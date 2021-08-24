STALKER, Grammarly, PetCube. Найяскравіші винаходи українців за 30 років незалежності
Найбільш приголомшливі розробки наших співвітчизників у сферах hardware, software та штучного інтелекту.
За роки незалежності Україна зробила солідний ривок у розвитку високих технологій. І хоча далеко не всі айтішники залишаються працювати в рідній країні, все ж вони змогли подарувати не тільки Україні, але і всьому світу чудові гаджети, сервіси та додатки, без яких нам сьогодні не обійтися.
Шутер STALKER
Мабуть, ця комп'ютерна гра зробила Україну знаменитою на весь світ. Вона була розроблена українською компанією GSC Game World у жанрі "шутер" — стрілялка. Подібних ігор мільйон, але цю відрізняли видовищна локація і нетривіальний сюжет, які розробники взяли за основу.
Дія відбувається в Зоні відчуження Чорнобильської АЕС, де за сценарієм гри аварія на четвертому енергоблоці призвела до виникнення різного роду аномалій. На території АЕС з'явилося безліч мутантів, з якими повинен впоратися головний герой. Також його завданням є пошук артефактів. У цьому плані гра була натхненна твором братів Стругацьких "Пікнік на узбіччі" і фільмом "Сталкер" режисера Андрія Тарковського, знятим на його основі.Важливо
Усього було створено три частини гри: "Тінь Чорнобиля", "Чисте небо" і "Заклик Прип'яті". У 2012 році стало відомо, що розробка подальших частин Stalker заморожена, оскільки компанія впритул зайнялася ремейком іншої їхньої знаменитої гри в жанрі стратегії — "Козаки". І все ж фанати продовжували вірити, що розробники порадують їх, випустивши Stalker 2. Як то кажуть, мрії збуваються — вихід чергової частини запланований на квітень 2022 року.
Зазначимо, що з моменту виходу у 2004 році і станом на серпень 2010-го GSC Game World вдалося реалізувати 4 млн копій.
Гаджет для домашніх тварин Petcube
Стартап Petcube був заснований у 2012 році в Києві Олексієм Нескіном, Ярославом Ажнюком та Андрієм Кленом. Автором ідеї був Нескін. А натхненником — його пес Роккі, якому було настільки нудно, що він погриз усі меблі в будинку і постійним гавкотом лякав і домочадців, і сусідів. Тоді Олексій вирішив створити розумну іграшку, щоб розважити пса, але і таку, яка допомогла б стежити за ним і комунікувати, якщо в будинку нікого з господарів немає. Так і з'явився прототип Petcube Camera, оснащений лазерною указкою, камерою, датчиками руху, динаміком і мікрофоном.
Пристрій підключається по Wi-Fi і синхронізується зі смартфоном через спеціальний додаток. Це дає можливість власникам кішок і собак не тільки спостерігати за вихованцями віддалено, але і говорити з ними, а також грати, маніпулюючи лазерною вказівкою.Важливо
Свою першу кампанію стартап запустив на Kickstarter у 2013 році, зібравши рекордні $250 тис. Через п'ять років айтішники залучили понад $14 млн інвестицій від Y Combinator, Almaz Capital і Aventures. Це дало можливість розширитися і придбати канадський стартап PetBot, а також стати світовим лідером на ринку гаджетів для домашніх тварин.
Система безпеки Ajax Systems
Компанія була заснована у 2011 році Олександром Конотопським. Її штаб-квартира розташовується в Києві.
Сьогодні вона вже виросла до масштабів міжнародної і пропонує користувачам 36 різних пристроїв для захисту приватної власності від пограбувань, пожеж і затоплень, а також для управління електроживленням. Продукція бренду доступна в 101 країні світу, включно з Україною. А кількість користувачів становить понад 1 млн осіб.
Надійність системи забезпечується спеціальними двосторонніми радіопротоколами, розробленими програмістами Ajax. За допомогою протоколу Jewelle пристрої зв'язуються одне з одним (радіус дії 2000 м) і передають сигнал тривоги протягом 0,15 сек. після вторгнення непрошених гостей. Радіопротокол Wings відповідальний за сповіщення власника. У разі тривоги він пересилає фото на його телефон через 9 сек. після вторгнення, що дає можливість оперативно відреагувати.
У 2015 році компанія залучила інвестицій на суму $1 млн від венчурного фонду SMRK, а у 2019-му — уже $10 млн від Horizon Capital. Крім того, надійність охоронних систем українського виробництва була оцінена на міжнародному рівні. Так, Ajax Hub став переможцем у конкурсі кращих засобів безпеки Intersec, а датчик MotionCam визнали найкращим охоронним продуктом року, вручивши премію PSI Premier Awards 2020.
Мовний ШІ-сервіс Grammarly
У 2009 році Олексій Шевченко, Максим Литвин і Дмитро Лідер створили сервіс Grammarly на основі технологій штучного інтелекту, який був здатний виправляти помилки в англомовному тексті по ходу його набору користувачем.
На сьогодні він здатний не тільки виправити помилки і правильно розставити розділові знаки, а й давати поради щодо стилістики, структурування і словникового запасу тексту. У цілому, сервіс пропонує понад 400 видів перевірок, орієнтуючись на різні критерії.
Grammarly можна використовувати як веб-редактор, десктопний додаток, розширення для браузерів Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, додаток для iPad, додаток для мобільних клавіатур, що підключаються до iOS- і Android-пристроїв, надбудову для Microsoft Office.Важливо
Що стосується інвестицій, то за весь час існування компанія отримала від інвесторів $200 млн, а у 2019 році вона була оцінена в понад $1 млрд. Як повідомляє українське видання Forbes, завдяки ШІ-продукту його творці змогли заробити по $260 млн кожен.
Сервіс People.ai
Ще один проект, в основі якого закладені алгоритми штучного інтелекту і машинного навчання, — People.ai. Його заснував Олег Рогинський після того, як перебрався з України в США. Айтішник ризикнув, продавши раніше розроблений сервіс аналізу мови Semantria (аналог Grammarly) за $10 млн і вклавши вилучену суму в новий стартап.
Цього разу Рогинський вирішив навчати ШІ аналізувати не слова і речення, а ефективність продажів товарів і послуг. За задумом розробника, People.ai повинен аналізувати продуктивність співробітників відділів продажів, а саме те, як вони ведуть переговори з потенційними клієнтами, які бонуси і знижки пропонують від імені своєї компанії, наскільки ефективно ведуть листування тощо. Після аналізу даних сервіс видає ряд рекомендацій, дотримуючись яких можна досягти кращих результатів.
Видання Forbes стверджує, що в період пандемії кількість клієнтів сервісу зросла на 245%. Також відомо, що серед його клієнтів є компанія Zoom, якій теж вдалося досягти популярності завдяки карантину внаслідок COVID-19. Цікаво ще й те, що при оцінковій вартості $1,1 млрд у штаті в People.ai всього 150 співробітників.
До речі, буквально днями проект отримав $100 млн інвестицій і статус "єдинорога".