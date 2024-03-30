Біля Ніагари оголошено надзвичайний стан: чекають напливу туристів через сонячне затемнення (фото)

За інформацією вчених, затемнення 8 квітня 2024 року буде в певному сенсі цікавішим, ніж затемнення 2017 року.

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Район Ніагарського водоспаду оголошено одним із найкращих місць спостереження під час повного сонячного затемнення 8 квітня, тому канадська влада оголосила в цьому регіоні надзвичайний стан, щоб підготуватися до напливу туристів. Про це повідомляє The Guardian.

Як зазначає видання, стало відомо, що планується приїзд до мільйона відвідувачів у перших числах квітня. Джим Діодаті, мер Ніагара-Фолс, міста в південній частині провінції Онтаріо, вже заявив, що в один день очікується така кількість відвідувачів, яких ще не бачив їхній регіональний муніципалітет.

"Оголошені в четвер, 28 березня, заходи приводять у дію деякі додаткові інструменти підготовки до цього дня, який може припускати серйозні автомобільні затори, а також вищі вимоги до служб екстреної допомоги та перевантаження мережі мобільного зв'язку", — заявила місцева влада.

Що відомо про сонячне затемнення 8 квітня

Повне сонячне затемнення 8 квітня стане першим затемненням у провінції Онтаріо з 1979 року, а National Geographic оголосив Ніагарський водоспад одним із найкращих місць, де його можна побачити.

Місто Онтаріо, яке має таку саму назву, що й муніципалітет на півночі штату Нью-Йорк, розташований по інший бік кордону Канади зі США, також перебуває на шляху тотальності, тобто руху затемнення, де місяць повністю закриє сонячні промені на кілька хвилин.

Фото: Скриншот

Затемнення досягне тихоокеанського узбережжя Мексики вранці 8 квітня, пройде по діагоналі через США від Техасу до штату Мен і вийде у східній Канаді ближче до вечора. На більшій частині решти континенту відбудеться часткове затемнення.

Як пояснюють учені, затемнення 8 квітня 2024 року буде в певному сенсі цікавішим, ніж затемнення 2017 року.

"Його загальна тривалість становить понад чотири хвилини. Через таку тривалість воно стане набагато темнішим, ніж у 2017 році. Сонце зараз дуже активне і, ймовірно, створить корону більшого розміру, ніж ми бачили 2017 року, коли ми перебували в період низької сонячної активності", — каже Боб Баєр, фахівець Школи фізики та прикладної фізики Університету Південного Іллінойсу і співголова проєкту Southern Illinois Eclipse 2017-2024.

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