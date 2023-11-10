95 лет Эннио Морриконе. В чем секрет лучшего кинокомпозитора мира: знаковые фильмы с его музыкой

10 ноября исполнилось бы 95 лет главному кинокомпозитору планеты Эннио Морриконе, ставшему культовым по обе стороны Атлантики.

Кто он:

В арсенале Эннио Морриконе (1928–2020) — 500 фильмов. Начинал с итальянскими мастерами кинематографа — Серджо Леоне, Франко Дзеффирелли, Бернардо Бертолуччи. Благодаря спагети-вестернам он, не желающий знать английского языка, покорил и Голливуд. Там сотрудничал с Брайаном Де Пальмой, Романом Полански, Оливером Стоуном, Джоном Карпентером, Квентином Тарантино. Как кинокомпозитор был шесть раз номинирован на "Оскар", а в 2007 году получил статуэтку за выдающийся вклад в кинематограф. В 1988 году за музыку к фильму "Неприкасаемые" удостоен премии "Грэмми". За "Омерзительную восьмерку" в 2016 году Эннио Морриконе получил второй "Оскар" — в возрасте 88 лет.

Эннио Морриконе был шесть раз номинирован на "Оскар" Эннио Морриконе был шесть раз номинирован на "Оскар"

К юбилею выдающегося итальянского композитора Эннио Морриконе (1928–2020) Фокус берется рассказать и показать, в чем секрет воздействия его музыки в кино — в первую очередь в вестернах и боевиках.

Серджо Леоне + Эннио Морриконе = спагетти-вестерн

Творческий тандем бывших одноклассников — композитора Эннио Морриконе и режиссера Серджо Леоне (1929–1989) в начале 1960-х годов опоэтизировал вестерн, который на родине — в США — уже свелся к набору штампов. Они создали новый жанр — спагетти-вестерн, который вначале никто не понял. Критики посчитали спагетти-вестерны дешевой подделкой, приняв эти картины за так называемое эксплуатационное кино, то есть, использующее чужие наработки ради повторения кассового успеха.

Не сразу было замечено, что у спагетти-вестернов свой уникальный визуальный стиль, черпающий вдохновение в итальянском неореализме 1950-х с его девизом: "Нет маленьких людей, нет маленьких страданий". Крупные планы, неоднозначные, но яркие до гротеска персонажи, мало слов, много музыки, фантастические способности главного героя. Американской матрице вестерна Серджо Леоне придал глубину и размах неореализма, помноженного на многовековое искусство Рима — все должно быть эпично. И здесь ему очень помог Эннио Морриконе: он для вестернов Леоне писал серьезные симфонические шедевры, без всякой поправки на "легкость" жанра.

Американцы давно снимают свои вестерны по лекалам спагетти-вестернов

О вечности на языке вестерна

Музыка в фильмах Серджо Леоне — отдельный "персонаж", она не является иллюстративной, как в Голливуде: встал, сел, побежал — и все это отражено в нотах. Музыка здесь несет отдельную мощную смысловую и эмоциональную нагрузку. Посмотрите финальную дуэль на троих — в ленте "Хороший, плохой, злой" (1966) с Клинтом Иствудом.

Там собрались стреляться три преступника-авантюриста. Несколько минут перед этим звучит оратория, в которой просто слышатся трагедии и триумфы империй, слезы радости от побед в грандиозных битвах. Фишка в том, что музыка Морриконе гангстерам добавляет масштаб. Здесь словно происходит дуэль не между тремя бандитами, гоняющимися за мешком золота, а смертельное противоборство античных героев.

Эпизод фильма "Хороший, плохой, злой" с мощной композицией Эннио Морриконе

И зря медиа ругали Леоне за "цинизм и неоднозначность" героев: его Хороший в лице Иствуда даже морализаторствует в конце ленты, наказывая Плохого — Крысу, но честно отдает ему половину барыша.

Позднее мировая критика спохватилась и стала причислять совместное творчество Леоне–Морриконе к культовом фильмам.

В "Хорошем, плохом, злом" был и комичный эффект — поданный через музыку. Морриконе в своей звуковой палитре прописал даже некоторых обитателей прерий: в знаменитой композиции звучит имитация трубой воя койота — она занимает по узнаванию первые места в рейтингах саундтреков. Снимали-то спагетти-вестерны в испанской пустыне, так что "американскости" ей придавал в том числе и музыкальный ряд.

Композиция, где труба имитирует вой койота

Я у Маэстро (это его неофициальное прозвище) брал интервью в Киеве несколько лет назад, когда он выступил у нас с симфоническим оркестром — дирижировал свои знаменитые кинокомпозиции. Приведу цитаты, проливающие свет на его рабочий метод. Вот, что Эннио Морриконе рассказал о феномене популярности саундтрека из фильма "Хороший, плохой, злой".

"Феномен в том, что я использовал там вой койота, сыгранный на трубе (композитор тут же скопировал звук трубы, подражающей зверьку. — Авт.): с одной стороны, это звучит драматично, а с другой — комично".

На вопрос не жалеет ли он, что его чудесные мелодии звучат чаще всего в боевиках, а некоторые из этих лент довольно посредственные, как "Сицилийский клан" (1968), хотя мелодия пережила фильм — Морриконе ответил: "Эта композиция — моя медитация на тему Баха, композитора, которого я обожаю. В каждом жанре я старался не следовать канонам, а писал оригинальные темы. Моя музыка больше от ума, чем от сердца. Возникает идея, и я довожу ее до максимального воплощения. Я писал музыку ко всевозможным картинам и поэтому никогда не скучал. Я развлекал сам себя, работая над разным материалом. Иногда мне для этого требовалось 170 человек — хор и оркестр, а иногда — всего один скрипач".

