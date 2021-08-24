Парад, флагшток и 1000 лет истории. Что власть пыталась сказать украинцам на 30-летие Независимости

Празднование Дня независимости в 2021 году стало одним из наиболее масштабных за всю историю Украины. Фокус решил разобраться, какие месседжи власть заложила в торжества, приуроченные к 24 августа, в этом году.

Парад на Крещатике

Несмотря на то, что во время празднования Дня независимости в 2020 году президент Зеленский заявил, что "танки и самолеты — это не аттракцион для киевлян" и "военной технике в воюющей стране место на передовой", утром 24 августа 2021 года на Крещатике состоялся масштабный праздничный парад ко Дню независимости.

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Участие в торжественном мероприятии приняли более 5 тысяч военных, 100 летательных аппаратов (вертолеты, истребители, транспортные самолеты, беспилотники и т.д.) и несколько сотен единиц техники и оружия (включая артиллерийские установки, ракетные комплексы, бронетехнику и танки).

В параде 24 августа участвовали представители и техника Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Также в торжественном шествии были представлены структуры сектора безопасности и обороны стран-союзников, в том числе — членов НАТО: Великобритании, Грузии, Дании, Эстонии, Канады, Латвии, Литвы, Молдовы, Хорватии, Словакии, Финландии, Чехии, Швеции и США.

[ + – ] Военный парад на День независимости Украины, 2021 год

В своем выступлении во время торжественной церемонии президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что 24 августа — это день не приобретения, а именно восстановления независимости Украины. Глава государства акцентировал внимание на том, что Конституции Пилипа Орлика уже 311 лет, украинской гривне — тысяча лет, а тризубу — 1025.

"Мы — молодая страна с тысячелетней историей. Мы дома. Мы — наследники мощной страны, которая была центром Европы. Наследники государственности, которая существовала более тысячи лет назад. Мы начинаем отмечать День украинской государственности. Ее точкой отсчета мы считаем год учреждения Киева – столицы Киевской Руси – Украины, которую не зря называют местом, где все начинается", — отметил в своей речи Владимир Зеленский. И прямо во время церемонии подписал указ о праздновании дня крещения Руси как дня зарождения украинской государственности.

В своей речи Зеленский отметил также, что Украина намерена вернуть на Родину выдающихся украинцев, которых похоронили за границей.

"Мы начинаем процесс возвращения на родную землю выдающихся украинцев, которые жили для Украины, боролись за Украину, но похоронены не в Украине. Это гетманы Запорожской Сечи, деятели УНР, участники освободительного движения, деятели культуры, науки и многие другие", — отметил Зеленский.

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Также президент заявил, что не подарит никому "ни одного камушка нашей истории" и не позволит "аннексировать наших писателей, спортсменов, ученых, героев, побеждавших нацизм".

В ходе выступления глава государства назвал "украинским народом" крымских татар, караимов, крымчаков, белорусов, русских, венгров, евреев, ромов, грузинов, азербайджанцев, чеченцев, корейцев, аварцев, немцев и многих других.

"Все мы — граждане Украины. Сборная Украины. Одна команда, сильная. Поскольку в ней 25 регионов. 25 незаменимых игроков. Наша сила в многогранности", — отметил Зеленский.

[ + – ] Участие в торжественном мероприятии приняли более 5 тысяч военных, 100 летательных аппаратов и несколько сотен единиц техники и оружия Фото: president.gov.ua

Речной парад на День независимости Украины на Днепре

Позже в этот же день, 24 августа, на реке Днепр возле Труханова острова состоялся речной парад ко Дню независимости. На нем были представлены водная техника Военно-Морских Сил и Морских сил Государственной пограничной службы.

В рамках мероприятия также прошла высадка десанта на Труханов остров.

[ + – ] Речной военный парад ко Дню независимости Украины, 2021 год

[ + – ] Речной военный парад ко Дню независимости Украины, 2021 год

Владимир Зеленский и менеджмент реальности — комментарий эксперта

Политтехнолог Денис Богуш в комментарии Фокусу утверждает, что президент Владимир Зеленский и его команда для коммуникации с общественностью предоставляют не отдельные фразы и ролики, а целые концепты.

"Зеленский не думает месседжами. Месседжами думали до этого разные политические технологи, те, которые были раньше — вот они думают месседжами. А Зеленский думает по-новому. Как и вся его команда "95 квартала". Это менеджмент реальности. Он дает целый мир контента", — говорит Богуш.

В этом году одним из главных компонентов празднования Дня независимости стал военный парад.

"Для Зеленского это важно, сделать парад. Он уже понял, что парад — это круто. Как в Москве, как в Китае, как у Порошенко зашел очень круто парад. Он помнит, как марши шли, был альтернативный военный парад добровольцев. Он же верховный главнокомандующий — и он теперь отказывается уже от своих прежних мыслей", — отмечает Богуш.

