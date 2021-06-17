Що подарувати любителю котів: топ-7 цікавих і практичних варіантів

Турбота про домашніх тварин вимагає від власників не тільки любові і терпіння, а й чимало речей, які значно полегшать побут як людей, так, власне, і їхніх вихованців. Тому, плануючи покупку подарунка, можна подумати, що може по-справжньому порадувати котогосподаря.

Вибір подарунка — справа не завжди проста, однак якщо знати пристрасті людини, її захоплення і бажання, можна знайти щось дійсно цікаве, корисне і те, що запамʼятовується. Фокус пошукав, чим можна порадувати, наприклад, любителів кішок, причому не тільки власне власників, але і їхніх вихованців.

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Лежак для кішки на присосках

Такий подарунок відмінно підійде для тих, у кого кішки живуть у квартирах і вся їхня комунікація із зовнішнім світом обмежена сидінням на підвіконні. Лежанка, яка кріпиться на скло за допомогою присосок, дасть вихованцеві можливість не просто розглядати життя за вікном, але й робити це з комфортом. Вони бувають різних форм, розмірів і конструкцій, тому питання вибору залежить тільки від приблизного розуміння габаритів і ваги тварини, а також фінансових ресурсів.

Рюкзак-переноска

Для переважної більшості домашніх кішок вихід із дому на вулицю — серйозне потрясіння. Вони злякано озираються, сахаються, намагаються вирватися з рук і втекти. У такому випадку будь-якого любителя котів виручить рюкзак-переноска з ілюмінатором або прозорою щільною стінкою з міцного прозорого пластику та жорсткою основою. У ній Васька або Мурка почуватимуться у відносній безпеці й з цікавістю роздивлятимуться навколишній світ. Отвори, передбачені в конструкції рюкзака, дозволять їм спокійно дихати.

Ще один плюс такої речі: в рюкзаку кішку менше трясе, ніж у переносці. Власнику можна брати рюкзак із твариною не тільки на піші прогулянки, але й під час подорожей на далекі відстані або їзди на велосипеді.

До речі, такі рюкзаки підійдуть не тільки для кішок, але й для невеликих собак, кроликів, тхорів.

Автоматична годівниця

Такому подарунку зрадіють власники тварин, які вимушені довго перебувати поза домом або ж багато часу проводять на роботі. Крім того, вона стане справжнім порятунком для тих, кого кішка будить рано-вранці з вимогою терміново її погодувати.

Годівниця має кілька секторів, причому кожен із них розрахований на один прийом їжі та відкривається в запланований час. Щоб киця не пропустила годівлю, можна записати голос господаря, який кличе тварину.

За бажанням можна подарувати 2 в 1 — багатоярусну годівницю-головоломку з різними рівнями складності для кішок. Так тварина буде не тільки не голодна у відсутності господаря, але ще й неї не залишиться часу нудьгувати.

Відеоняня для тварин Petcube

Цей гаджет був розроблений українським стартапом Petcube, що прославився своїми розробками для домашніх тварин. Він має мінімалістичний дизайн, камеру, динамік і лазерну указку. Через нього можна поспілкуватися зі своїм вихованцем на відстані, подивитися, чим він зайнятий, коли один, і пограти з котиком за допомогою згаданої лазерної указки за допомогою телефону.

Petcube підключається до домашньої мережі Wi-Fi, після чого в безкоштовному додатку можна спостерігати за кішкою або собакою через камеру з високою роздільною здатністю. Якщо, наприклад, тварина робить шкоду, достатньо через динамік гримнути на неї і прогнати, скажімо, зі столу, або ж, якщо нудьгує, втішити голосом і поговорити з нею.

Фурмінатор

За якісний фірмовий фурмінатор подякують власники як довгошерстих, так і короткошерстих кішок, які знають, що таке линька, і змушені чистити і пилососити килими після того, як їхній вихованець повалявся на підлозі або на дивані. Цей інструмент для вичісування кішок видаляє відмерлий зайвий підшерсток, не ушкоджуючи і не зрізаючи осьове волосся, проникає глибоко в шерсть, не ранячи шкіру, і рівномірно розподіляє жири, роблячи "шубку" вихованця гладенькою.

Чесалка-арка

На відміну від фурмінатора, який призначається для використання власником кішки, чесалка-арка зроблена для того, щоб тварина, проходячи крізь неї, чесала спинку самостійно, позбавляючись від зайвої шерсті під час линьки. Найчастіше вона додатково обладнана покриттям, об яке кішка може заодно почухати й кігті. Такий досить бюджетний подарунок все ж буде дуже доречним для тих, у кого вдома є муркоче друг.

[ + – ] Чесалка-арка Фото: opros

Кігтеточка

Кішки, як відомо, дуже люблять чесати кігті, і якщо в будинку немає кігтеточки, тварина знайде альтернативу у вигляді дивана, крісла, стіни або килима, об які з радістю почухає кігтики, попутно зіпсувавши зовнішній вигляд меблів, покриття і так далі. Тому якісна кігтеточка — відмінний і бажаний подарунок для більшості власників кішок.

Сучасний ринок пропонує величезний вибір цих виробів на будь-який смак, розмір і гаманець, починаючи від звичайних стовпчиків із намотаною мотузкою, закінчуючи цілими комплексами, куди разом із кігтеточкою входять будиночки, іграшки та лежанки. Одна з останніх пропозицій — кігтеточка з інста-зоною і лежаком.

Нагадаємо, яка тварина визнана найкрасивішою з точки зору математики. Ми також писали, які породи кішок підійдуть тим, хто мріє про собаку, але не може його завести через низку причин.