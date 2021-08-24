STALKER, Grammarly, PetCube. Найяскравіші винаходи українців за 30 років незалежності

Найбільш приголомшливі розробки наших співвітчизників у сферах hardware, software та штучного інтелекту.

За роки незалежності Україна зробила солідний ривок у розвитку високих технологій. І хоча далеко не всі айтішники залишаються працювати в рідній країні, все ж вони змогли подарувати не тільки Україні, але і всьому світу чудові гаджети, сервіси та додатки, без яких нам сьогодні не обійтися.

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Шутер STALKER

[ + – ] Шутер Stalker: ця комп'ютерна гра зробила Україну знаменитою на весь світ

Мабуть, ця комп'ютерна гра зробила Україну знаменитою на весь світ. Вона була розроблена українською компанією GSC Game World у жанрі "шутер" — стрілялка. Подібних ігор мільйон, але цю відрізняли видовищна локація і нетривіальний сюжет, які розробники взяли за основу.

Дія відбувається в Зоні відчуження Чорнобильської АЕС, де за сценарієм гри аварія на четвертому енергоблоці призвела до виникнення різного роду аномалій. На території АЕС з'явилося безліч мутантів, з якими повинен впоратися головний герой. Також його завданням є пошук артефактів. У цьому плані гра була натхненна твором братів Стругацьких "Пікнік на узбіччі" і фільмом "Сталкер" режисера Андрія Тарковського, знятим на його основі.

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Усього було створено три частини гри: "Тінь Чорнобиля", "Чисте небо" і "Заклик Прип'яті". У 2012 році стало відомо, що розробка подальших частин Stalker заморожена, оскільки компанія впритул зайнялася ремейком іншої їхньої знаменитої гри в жанрі стратегії — "Козаки". І все ж фанати продовжували вірити, що розробники порадують їх, випустивши Stalker 2. Як то кажуть, мрії збуваються — вихід чергової частини запланований на квітень 2022 року.

Зазначимо, що з моменту виходу у 2004 році і станом на серпень 2010-го GSC Game World вдалося реалізувати 4 млн копій.

Гаджет для домашніх тварин Petcube

Стартап Petcube був заснований у 2012 році в Києві Олексієм Нескіном, Ярославом Ажнюком та Андрієм Кленом. Автором ідеї був Нескін. А натхненником — його пес Роккі, якому було настільки нудно, що він погриз усі меблі в будинку і постійним гавкотом лякав і домочадців, і сусідів. Тоді Олексій вирішив створити розумну іграшку, щоб розважити пса, але і таку, яка допомогла б стежити за ним і комунікувати, якщо в будинку нікого з господарів немає. Так і з'явився прототип Petcube Camera, оснащений лазерною указкою, камерою, датчиками руху, динаміком і мікрофоном.

[ + – ] Petcube дозволяє не тільки спостерігати за вихованцями віддалено, але і говорити з ними, а також грати, маніпулюючи лазерною вказівкою

Пристрій підключається по Wi-Fi і синхронізується зі смартфоном через спеціальний додаток. Це дає можливість власникам кішок і собак не тільки спостерігати за вихованцями віддалено, але і говорити з ними, а також грати, маніпулюючи лазерною вказівкою.

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Свою першу кампанію стартап запустив на Kickstarter у 2013 році, зібравши рекордні $250 тис. Через п'ять років айтішники залучили понад $14 млн інвестицій від Y Combinator, Almaz Capital і Aventures. Це дало можливість розширитися і придбати канадський стартап PetBot, а також стати світовим лідером на ринку гаджетів для домашніх тварин.

Система безпеки Ajax Systems

Компанія була заснована у 2011 році Олександром Конотопським. Її штаб-квартира розташовується в Києві.

Сьогодні вона вже виросла до масштабів міжнародної і пропонує користувачам 36 різних пристроїв для захисту приватної власності від пограбувань, пожеж і затоплень, а також для управління електроживленням. Продукція бренду доступна в 101 країні світу, включно з Україною. А кількість користувачів становить понад 1 млн осіб.

[ + – ] Ajax Hub став переможцем у конкурсі кращих засобів безпеки Intersec

Надійність системи забезпечується спеціальними двосторонніми радіопротоколами, розробленими програмістами Ajax. За допомогою протоколу Jewelle пристрої зв'язуються одне з одним (радіус дії 2000 м) і передають сигнал тривоги протягом 0,15 сек. після вторгнення непрошених гостей. Радіопротокол Wings відповідальний за сповіщення власника. У разі тривоги він пересилає фото на його телефон через 9 сек. після вторгнення, що дає можливість оперативно відреагувати.

У 2015 році компанія залучила інвестицій на суму $1 млн від венчурного фонду SMRK, а у 2019-му — уже $10 млн від Horizon Capital. Крім того, надійність охоронних систем українського виробництва була оцінена на міжнародному рівні. Так, Ajax Hub став переможцем у конкурсі кращих засобів безпеки Intersec, а датчик MotionCam визнали найкращим охоронним продуктом року, вручивши премію PSI Premier Awards 2020.

Мовний ШІ-сервіс Grammarly

У 2009 році Олексій Шевченко, Максим Литвин і Дмитро Лідер створили сервіс Grammarly на основі технологій штучного інтелекту, який був здатний виправляти помилки в англомовному тексті по ходу його набору користувачем.

[ + – ] Grammarly може давати поради щодо стилістики, структурування і словникового запасу

На сьогодні він здатний не тільки виправити помилки і правильно розставити розділові знаки, а й давати поради щодо стилістики, структурування і словникового запасу тексту. У цілому, сервіс пропонує понад 400 видів перевірок, орієнтуючись на різні критерії.

Grammarly можна використовувати як веб-редактор, десктопний додаток, розширення для браузерів Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, додаток для iPad, додаток для мобільних клавіатур, що підключаються до iOS- і Android-пристроїв, надбудову для Microsoft Office.

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Що стосується інвестицій, то за весь час існування компанія отримала від інвесторів $200 млн, а у 2019 році вона була оцінена в понад $1 млрд. Як повідомляє українське видання Forbes, завдяки ШІ-продукту його творці змогли заробити по $260 млн кожен.

Сервіс People.ai

Ще один проект, в основі якого закладені алгоритми штучного інтелекту і машинного навчання, — People.ai. Його заснував Олег Рогинський після того, як перебрався з України в США. Айтішник ризикнув, продавши раніше розроблений сервіс аналізу мови Semantria (аналог Grammarly) за $10 млн і вклавши вилучену суму в новий стартап.

[ + – ] People.ai повинен аналізувати продуктивність співробітників відділів продажів

Цього разу Рогинський вирішив навчати ШІ аналізувати не слова і речення, а ефективність продажів товарів і послуг. За задумом розробника, People.ai повинен аналізувати продуктивність співробітників відділів продажів, а саме те, як вони ведуть переговори з потенційними клієнтами, які бонуси і знижки пропонують від імені своєї компанії, наскільки ефективно ведуть листування тощо. Після аналізу даних сервіс видає ряд рекомендацій, дотримуючись яких можна досягти кращих результатів.

Видання Forbes стверджує, що в період пандемії кількість клієнтів сервісу зросла на 245%. Також відомо, що серед його клієнтів є компанія Zoom, якій теж вдалося досягти популярності завдяки карантину внаслідок COVID-19. Цікаво ще й те, що при оцінковій вартості $1,1 млрд у штаті в People.ai всього 150 співробітників.

До речі, буквально днями проект отримав $100 млн інвестицій і статус "єдинорога".