего размера, чем мы видели в 2017 году, когда мы находились в период низкой солнечной активности", — говорит Боб Баер, специалист Школы физики и прикладной физики Университета Южного Иллинойса и сопредседатель проекта Southern Illinois Eclipse 2017-2024.

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