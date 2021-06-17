Что подарить кошатнику: топ-7 интересных и практичных вариантов

Забота о домашних животных требует от владельцев не только любви и терпения, но и немало вещей, которые значительно облегчат быт как людей, так, собственно, и их питомцев. Поэтому, планируя покупку подарка, можно подумать, что может по-настоящему порадовать котохозяина.

Выбор подарка – дело не всегда простое, однако если знать пристрастия человека, его увлечения и желания, можно найти что-то действительно интересное, полезное и запоминающееся. Фокус поискал, чем можно порадовать, например, любителей кошек, причем не только самих владельцев, но и их питомцев.

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Лежак для кошки на присосках

Такой подарок отлично подойдет для тех, у кого кошки живут в квартирах и вся их коммуникация с внешним миром ограничена сидением на подоконнике. Лежанка которая крепится на стекло с помощью присосок, даст питомцу возможность не просто рассматривать жизнь за окном, но и делать это с комфортом. Они бывают разных форм, размеров и конструкций, поэтому вопрос выбора зависит только от приблизительного понимания габаритов и веса животного, а также финансовых ресурсов.

Рюкзак-переноска

Для подавляющего большинства домашних кошек выход из дома на улицу – серьезное потрясение. Они испуганно оглядываются, шарахаются, норовят вырваться из рук и убежать. В таком случае любого кошатника выручит рюкзак-переноска и иллюминатором или прозрачной плотной стенкой из крепкого прозрачного пластика и жесткой основой. В ней Васька или Мурка будут чувствовать себя в относительной безопасности и с интересом разглядывать окружающий мир. Отверстия, предусмотренные в конструкции рюкзака, позволят им спокойно дышать.

Еще один плюс такой вещи: в рюкзаке кошку меньше трясет, чем в переноске. Владельцу можно брать рюкзак с животным не только на пешие прогулки, но и во время путешествий на дальние расстояния или езды на велосипеде.

Кстати, такие рюкзаки подойдут не только для кошек, но и для небольших собак, кроликов, хорьков.

Автоматическая кормушка

Такому подарку обрадуются владельцы животных, которые вынуждены подолгу находится вне дома либо же много времени проводят на работе. Кроме того, она станет настоящим спасением для тех, кого кошка будит рано по утрам с требованием срочно ее покормить.

Кормушка имеет несколько секторов, причем каждый из них рассчитан на один прием пищи и открывается в запланированное время. Чтобы киса не пропустила кормежку, можно записать голос хозяина, зовущего животное.

При желании можно подарить 2 в 1 – многоярусную кормушку-головоломку с разными уровнями сложности для кошек. Таким образом животное будет не только не голодное в отсутствии хозяина, но еще у него не останется времени скучать.

Видеоняня для животных Petcube

Этот гаджет был разработан украинским стартапом Petcube, прославившимся своими разработками для домашних животных. Он имеет минималистический дизайн, камеру, динамик и лазерную указку. Через него можно пообщаться со своим питомцем на расстоянии, посмотреть, чем он занят, когда один, и поиграть с котиком с помощью упомянутой лазерной указки с помощью телефона.

Petcube подключается к домашней сети Wi-Fi, после чего в бесплатном приложении можно наблюдать за кошкой или собакой через камеру высокого разрешения. Если, например, животное шкодничает, достаточно через динамик прикрикнуть на него и прогнать, скажем, со стола, либо же, если скучает, утешить голосом и поговорить с ним.

Фурминатор

За качественный фирменный фурминатор спасибо скажут владельцы как длинношерстных, так и короткошерстных кошек, которые знают, что такое линька, и вынуждены чистить и пылесосить ковры после того, как их питомец повалялся на полу или на диване. Этот инструмент для вычесывания кошек удаляет отмерший лишний подшерсток, не повреждая и не срезая остевой волос, проникает глубоко в шерсть, не раня кожу, и равномерно распределяет жировую смазку, делая "шубку" питомца гладкой и блестящей.

Чесалка-арка

В отличие от фурминатора, который предназначается для использования владельцем кошки, чесалка-арка сделана для того, чтобы животное, проходя сквозь нее, чесало спинку самостоятельно, избавляясь от лишней шерсти во время линьки. Зачастую она дополнительно оборудована покрытием, о которое кошка может заодно почесать и когти. Такой довольно бюджетный подарок все же будет очень кстати для тех, у кого дома есть мурлыкающий друг.

[ + – ] Чесалка-арка Фото: Из открытых источников

Когтеточка

Кошки, как известно, очень любят чесать когти, и если в доме нет когтеточки, животное найдет альтернативу в виде дивана, кресла, стены или ковра, о которые с радостью почешет коготки, попутно испортив внешний вид мебели, покрытия и так далее. Поэтому качественная когтеточка – отличный и желательный подарок для большинства владельцев кошек.

Современный рынок предлагает огромный выбор этих изделий на любой вкус, размер и кошелек, начиная от обычных столбиков с намотанной бечевкой, заканчивая целыми комплексами, куда вкупе с когтеточками входят домики, игрушки и лежанки. Одно из последних предложений – когтеточка с инста-зоной и лежаком.

Напомним, какое животное признано самым красивым с точки зрения математики. Мы также писали, какие породы кошек подойдут тем, кто мечтает о собаке, но не может ее завести в силу ряда причин.