S.T.A.L.K.E.R, Grammarly, PetCube. Самые яркие изобретения украинцев за 30 лет независимости

Самые впечатляющие разработки наших соотечественников в сферах hardware, software и искусственного интеллекта.

За годы независимости Украина сделала солидный рывок в развитии высоких технологий. И хотя далеко не все айтишники остаются работать в родной стране, все же они смогли подарить не только Украине, но и всему миру замечательные гаджеты, сервисы и приложения, без которых нам сегодня не обойтись.

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Шутер S.T.A.L.K.E.R

[ + – ] Шутер Stalker: эта компьютерная игра сделала Украину знаменитой на весь мир

Пожалуй, эта компьютерная игра сделала Украину знаменитой на весь мир. Она была разработана украинской компанией GSC Game World в жанре "шутер" — стрелялка. Подобных игр миллион, но эту отличали зрелищная локация и нетривиальный сюжет, которые разработчики взяли за основу.

Действие происходит в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, где по сценарию игры авария на четвертом энергоблоке привела к возникновению разного рода аномалий. На территории АЭС появилось множество мутантов, с которыми должен справиться главный герой. Также его задачей является поиск артефактов. В этом плане игра была вдохновлена произведением братьев Стругацких "Пикник на обочине" и фильмом "Сталкер" режиссера Андрея Тарковского, снятым на его основе.

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Всего было создано три части игры: "Тень Чернобыля", "Чистое небо" и "Зов Припяти". В 2012 году стало известно, что разработка дальнейших частей Stalker заморожена, так как компания вплотную занялась ремейком другой их знаменитой игры в жанре стратегии — "Казаки". И все же фанаты продолжали верить, что разработчики порадуют их, выпустив Stalker 2. Как говорится, мечты сбываются — выход очередной части запланирован на апрель 2022 года.

Отметим, что с момента выхода в ­2004 го­­­ду­ и по состоянию на август 2010-го GSC Game World удалось реализовать 4 млн копий.

Гаджет для домашних животных Petcube

Стартап Petcube был основан в 2012 го­­­­­ду в Киеве Алексеем Нескиным, Ярославом Ажнюком и Андреем Кленом. Автором идеи выступил Нескин. А вдохновителем — его пес Рокки, которому было настолько скучно, что он изгрыз всю мебель в доме и постоянным лаем пугал и домочадцев, и соседей. Тогда Алексей решил создать умную игрушку, чтобы развлечь пса, но и такую, которая помогла бы следить за ним и коммуницировать, если в доме никого из хозяев нет. Так и появился прототип Petcube Camera, оснащенный лазерной указкой, камерой, датчиками движения, динамиком и микрофоном.

[ + – ] Petcube позволяет не только наблюдать за питомцами удаленно, но и говорить с ними, а также играть, манипулируя лазерной указкой

Устройство подключается по Wi-Fi и синхронизируется со смартфоном через специальное приложение. Это дает возможность владельцам кошек и собак не только наблюдать за питомцами удаленно, но и говорить с ними, а также играть, манипулируя лазерной указкой.

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Свою первую кампанию стартап запустил на Kickstarter в 2013 году, собрав рекордные $250 тыс. Через пять лет айтишники привлекли более $14 млн инвестиций от Y Combinator, Almaz Capital и Aventures. Это дало возможность расшириться и приобрести канадский стартап PetBot, а также стать мировым лидером на рынке гаджетов для домашних животных.

Система безопасности Ajax Systems

Компания была основана в 2011 году Александром Конотопом. Ее штаб-квартира располагается в Киеве.

Сегодня она уже выросла до масштабов международной и предлагает пользователям 36 различных устройств для защиты частной собственности от ограблений, пожаров и затоплений, а также для управления электропитанием. Продукция бренда доступна в 101 стране мира, включая Украину. А количество пользователей составляет более 1 млн человек.

[ + – ] Ajax Hub стал победителем в конкурсе лучших средств безопасности Intersec

Надежность системы обеспечивается специальными двусторонними радиопротоколами, разработанными программистами Ajax. С помощью протокола Jewelle устройства связываются друг с другом (радиус действия 2000 м) и передают сигнал тревоги в течение 0,15 сек. после вторжения непрошеных гостей. Радиопротокол Wings ответственен за оповещение владельца. В случае тревоги он пересылает фото на его телефон через 9 сек. после вторжения, что дает возможность оперативно отреагировать.

В 2015 году компания привлекла инвестиций на сумму $1 млн от венчурного фонда SMRK, а в 2019-м — уже $10 млн от Horizon Capital. Кроме того, надежность охранных систем украинского производства была оценена на международном уровне. Так, Ajax Hub стал победителем в конкурсе лучших средств безопасности Intersec, а датчик MotionCam признали лучшим охранным продуктом года, вручив премию PSI Premier Awards 2020.

Языковой ИИ-сервис Grammarly

В 2009 году Алексей Шевченко, Максим Литвин и Дмитрий Лидер создали сервис Grammarly на основе технологий искусственного интеллекта, который был способен исправлять ошибки в англоязычном тексте по ходу его набора пользователем.

[ + – ] Grammarly может давать советы касательно стилистики, структурирования и словарного запаса

На сегодня он способен не только исправить опечатки и правильно расставить знаки препинания, но и давать советы касательно стилистики, структурирования и словарного запаса текста. В целом, сервис предлагает более 400 видов проверок, ориентируясь на разные критерии.

Grammarly можно использовать в качестве веб-редактора, десктопного приложения, расширения для браузеров Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, приложения для iPad, приложения для мобильных клавиатур, подключаемых к iOS- и Android-устройствам, надстройки для Microsoft Office.

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Что касается инвестиций, то за все время существования компания получила от инвесторов $200 млн, а в 2019 году она была оценена в более чем $1 млрд. Как сообщает украинское издание Forbes, благодаря ИИ-продукту его создатели смогли заработать по $260 млн каждый.

Сервис People.ai

Еще один проект, в основе которого заложены алгоритмы искусственного интеллекта и машинного обучения, — People.ai. Его основал Олег Рогинский после того, как перебрался из Украины в США. Айтишник рискнул, продав ранее разработанный сервис анализа языка Semantria (аналог Grammarly) за $10 млн и вложив вырученную сумму в новый стартап.

[ + – ] People.ai должен анализировать производительность сотрудников отделов продаж

На этот раз Рогинский решил обучать ИИ анализировать не слова и предложения, а эффективность продаж товаров и услуг. По задумке разработчика, People.ai должен анализировать производительность сотрудников отделов продаж, а именно то, как они ведут переговоры с потенциальными клиентами, какие бонусы и скидки предлагают от имени своей компании, насколько эффективно ведут переписку и пр. После анализа данных сервис выдает ряд рекомендаций, придерживаясь которых можно достичь лучших результатов.

Издание Forbes утверждает, что в период пандемии количество клиентов сервиса увеличилось на 245%. Также известно, что среди его клиентов есть компания Zoom, которой тоже удалось достичь популярности благодаря карантину вследствие COVID-19. Интересно еще и то, что при оценочной стоимости $1,1 млрд в штате у People.ai всего 150 сотрудников.

Кстати, буквально на днях проект получил $100 млн инвестиций и статус "единорога".

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