На концерті до Дня незалежності України виступлять 35 артистів і груп: оприлюднений список

Усі гроші від проданих квитків планують спрямувати на ініціативу президента Володимира Зеленського зі створення музею сучасного мистецтва.

На концерті, присвяченому до 30-го Дня незалежності України, виступлять кілька десятків артистів і музичних колективів. Про це повідомляється на сайті ukraine30.com.

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Так, 24 серпня під час урочистого концерту на сцені НСК "Олімпійський" в Києві з'являться:

Сергій Бабкін. Ірина Білик. Олег Винник. Група "Воплі Відоплясова" (фронтмен — Олег Скрипка). "Брати Гадюкіни". Валентин Дитюк. Джамала. Ніна Матвієнко. Арсен Мірзоян. Наталя Могилевська. Людмила Монастирська. "Океан Ельзи". Віктор Павлик. Тарас Петриненко. Оля Полякова. Олександр Пономарьов. Потап. Софія Ротару. Руслана. Тіна Кароль. Вєрка Сердючка. "СКАЙ". "Скрябін". Христина Соловій. ТНМК. Brutto. Dorofeeva (Надя Дорофєєва). Dzidzio. GO_A. Kazka. Monatik. Mozgi. Tayanna. Kyiv Symphony Orchestra. Національний академічний ансамбль ім. Вірського.

[ + – ] Вартість квитків на концерт стартує від 200 грн

На поточний момент вартість вхідних квитків на концерт до дня народження України варіюється від 200 до 2 700 грн залежно від місця і зони. Квиток у першу фан-зону, що знаходиться прямо під сценою, коштуватиме 1 000 гривень.

Концерт на НСК "Олімпійський" планують провести на благодійній основі — всі гроші з проданих квитків збираються спрямувати в Marchuk Art Foundation, який заснували для створення центру сучасного мистецтва — музею Івана Марчука.

Для довідки: Іван Марчук — народний художник України, лауреат премії імені Тараса Шевченка. У 2007 році британська газета The Daily Telegraph внесла його до переліку "100 видатних геніїв сучасності".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на святкування Дня незалежності України Кабмін заклав 5,4 млрд грн. Пізніше повідомлялося, що значна частина цих коштів буде спрямована на будівництво та реконструкцію низки об'єктів у країні.

Президент України Володимир Зеленський представив програму заходів до Дня незалежності. Одним із них стане саміт Кримської платформи, участь в якому підтвердили представники 29 країн.