[ + – ] Празднование Дня Независимости 2021 Фото: instagram.com/zelenskiy_official [ + – ] Празднование Дня Независимости 2021 Фото: instagram.com/zelenskiy_official [ + – ] Празднование Дня Независимости 2021 Фото: instagram.com/zelenskiy_official [ + – ] Празднование Дня Независимости 2021 Фото: instagram.com/zelenskiy_official [ + – ] Празднование Дня Независимости 2021 Фото: instagram.com/zelenskiy_official [ + – ] Празднование Дня Независимости 2021 Фото: instagram.com/zelenskiy_official

ДНК на НСК: концерт ко дню Независимости в "Олимпийском"

В то же время, говорит Денис Богуш Фокусу, глава государства не отказывается от участия представителей шоу-бизнеса, который "всех шокировал на прошлый День независимости".

"В прошлом году просто шокировал звездами, которые были на Софийской площади. Для многих полуголые дамы из шоу-бизнеса тогда были разрывом шаблона. Такой большой праздник и…" — говорит Богуш, отмечая, что этот компонент праздника не ушел, но несколько трансформировался.

На вечер 24 августа запланирован большой концерт на стадионе "Олимпийский" под названием "Независимость в нашей ДНК", в котором должны принять участие 35 артистов и музыкальных коллективов. Среди заявленных исполнителей — Олег Винник, София Ротару, Потап, Руслана, Джамала, Тина Кароль, Верка Сердючка, Kazka, Go_A, Dzidzio, Monatik, Mozgi, "Океан Эльзы" и многие другие.

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Концерт пройдет на сцене НСК, которая состоит из трех частей и имитирует молекулу ДНК, что, по словам режиссера шоу Екатерины Царик, символизирует стремление к независимости, "заложенное у украинцев в крови".

Организаторы действа на НСК "Олимпийский" также обещают устроить световое и дрон-шоу. Концерт планируют транслировать на центральных телеканалах с экранами на Майдане.

Шоу на "Олимпийском" проведут на благотворительной основе, все вырученные от продажи билетов средства отправят на создание музея украинского художника Ивана Марчука.

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Напомним, в конце июля разгорелся скандал из-за отмены выступления на День независимости на НСК "Олимпийский" рок-группы Green Grey. В Офисе президента заявили, что на такой шаг организаторы шоу пошли из-за видео одного из музыкантов коллектива, в котором тот раскритиковал вступившие в силу с 16 июля нормы языкового закона.

[ + – ] "Мурик" из Green Grey критикует закон о языке

Политтехнолог Денис Богуш ситуацию с Green Grey называет "фоновой историей".

"Есть у нас законодательство, согласно которому язык публичных мероприятий — это украинский. И поэтому я считаю, что это нормальный рост нашей нации. Украинский язык должен быть везде. И в публичных местах, и на культурных событиях", — говорит Богуш.

Политтехнолог не считает, что скандал с группой Green Gray является "показательным отказом от русскоязычного" контента в преддверии 30-летия независимости.

"Это как с футбольной командой. Или как с олимпийцами. Сказали на русском какое-то слово и из-за этого скандал начинается. Это в одном ряду, и в этом никакой информационной политики нет", — говорит Богуш.

Позже режиссер концерта на "Олимпийском" Царик рассказала, что от участия в шоу по неизвестным причинам отказались и другие коллективы, среди которых — "Бумбокс" и "Плач Єремії". Группы "Друга ріка", "Антитіла" и Onuka не смогут выступить на концерте из-за того, что задействованы в мероприятиях в других городах.

Парад флагштоков в 17 городах

В январе 2021 года на селекторном совещании у президента Зеленского было принято решение об обустройстве самого большого флагштока ко Дню национального флага, который отмечают 23 августа. Согласно подсчетам организации StateWatch, на реализацию этого проекта в 17 населенных пунктах из государственного и местных бюджетов выделили как минимум 170 млн грн.

[ + – ] Ко Дню флага в 17 населенных пунктах установили самые высокие флаги в области

В Харькове обустроили самый высокий флагшток в Европе, высотой 101 м. Впрочем, далеко не везде реализация проекта пошла успешно. 20 августа установленный к 30-летию независимости Украины 73-метровый флагшток в Херсоне упал, раздавив автомобиль Lexus. Также сообщалось, что в городе Кременец Тернопольской области во время работ по установке 30-метрового флагштока уничтожили часть фундамента исторического здания XVI века.

Но не все видят в установке флагштоков по всей стране что-то особенное.

"Ничего в этом не заложено. Это вместо того, чтобы красить забор в желто-синие цвета. Это часть патриотизма, которая выражается в таком провлении символов", — говорит Фокусу политтехнолог Богуш.

