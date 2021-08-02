На концерте ко Дню независимости Украины выступят 35 артистов и групп: обнародован список

Все деньги от проданных билетов планируют направить на инициативу президента Владимира Зеленского по созданию музея современного искусства.

На концерте, посвященном 30-му Дню независимости Украины, выступят несколько десятков артистов и музыкальных коллективов. Об этом сообщается на сайте ukraine30.com.

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Так, 24 августа в ходе торжественного концерта на сцене НСК "Олимпийский" в Киеве появятся:

Сергей Бабкин; Ирина Билык; Олег Винник; группы "Вопли Видоплясова" (фронтмен — Олег Скрипка); "Братья Гадюкины"; Валентин Дитюк; Джамала; Нина Матвиенко; Арсен Мирзоян; Наталья Могилевская; Людмила Монастырская; "Океан Эльзы"; Виктор Павлик; Тарас Петриненко; Оля Полякова; Александр Пономарев; Потап; София Ротару; Руслана; Тина Кароль; Верка Сердючка; "Скай"; "Скрябин"; Христина Соловий; ТНМК; Brutto; Dorofeeva (Надя Дорофеева); Dzidzio; GO_A; Kazka; Monatik; Mozgi; Tayanna; Kyiv Symphony Orchestra; Национальный академический ансамбль им. Вирского.

[ + – ] Стоимость билетов на концерт стартует от 200 грн

На текущий момент стоимость входных билетов на концерт ко дню рождения Украины варьируется от 200 до 2 700 грн в зависимости от места и зоны. Попадание в первую фан-зону, находящуюся прямо под сценой, обойдется в 1 000 гривен.

Концерт на НСК "Олимпийский" планируют провести на благотворительной основе — все деньги с проданных билетов собираются направить в Marchuk Art Foundation, который основали для создания центра современного искусства — музея Ивана Марчука.

Для справки: Иван Марчук — народный художник Украины, лауреат премии имени Тараса Шевченко. В 2007 году британская газета The Daily Telegraph внесла его в перечень "100 выдающихся гениев современности".

Напомним, ранее сообщалось, что на празднование Дня независимости Украины Кабмин заложил 5,4 млрд грн. Позже сообщалось, что значительная часть этих средств будет направлена на строительство и реконструкцию ряда объектов по стране.

Президент Украины Владимир Зеленский представил программу мероприятий ко Дню независимости. Одним из них станет саммит Крымской платформы, участие в котором подтвердили представители 29 стран.