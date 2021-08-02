На концерте ко Дню независимости Украины выступят 35 артистов и групп: обнародован список
Все деньги от проданных билетов планируют направить на инициативу президента Владимира Зеленского по созданию музея современного искусства.
На концерте, посвященном 30-му Дню независимости Украины, выступят несколько десятков артистов и музыкальных коллективов. Об этом сообщается на сайте ukraine30.com.
Так, 24 августа в ходе торжественного концерта на сцене НСК "Олимпийский" в Киеве появятся:
- Сергей Бабкин;
- Ирина Билык;
- Олег Винник;
- группы "Вопли Видоплясова" (фронтмен — Олег Скрипка);
- "Братья Гадюкины";
- Валентин Дитюк;
- Джамала;
- Нина Матвиенко;
- Арсен Мирзоян;
- Наталья Могилевская;
- Людмила Монастырская;
- "Океан Эльзы";
- Виктор Павлик;
- Тарас Петриненко;
- Оля Полякова;
- Александр Пономарев;
- Потап;
- София Ротару;
- Руслана;
- Тина Кароль;
- Верка Сердючка;
- "Скай";
- "Скрябин";
- Христина Соловий;
- ТНМК;
- Brutto;
- Dorofeeva (Надя Дорофеева);
- Dzidzio;
- GO_A;
- Kazka;
- Monatik;
- Mozgi;
- Tayanna;
- Kyiv Symphony Orchestra;
- Национальный академический ансамбль им. Вирского.
На текущий момент стоимость входных билетов на концерт ко дню рождения Украины варьируется от 200 до 2 700 грн в зависимости от места и зоны. Попадание в первую фан-зону, находящуюся прямо под сценой, обойдется в 1 000 гривен.
Концерт на НСК "Олимпийский" планируют провести на благотворительной основе — все деньги с проданных билетов собираются направить в Marchuk Art Foundation, который основали для создания центра современного искусства — музея Ивана Марчука.
Для справки: Иван Марчук — народный художник Украины, лауреат премии имени Тараса Шевченко. В 2007 году британская газета The Daily Telegraph внесла его в перечень "100 выдающихся гениев современности".
Напомним, ранее сообщалось, что на празднование Дня независимости Украины Кабмин заложил 5,4 млрд грн. Позже сообщалось, что значительная часть этих средств будет направлена на строительство и реконструкцию ряда объектов по стране.
Президент Украины Владимир Зеленский представил программу мероприятий ко Дню независимости. Одним из них станет саммит Крымской платформы, участие в котором подтвердили представители 29 стран.