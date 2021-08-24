Концерт Андреа Бочелли в Киеве начался под скандирование "Ганьба!" (фото, видео)

Выкрикивали нелестный лозунг собравшиеся возле Мариинского парка люди, которых не пустили через ограждение к сцене.

Вечером 24 августа в Мариинском парке Киева начался концерт известного итальянского оперного певца Андреа Бочелли ко Дню независимости Украины. Выступление посетило множество гостей, среди которых — президент Владимир Зеленский. Об этом с места событий сообщает журналист Фокуса.

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"Мариинский парк огражден. Со стороны улицы Грушевского иногда долетает скандирование "Ганьба!", — рассказывает журналист Фокуса.

[ + – ] Концерт Андреа Бочелли, Киев, Мариинский парк Фото: Фокус

Издание "Факты" сообщает, что "Ганьба!" начали выкрикивать стоявшие под забором люди, которые рассчитывали, что вход на выступление Андреа Бочелли в Киеве будет без ограничений.

По информации журналистов, ранее организаторы утверждали, что концерт будет бесплатным, а сейчас охранники мероприятия говорят, что попасть на него можно лишь по приглашениям.

[ + – ] Концерт Андреа Бочелли, Киев, Мариинский парк

Пение Андреа Бочелли сопровождает Национальный симфонический оркестр Украины и Национальный заслуженный академический народный хор имени Григория Веревки.

[ + – ] Концерт Андреа Бочелли, Киев, Мариинский парк

Вырученные с концерта Андреа Бочелли ко Дню независимости Украины средства планируют отправить на создание музея украинского художника Ивана Марчука.

Ранее сообщалось, что сцену для выступления итальянского оперного певца в Мариинском парке поставили на могилах участников революции 1917-1921 годов.

Вечером 24 августа в Киеве также должен состояться приуроченный Дню независимости Украины концерт на НСК "Олимпийский", участниками которого станут 35 артистов и музыкальных коллективов.

Напомним, Фокус в отдельном материале разбирался что хотели представители власти сказать украинцам на 30-летие независимости Украины.