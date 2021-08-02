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На концерте ко Дню независимости Украины выступят 35 артистов и групп: обнародован список

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Концерт на НСК "Олимпийский"
Фото: The Telegraph | Концерт на НСК "Олимпийский" ко Дню независимости Украины в 2018 году

Все деньги от проданных билетов планируют направить на инициативу президента Владимира Зеленского по созданию музея современного искусства.

На концерте, посвященном 30-му Дню независимости Украины, выступят несколько десятков артистов и музыкальных коллективов. Об этом сообщается на сайте ukraine30.com.

Так, 24 августа в ходе торжественного концерта на сцене НСК "Олимпийский" в Киеве появятся:

  1. Сергей Бабкин;
  2. Ирина Билык;
  3. Олег Винник;
  4. группы "Вопли Видоплясова" (фронтмен — Олег Скрипка);
  5. "Братья Гадюкины";
  6. Валентин Дитюк;
  7. Джамала;
  8. Нина Матвиенко;
  9. Арсен Мирзоян;
  10. Наталья Могилевская;
  11. Людмила Монастырская;
  12. "Океан Эльзы";
  13. Виктор Павлик;
  14. Тарас Петриненко;
  15. Оля Полякова;
  16. Александр Пономарев;
  17. Потап;
  18. София Ротару;
  19. Руслана;
  20. Тина Кароль;
  21. Верка Сердючка;
  22. "Скай";
  23. "Скрябин";
  24. Христина Соловий;
  25. ТНМК;
  26. Brutto;
  27. Dorofeeva (Надя Дорофеева);
  28. Dzidzio;
  29. GO_A;
  30. Kazka;
  31. Monatik;
  32. Mozgi;
  33. Tayanna;
  34. Kyiv Symphony Orchestra;
  35. Национальный академический ансамбль им. Вирского.
Список исполнителей на концерте к 30-летию независимости Украины
Стоимость билетов на концерт стартует от 200 грн

На текущий момент стоимость входных билетов на концерт ко дню рождения Украины варьируется от 200 до 2 700 грн в зависимости от места и зоны. Попадание в первую фан-зону, находящуюся прямо под сценой, обойдется в 1 000 гривен.

Концерт на НСК "Олимпийский" планируют провести на благотворительной основе — все деньги с проданных билетов собираются направить в Marchuk Art Foundation, который основали для создания центра современного искусства — музея Ивана Марчука.

Для справки: Иван Марчук — народный художник Украины, лауреат премии имени Тараса Шевченко. В 2007 году британская газета The Daily Telegraph внесла его в перечень "100 выдающихся гениев современности".

Напомним, ранее сообщалось, что на празднование Дня независимости Украины Кабмин заложил 5,4 млрд грн. Позже сообщалось, что значительная часть этих средств будет направлена на строительство и реконструкцию ряда объектов по стране.

Президент Украины Владимир Зеленский представил программу мероприятий ко Дню независимости. Одним из них станет саммит Крымской платформы, участие в котором подтвердили представители 29 стран.