"Сицилийский клан" (1968) — это криминальная французская драма об итальянской мафии во Франции — с Аленом Делоном, Жаном Габеном и Лино Вентурой. Волшебная мелодия Морриконе постоянно "разбавляется" диссонирующим звуком, похожим на варган. Это тема смерти. Кажется, что лопаются чьи-то человеческие жизни, как мыльные пузыри. Чужие, свои. Это — о несбыточности желания преступников построить свое благополучие на насилии. Бумеранг насилия, запущенный однажды, возвращается.

Композиция из фильма "Сицилийский клан"

Финальная дуэль в спагетти-вестерне Серджо Леоне "Однажды на Диком Западе" (1969) происходит под грандиозную мелодию Морриконе: губная гармошка, драматическая электрогитара, оратория и опять гармошка. Снова о вечности, но на языке вестерна.

Сцена финальной дуэли из фильма "Однажды на Диком Западе"

Самая щемящая мелодия Эннио Морриконе

Одна из самых у нас известных мелодий Маэстро — из французского боевика с Жаном-Полем Бельмондо "Профессионал". Жосслен Бомон — профессиональный агент-киллер французской спецслужбы. Его предает начальство из-за политической конъюнктуры. Бомон оказывается на каторге. Он сбегает на родину и мстит. Но не просто хочет мстить тем, кто его предал, а желает довести дело до конца — убить президента-людоеда одной африканской страны — в этом изначально состояло его задание.

Композицию Chi Mai (итал. "Кто бы ни…", 1971) Эннио Морриконе Бельмондо услышал по радио и влюбился в нее. Он пообещал себе, что она будет звучать в его картине и Chi Mai стала саундтреком "Профессионала". На тестовых показах картины ни одной фокус-группе не понравилась трагическая концовка фильма — герой погибал. "За" были только Бельмондо и режиссер Жорж Лотнер. Они были правы: под эти щемящие звуки, которые сопровождали появление персонажа Бельмондо на протяжении всей картины, другого логичного финала быть не могло. Она — словно лейтмотив неравнодушного сердца главного героя.

По завещанию актера, эта мелодия звучала у него на похоронах. Не смотря весь "боевой арсенал" героев Бельмондо, всех их объединяет одно качество — сердечность. Об этом же и культовая вещь Морриконе.

Главная композиция Chi Mai в фильме "Профессионал"

Морриконе написал музыку для фильма "Неприкасаемые" американца Брайана Де Пальмы с Кевином Костнером, Шоном Коннери и Робертом Де Ниро. Картина — об отряде копов, которым даны чрезвычайные полномочия, чтобы засадить за решетку банду Аль Капоне. В мелодии Эннио Морриконе опять масштаб не криминальной разборки, а битвы вселенских сил добра и зла.

Композиция из фильма "Неприкасаемые"

Влияние Эннио Морриконе на Голливуд

Я спросил у Маэстро: "Вы работали на Голливуд, как он на вас повлиял?" — "Он на меня — никак! — засмеялся Эннио. — Что касается моего влияния на Америку, то действительно несколько композиторов, эмигрировавших из Европы в США, работают в стиле, напоминающем мой. Даже современная американская музыка в чем-то похожа".

Более того, американцы давно снимают свои вестерны по лекалам спагетти-вестернов.

Вот мелодия Морриконе из спагетти-вестерна "Наемник" (1968) итальянского режиссера Серджо Корбуччи. В начале — художественный свист, который Маэстро полюбил с некоторых пор. Потом — оратория и торжественный оркестр.

Эпизод "Арена" из фильма "Наемник"

А вот заглавная тема культового штатовского боевика "Одинокий Волк МакКуэйд" (1983) с Чаком Норрисом. Тот же свист, оратория, оркестр. Почему? Потому что специально пригласили для написания саундтрека итальянского композитора Франческо Де Мази (1930–1989). Он явно сочинял под влиянием Маэстро, хотя они — почти ровесники. Но цель достигнута: музыка Де Мази поднимает боевик до уровня высокого художественного произведения: рецепт Леоне–Морриконе работает. Там даже финальный бой каратистов будет под органные пассажи.

Композиция Франческо Де Мази для фильма "Одинокий волк МакКуэйд" (1983)

Тарантино — фан Морриконе

Конечно, Квентин Тарантино не мог не влюбиться в музыку Маэстро. Она присутствует в "Бесславных ублюдках" (2009), "Джанго освобожденном" (2012) и "Омерзительной восьмерке" (2015).

На мой вопрос, способна ли "вытянуть" средний фильм классная мелодия, Морриконе ответил: "Главное в фильме — визуальный ряд. Я старался точнее музыкально дополнить фильм, но не доминировать. Бывает киношедевр, а музыка к нему — так себе. Картина от этого не теряет. И наоборот, как бы музыка к фильму ни была прекрасна, увы, она не вытянет посредственную ленту".

Напоследок хочу поставить музыку Маэстро из итальянского триллера "Револьвер" (1973), которую использовал Тарантино в своих "Ублюдках". Фильм "Револьвер" (также называемый "Кровь на улицах" и "Во имя любви"), судя по трейлеру, полон убийств и жестокости. Там похищают жену тюремного чиновника. Похитители требуют освободить взамен одного заключенного. Чиновник добивается освобождения мужчины, но затем сам захватывает его в заложники — в качестве гарантии того, что подельники этого типа не убьют супругу… Ну вы поняли уже, тем не менее, песню Un Amico ("Друг") для этой картины Морриконе написал просто божественную. Она исполняется там по-французски. Она о том, что посреди ада есть рай, и это — настоящая дружба. Она светла, как солнечный день. Картину забыли, а эта композиция продолжает "светить". Как и все творчество гениального композитора.