Чем еще удивляли жителей городов Украины ко Дню независимости

Морской парад в Одессе

24 августа масштабное празднование Дня независимости состоялось и в Одессе. Вдоль побережья торжественно прошли корабли НАТО и Военно-морских сил Украины с Морской охраной ГПСУ. Наюлюдать за военно-морским парадом в Одессе можно было с городского пляжа "Ланжерон", а экспозиция вооружений открылась на Морском вокзале.

[ + – ] Военно-морской парад ко Дню независимости в Одессе

Гопак в небе на Днепропетровщине

21 августа на аэродроме города Майское в Днепропетровской области состоялось авиашоу "Свободное небо", в рамках которого профессиональные парашютисты станцевали гопак в небе. В воздухе также развернули огромный флаг Украины. Организатором этого действа выступила Днепропетровская ОГА при поддержке Украинского культурного фонда.

[ + – ] Гопак в небе на Днепропетровщине

Борьба УНР против России в Каменце-Подольском

В городе Каменец-Подольский Хмельницкой области с 21 по 24 августа проходит военно-исторический фестиваль "Последняя столица 1919-2021". В рамках меропрития в Старом замке были воссозданы эпизоды войны Украинской народной республики (УНР) против России. Организатором шоу выступило "Каменец-Подольское военно-историческое общество".

[ + – ] Фестиваль "Последняя столица 1919-2021" в Каменце-Подольском

22 августа в рамках фестиваля состоялись экскурсия "Каменец — соборная столица УНР" с квестом "Найди флаг в Каменце".

Глиняные бои и рыцарские поединки в Тернополе

С 26 по 29 августа в тернопольском парке Шевченко пройдет международный фестиваль гончаров от организации "Не святые горшки лепят". Его тематикой станет "Керамика княжеской эпохи", а участниками — примерно 30 мастеров.

Гостям планируют провести мастер-классы с сеансами глиняной арт-терапии и показать выставку керамики. Также в рамках фестиваля планируются глинные бои и рыцарские поединки.

Во многих других городах пройдут праздничные концерты, торжественные шествия, художественные выставки, показы фильмов, флешмобы и многое другое.

Сколько потратили на празднование Дня независимости в 2021 году

В июне стало известно, что на реализацию "Плана мероприятий по подготовке и празднованию 30-й годовщины независимости Украины" Кабинет министров выделил 5,4 млрд грн. Позже, впрочем, в Минфине рассказали, что значительную часть этой суммы планируют потратить на реконструкцию и строительство ряда объектов инфраструктуры в разных регионах, а на сами торжества в честь дня рождения страны пойдут лишь порядка 100 млн грн.

В середине августа Фокус обратился в Министерство финансов, чтобы узнать сколько же в итоге денег потратили на торжества, однако, несмотря на то, что в ведомстве подтвердили факт получения запроса, на момент публикации этого материала ответ на него так и не поступил.

20 августа на портале Dozorro, занимающемся мониторингом госзакупок, появился материал, согласно которому на празднование Дня независимости в 2021 году было потрачено 115 млн грн и планировалось подписание контрактов еще как минимум на 80 млн грн. Общая сумма — почти 200 млн грн.

[ + – ] Сколько потратили на празднование Дня независимости в 2021 году Фото: dozorro

Портал сообщает, что в предыдущие годы на празднование Дня независимости тратили в десятки раз меньше. Так, в 2020 году на это потратили лишь 4 млн грн, в 2019 — 10 млн грн. Сколько потратили на 25-летие страны точно подсчитать у авторов материала не получилось, поскольку большую часть закупок тогда провели по бумажным тендерам.

Минкульт же сообщил, что на проведение концерта ко Дню независимости на НСК "Олимпийский" было выделено 64 млн грн.

Какие еще месседжи хотела заложить власть в празднование Дня независимости

Важной составляющей празднования Дня независимости в этом году политтехнолог Денис Богуш в комментарии Фокусу назвал "Крымскую платформу" — саммит представителей 46 стран, посвященный проблеме деоккупации Крымского полуострова, который состолся 23 августа.

"Крымская платформа" выступает как одна из побед для Зеленского. Он сейчас очнулся и начинает понимать, что ему нужны победы. До этого были разные провалы, и вот теперь президент понимает, что ему нужна успешная история и что "Крымская платформа" — это некий механизм, который может быть на международной арене для него победой", — рассуждает Богуш.

Еще одним компонентом празднования 30-летия независимости Украины политтехнолог называет приезд вселенского патриарха Варфоломея в Киев — хотя и менее значимым для Владимира Зеленского. "Он понимает, что Томос и Варфоломей — это темы Петра Порошенко, потому не уделяет этому никакого внимания", — говорит Богуш.